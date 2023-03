Auto gestohlen,

Mengerskirchen, Bierwiese, Dienstag, 14.03.2023, 07:40 Uhr bis 20:00 Uhr

(wie) Am Dienstag wurde in Limburg ein Pkw von einem Grundstück entwendet. Die Polizei wurde am Mittwoch in die Straße „Bierwiese“ gerufen. Dort hatte ein 41-Jähriger bemerkt, dass sein abgemeldeter grauer VW Golf entwendet worden war. Das nicht mehr fahrbereite Auto ohne amtliches Kennzeichen stand zuvor auf der Wiese neben der Grundstückseinfahrt und war nun verschwunden. Nachfragen bei der Gemeinde und bei Abschleppdiensten führten auch nicht zum Auffinden des Fahrzeugs. Der Golf hatte nach Angaben des 41-Jährigen nur noch Schrottwert. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Fenster am Bootshaus eingeworfen,

Weilburg-Kubach, Am Bootshaus, Dienstag, 14.03.2023, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 15.03.2023, 11:00 Uhr

(wie) In Kubach haben Unbekannte von Dienstag auf Mittwoch eine Fensterscheibe des Bootshauses eingeworfen. Der Vorsitzende des Rudervereins rief am Mittwoch die Polizei zum Bootshaus, da er selbst von einem Vereinsmitglied auf die frische Beschädigung am Gebäude aufmerksam gemacht worden war. Offenbar war eine Fensterscheibe an dem Bootshaus mit einem Stein eingeworfen worden. Am Dienstagabend ist die Scheibe noch intakt gewesen. Der Schaden wird auf circa 700 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

Freilaufende Hunde beißen,

Limburg, Mühlener Straße, Mittwoch, 15.03.2023, 18:30 Uhr

(wie) Am Mittwochabend haben in Eschhofen zwei freilaufende Hunde einen anderen Hund und einen Mann gebissen. Ein 31-Jähriger war mit seinem Hund im Bereich der Mühlener Straße auf einem Feldweg spazieren. Gegen 18:30 Uhr wurde der Hund dann von zwei freilaufenden Hunden angegriffen und mehrfach gebissen. Bei dem Versuch den eigenen Hund zu schützen, wurde auch der Hundehalter an den Unterarmen gebissen. Schließlich ist es dann gelungen, sich vor den angreifenden Hunden in Sicherheit zu bringen. Der 31-Jährige und der Hund des Mannes mussten im Anschluss ärztlich behandelt werden, da sie mehrere Bisswunden erlitten hatten. Die freilaufenden Hunde konnten nach Hinweisen anderer Hundehalter einer Familie aus Eschhofen zugeordnet werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Limburger Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Baucontainer aufgebrochen,

Hadamar-Niederzeuzheim, In der Loh, Mittwoch, 15.03.2023, 16:303 Uhr bis Donnerstag, 16.03.2023, 08:30 Uhr

(wie) In Niederzeuzheim wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Baucontainer aufgebrochen und eine Baumaschine daraus gestohlen. Unbekannte Täter hatten das eingezäunte Grundstück hinter dem Sportplatz an der Straße „In der Loh“ betreten und dort das Vorhängeschloss eines Baucontainers aufgebrochen. Aus dem Inneren entwendeten sie dann einen Rüttelstampfer. Wie dieser abtransportiert wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.