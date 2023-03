Bergstrasse

Einhausen / Autobahn 67: 47-Jähriger bei Unfall am Stauende schwer verletzt

Einhausen (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 67 bei Einhausen ist

am Donnerstagmorgen (16.03.) ein 47 Jahre alter Lastwagenfahrer schwer verletzt

worden. Die Fahrbahn in Richtung Norden musste zeitweise voll gesperrt werden.

Gegen kurz nach 10 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten

eine Kollision von zwei Lastwagen zwischen den Anschlussstellen Lorsch und

Gernsheim. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 47-Jährige aus dem Landkreis

Aschaffenburg am Stauende auf den Sattelzug eines 54 Jahre alten Alsfelders

aufgefahren. Er zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste durch

Einsatzkräfte der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden. Mit einem

Rettungshubschrauber kam er im Anschluss in ein Krankenhaus. Der 54-Jährige

erlitt leichte Verletzungen. Aufgrund der Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten

musste die Strecke in Richtung Norden für eine Stunde voll gesperrt bleiben.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird

auf rund 170.000 Euro geschätzt. Mit den Ermittlungen zur genauen Unfallursache

ist jetzt die Polizeiautobahnstation Südhessen betraut.

Darmstadt

Darmstadt: Nachtragsmeldung zu „Verkehrsbehinderung infolge

Blockadeaktion“

Darmstadt (ots) – Am Donnerstagmorgen (16.3.) kam es infolge von

Blockadeaktionen im Bereich der Alexanderstraße zu Verkehrsbehinderungen.

Gegen 7.45 Uhr alarmierten Verkehrsteilnehmer die Polizei und gaben an, dass

sich dort mehrere Personen auf die Fahrbahn gelegt haben sollen. Sofort begaben

sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Nach Eintreffen der Ordnungshüter konnte

festgestellt werden, dass sich zwei Personen mit ihren Händen an der Fahrbahn

festgeklebt haben. Die dritte Person konnte noch rechtzeitig daran gehindert

werden und von den Ordnungshütern vorläufig festgenommen werden. Die Polizei

bewertete die Versammlung als Spontanversammlung.

Im Zuge der weiteren Maßnahmen wurde die Alexanderstraße gesperrt und der

Verkehr zum Großteil über die Magdalenenstraße umgeleitet. Hierbei kam es

aufgrund des hohen Aufkommens des Berufsverkehrs zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer wurden über eine

Rundfunkmeldung informiert.

Die Personen wurden von den eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten

aufgefordert die Fahrbahn zu verlassen und ihren Versammlungsort zu verlegen.

Den mehrfachen Aufforderungen kamen die Teilnehmer nicht nach, woraufhin die

Versammlung aufgelöst wurde.

Nach Beendigung der Versammlung wurden die festgeklebten Personen von geschulten

Beamtinnen und Beamten mit einem speziellen Gemisch auf ölhaltiger Basis von der

Fahrbahn gelöst.

Gegen 9.30 Uhr konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Die vorläufig Festgenommenen werden sich nun im Rahmen von eingeleiteten

Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Darmstadt: „Versuchte Blockade am Morgen“ Polizei sucht Augenzeugen

Nachdem am Dienstagmorgen (14.3.) gegen 8.45 Uhr vier Personen einen größeren

Polizeieinsatz in der Innenstadt ausgelöst hatten und versuchten, die

Rheinstraße stadteinwärts im Bereich der Grafenstraße zu blockieren (wir haben

berichtet) sucht die Polizei die betroffenen Verkehrsteilnehmer, die in diesem

Zusammenhang ausweichen mussten. Sie kommen als wichtige Zeugen in Betracht.

Diese, aber auch andere Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachten konnten

und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden. Unter

der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittlerinnen und Ermittler zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Polizei lädt ein zur Fahrradcodierung

Griesheim (ots) – Die Polizeistation Griesheim lädt alle interessierten

Fahrradeigentümerinnen und Fahrradeigentümer zu einer kostenlosen

Fahrradcodierung am Sonntag, den 16.04.2023, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr im

Rahmen des „Frühlingssonntags“ in Griesheim ein.

Die Codierung findet auf dem Gelände der Polizeistation in der

Wilhelm-Leuschner-Straße 65 in 64347 Griesheim statt. Anmeldungen können ab dem

April von Montag bis Freitag, 08 bis 14 Uhr, telefonisch bei der

Polizeistation in Griesheim unter den Telefonnummern 06155/8385-12 und -21

vereinbart werden.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potenziellen Dieben

schützen können, wird ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis bei

der Codierung benötigt. Außerdem gilt Batterieschlüssel von E-Bikes oder

Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon- und Kinderräder und sind für die Codierung

nicht geeignet.

Dieburg: Polizei sucht gestohlenes Auto und Zeugen

Dieburg (ots) – Nachdem Kriminelle zwischen Dienstagnachmittag (14.3.) und

Mittwochmittag (15.3.) ein Auto in der Spitalstraße entwendeten, ermittelt nun

die Kriminalpolizei. Nach bisherigen Erkenntnissen kam den Eigentümern der

Autoschlüssel in der Nähe des Fahrzeuges abhanden, woraufhin die Täter den

Schlüssel fanden und das Auto entwendeten.

Bei dem Auto handelt es sich um einen weißen Citroën C1. Zur Tatzeit war das

Kennzeichen „DI-VA 3003“ am Fahrzeug angebracht.

Hinweise zum Verbleib des Autos und zu den Tätern, werden vom Kommissariat 21/22

in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Gross-Gerau

Ginsheim-Gustavsburg: Zwei Plakate angesteckt/Wer kann Hinweise geben?

Nachdem am Mittwochabend (15.03.) zwei Plakate einer Partei in der Darmstädter Landstraße angesteckt wurden, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Unbekannte, der bei der Tat von einem Zeugen beobachtet werden konnte und zu Fuß flüchtete, steckte die Plakate in Brand und beschädigte diese hierdurch. Der Zeuge löschte die Flammen anschließend mit einem Feuerlöscher. Warum er seiner Zerstörungswut freien Lauf ließ, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Der Verdächtige ist etwa 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und vermutlich Osteuropäer. Der Mann war schwarz gekleidet, trug eine Brille und führte eine schwarze Tasche mit sich.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) ist mit dem Fall betraut und fragt für den Fortgang der Ermittlungen: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Rüsselsheim: Falsche Kennzeichen an sechs Autos

Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierten am Mittwochmittag (15.03.) mehrere auf einem Parkplatz in der Adam-Opel-Straße abgestellte Fahrzeuge. Bei den Überprüfungen stellte sich anschließend heraus, dass sich an sechs Autos Kennzeichen befanden, die teils an andere Fahrzeuge gehörten sowie gefälschte Zulassungs- und „TÜV“-Plaketten aufwiesen.

Die Beamten stellten daraufhin sechs Kennzeichen-Paare sicher. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und zu möglichen Tatverdächtigen dauern an.

Groß-Gerau: Einbruch in Bürogebäude/Laptops und Geld im Visier

Geschätzt mehrere tausend Euro Schaden haben bislang noch unbekannte Täter bei dem Einbruch in ein Bürogebäude im Wasserweg verursacht. In der Nacht zum Mittwoch (15.03) verschafften sich die Kriminellen ersten Erkenntnissen zufolge gewaltsam durch die Eingangstür Zugang in das Gebäude. In den Büroräumlichkeiten eines Parteibüros sowie dreier Firmen entwendeten die ungebetenen Besucher unter anderem insgesamt sechs Laptops, eine Kamera und mehrere hundert Euro.

Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06142/6960 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Odenwaldkreis

Mossautal-Hiltersklingen: Einbrecher flüchten mit 62 Forellen

Zwischen Mittwochabend (15.03.), 18:30 Uhr, und Donnerstagmorgen (16.03), 09:30 Uhr, brachen Kriminelle in eine Forellenzucht in der Siegfriedstraße ein.

Aktuellen Ermittlungen zufolge gelangten die ungebetenen Gäste zunächst auf das Grundstück und verschafften sich dann gewaltsam Zugang zum Haus und durchwühlten dort mehrere Räume. Die Kriminellen erbeuteten 62 kühl gestellte Forellen im Wert von circa 800 Euro. Anschließend machten sie sich unbemerkt davon. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 zu melden.