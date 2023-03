Freinsheim: Frühlingskonzert mit dem Ensemble „Borsch4Breakfast“ am 10. April 2023

Freinsheim – Der Verein Von-Busch-Hof Konzertant hat sich nicht nur der klassischen Musik und ihren erfolgreichen, bekannten Interpreten verschrieben, sondern ist auch bestrebt, den musikalischen Nachwuchs zu fördern und ihm in Freinsheim eine Bühne zu geben!

So werden vier junge Künstler zu erleben sein: Ionel Ungureanu (Violine, Viola), Henrik Dewes (Konzertgitarre, E-Gitarre), Christoph Rehorst (Kontrabass) und Ratko Pavlovic (Akkordeon)! Sie treten auf unter dem Ensemblenamen „Borsch4Breakfast“. Vier junge Künstler, deren Musik jenseits klassischer Hörgewohnheiten mit Vielfalt und Spaß aufwartet: Rhythmen und Melodien, die unter die Haut und in die Beine gehen.

Mit Borsch4Breakfast bringen vier klassisch ausgebildete Virtuosen an ihren Instrumenten eine mitreißende musikalische Mischung mit. Ihre Kompositionen und Arrangements mit Einflüssen aus Balkan-Musik und Jazz verbinden sich zu einer würzigen Kreation getreu ihres Namens. Die Gruppe mischt die klassische Musikszene in Süddeutschland auf und hat sich bereits einen Namen beim renommierten „Heidelberger Frühling“ und den „Kaisersaalkonzerten“ in Ottobeuren gemacht. Das Konzert in Freinsheim stellt den Auftakt zu den Frühlingskonzerten 2023 dar, bei denen das Quartett erstmals mit Akkordeon auftritt und ein neues Programm präsentiert. – Man koste reichlich vom „Borscht“.

Borsch4Breakfast (Foto: Johannes Rehorst)

Freuen Sie sich auf dieses außergewöhnliche, mitreißende Frühlingskonzert am Ostermontag, 10.04.2023, 18:30 Uhr, im Kulturzentrum Von-Busch-Hof in Freinsheim. Einlass ist ab 18:00 Uhr.

Der Eintritt ist frei – Spenden sind willkommen!

Reservierungen sind möglich unter Tel. 06353 7705 (Restaurant Von-Busch-Hof) oder Touristinformation i-Punkt der Verbandsgemeinde Freinsheim: Tel. 06353 989294.