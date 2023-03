Aufs Handy geschaut – Unfall gebaut (Foto)

Kaiserslautern (ots) – Weil er während der Fahrt „kurz“ auf sein Handy schaute, hat ein Autofahrer am Mittwochvormittag auf der L502 einen Unfall verursacht. Drei Menschen wurden dabei verletzt und zwei Fahrzeuge stark beschädigt.

Der 66-jährige Unfallverursacher war mit seinem Opel Astra auf dem Weg von Dansenberg in Fahrtrichtung Hohenecker Straße. Unterwegs geriet er auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen Hyundai Tucson am Heck.

Durch den Anstoß verlor der 76-jährige Hyundai-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schleudern, kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte anschließend über die Gegenfahrspur und blieb schließlich neben der Straße auf der Fahrzeugseite liegen.

Fahrer und Beifahrerin sowie ein Mitfahrer auf der Rückbank erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Sowohl am Opel als auch am Hyundai dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein.

Der 66-jährige Opel-Fahrer gab bei einer ersten Befragung vor Ort an, dass er während der Fahrt kurz sein Handy in die Hand genommen habe, um eine Adresse zu überprüfen. Dadurch sei er abgelenkt gewesen und in den Gegenverkehr geraten. Als er es bemerkte, sei es schon zu spät gewesen. |cri

Jugendliche bedrängt – Wer hat den Mann gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Ein Unbekannter hat in der Alex-Müller-Straße eine 15-Jährige bedrängt. Die Tat ereignete sich bereits am Freitag 03.03.2023 gegen 20:30 Uhr. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen versuchte der Mann das Mädchen zu ergreifen. Was er im Schilde führte, ist nicht geklärt. Die Jugendliche schrie laut und brachte sich in Sicherheit.

Als ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde, flüchtete der Täter. Von ihm liegen abweichende Personenbeschreibungen vor.

Der Mann könnte eine rote Kappe getragen und seine braunen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden haben. Nach einer anderen Darstellung war der Unbekannte mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert.

Laut den Beschreibungen dürfte der Verdächtige schlank und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Der Mann war dunkel gekleidet, vermutlich mit einem Kapuzenpullover (Zip-Hoodie) und einer schwarzen Hose.

Weil die 15-Jährige seit dem Vorfall unter psychischen Problemen leidet, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung. Die Ermittlungen werden im Haus des Jugendrechts geführt.

Die Beamten bitten um Hinweise: Wem ist der Unbekannte aufgefallen? Wer kann Angaben zu der Person machen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 0 entgegen. |erf

Mann verletzt Partnerin und greift Polizisten an

Kaiserslautern (ots) – Ein 23-Jähriger hat am frühen Mittwochmorgen in einer Wohnung in der Innenstadt randaliert und sich sowie seine gleichaltrige Lebenspartnerin leicht verletzt. Weil der Mann auch Polizisten angriff, setzten die Beamten ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) ein.

Kurz nach 4 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, weil der 23-Jährige „die gesamte Wohnung auseinandernehmen würde“. Eine Funkstreife traf den mutmaßlichen Randalierer in der Küche der besagten Wohnung an. Der Mann ging sofort aufbrausend und aggressiv auf die Polizisten zu. Erst als die Einsatzkräfte den Einsatz des DEIG androhten, beruhigte er sich.

Allerdings nicht lange: kurz darauf ging er mit erhobenen Fäusten auf die Polizisten los. Die Beamten setzten jetzt das DEIG ein und stoppten den Angriff. Sie nahmen den Mann in Gewahrsam.

Eine vorsorgliche Untersuchung im Krankenhaus lehnte der 23-Jährige ab. Die Kopfverletzung, welche er sich beim Randalieren zuzog, wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Helfer kümmerten sich auch um die Lebenspartnerin, die durch Schläge mit einem Möbelstück leicht verletzt wurde.

Zum Schutz der Frau verfügte die Polizei ein Kontakt- und Annährungsverbot gegen den 23-Jährigen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. |erf

Erst ein Knall, dann Rauch und Feuer

Kaiserslautern (ots) – In der Wörthstraße hat es in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Gegen 04 Uhr schreckten Bewohner eines Einfamilienhauses auf, weil sie von einem lauten Knall geweckt wurden. Sie schauten auf der Straße nach und stellten fest, dass aus den Ritzen und Spalten ihres Garagentors Rauch hervorquoll.

n der Garage brannte es. Die Hausbewohner wählten den Notruf. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus. Die Wehrleute löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. In der Garage waren Umzugskisten und E-Bikes abgestellt.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen 5-stelligen Betrag. Die Brandursache steht aktuell nicht fest, die Ermittlungen hierzu dauern an. |erf

Blauer Pkw gesucht

Kaiserslautern (ots) – Mit einem blauen Pkw ist am Donnerstagvormittag in der Spaethstraße ein Unfall verursacht worden. Der verantwortliche Fahrer flüchtete. Nach ihm wird gesucht. Bei der Polizei meldete sich der Halter eines silberfarbenen Peugeot 206.

Nach Angaben des 64-jährigen Mannes hatte er seinen Pkw gegen 9.30 Uhr in Höhe des Krankenhaus-Parkhauses ordnungsgemäß in einer Parkbucht in Fahrtrichtung Hellmut-Hartert-Straße abgestellt. Als er gegen 11.40 Uhr zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen Schaden am vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite fest.

Die deutlich sichtbare Delle wurde vermutlich von einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken verursacht. Zurück blieben blaue Lackanhaftungen, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Der Sachschaden am Peugeot wird auf 800 Euro geschätzt.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum ein blauer Pkw oder ein Rangiermanöver in der Spaethstraße aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Unfallfluchten dank Zeugenhinweisen geklärt

Kaiserslautern (ots) – Wie wertvoll die Hinweise von Zeugen bei den Ermittlungen zu Unfallfluchten sein können, zeigen zwei Fälle von Mittwoch.Gegen 13 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Rudolf-Breitscheid-Straße, wie ein Mercedes-Benz auf ein Firmengelände einbog und dort gegen einen Fahnenmast stieß. Der Mast wurde dabei verbogen.

Der Verursacher hielt kurz an, machte sich dann aber aus dem Staub, ohne den angerichteten Schaden zu melden. Dank des Zeugenhinweises konnte der Halter des Verursacherfahrzeugs ermittelt werden. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige zu.

Auch nach einer Fahrerflucht gegen 17.30 Uhr in der Siegelbacher Straße ist die Polizei dank Zeugenhinweisen dem Verursacher auf der Spur. Hier war ein Opel Vivaro beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke gegen einen Toyota Aygo gestoßen, der gerade hinter ihm an einer Ampel wartete.

Als sei nichts geschehen, fuhr der Opel-Fahrer in der entgegengesetzten Richtung davon. Zeugen gaben Hinweise auf das Kennzeichen, so dass der Halter ermittelt werden konnte. Ob er zur Unfallzeit auch am Steuer saß, muss noch geklärt werden. |cri

Wenn aus einer Bagatelle eine Strafanzeige wird

Kaiserslautern (ots) – Ein vermeintlicher Bagatellunfall am späten Mittwoch 15.03.2023 dürfte für einen jungen Mann weitreichende Folgen haben. Der 23-Jährige wollte ca. 22:30 Uhr in der Pariser Straße seinen Citroen C5 in einer Parkbucht abstellen. Dabei streifte er jedoch den rechts daneben parkenden VW Up. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Eigentlich keine „große Sache“, allerdings stellten die Polizeibeamten bei der Aufnahme des Unfalls vor Ort beim Verursacher drogentypische Auffälligkeiten fest. Einen Urintest lehnte der 23-Jährige ab. Er musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ist dem jungen Mann sicher. Je nach Ergebnis der Blutuntersuchung kommt noch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzu. Die Fahrerlaubnisbehörde wird entsprechend informiert. |cri

Jugendlicher will vor Polizeikontrolle flüchten

Kaiserslautern (ots) – Ein E-Scooter-Fahrer hat am späten Mittwochabend in der Karl-Marx-Straße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Als die Beamten kurz vor 23 Uhr stoppten, um den Rollerfahrer zu kontrollieren, ergriff der Jugendliche zu Fuß die Flucht.

Nach einer kurzen Verfolgung wurde er von den Polizisten eingeholt und zu Boden gebracht. Dabei stieg den Einsatzkräften die Alkoholfahne des Jungen in die Nase. Ein Atemalkoholtest zeigte: Der 17-Jährige hatte einen Pegel von 1,42 Promille. Er musste deshalb zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Mutter übergeben. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Moped-Fahrerin stürzt beim Abbiegen

Kaiserslautern (ots) – Ohne Fremdeinwirkung ist die Fahrerin eines Leichtkraftrades am Mittwochmorgen gestürzt und hat sich verletzt. Die 17-Jährige war gegen 5.40 Uhr mit ihrem Moped in der Berliner Straße unterwegs und bog an der Ampelkreuzung nach links in die Pariser Straße ab.

Auf nasser Fahrbahn verlor die Jugendliche dabei die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte zu Boden. Weil sie anschließend über Schmerzen im Arm klagte, wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Moped entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. |cri

Schwerverkehrskontrolle

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag fand auf dem P+R -Parkplatz „Schweinsdell“ eine Großkontrolle des Schwerlastverkehrs statt. Gemeinsam mit Zoll und dem BALM (Bundesamt für Mobilität und Logistik), kontrollierten die Spezialisten der PD Kaiserslautern den gewerblichen Schwerverkehr.

Nahezu bei jedem dritten kontrollierten Fahrzeug bzw. Fahrer kam es zu Beanstandungen. Es wurden insgesamt 14 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und 2 Strafanzeigen erstattet.

In 7 Fällen musste sogar die Weiterfahrt untersagt werden. In einem besonderen Fall, war der Fahrer eines 40-Tonners ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Zudem wurde die erlaubte Fahrzeughöhe überschritten und ein Reifen der Sattelzugmaschine bis auf das Stahlgewebe großflächig abgefahren.

Kreis Kaiserslautern

Trotz „Spiegelkracher“ weitergefahren

Erzenhausen (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochnachmittag auf der K20 zwischen Erzenhausen und Eulenbis unterwegs waren. Von besonderem Interesse ist der Zeitraum zwischen 16 und 16.30 Uhr. Gesucht werden Hinweise auf einen grauen Pkw mit KL-Kennzeichen, vermutlich ein Opel Corsa.

Der Fahrer dieses Wagens soll gegen 16.20 Uhr aus Richtung Eulenbis gekommen und in Richtung Samuelshof gefahren sein. Unterwegs begegnete er einem roten Kia JD, der in Richtung Eulenbis fuhr. Dabei kam es zu einer Kollision der Außenspiegel beider Fahrzeuge.

Nach Angaben der Kia-Fahrerin sei der graue Pkw zu weit in der Mitte gefahren, so dass sie nicht mehr ausweichen konnte. Trotz des „Spiegelkrachers“ setzte der Unfallverursacher seine Fahrt einfach fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die Polizei fragt deshalb: Wer hat den Pkw gesehen, ist ihm eventuell auch begegnet und kann den Fahrer beschreiben oder das Kennzeichen nennen? Aktuelles Merkmal des Fahrzeugs dürfte ein beschädigter Außenspiegel auf der Fahrerseite sein.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern, Telefon 0631 369-2250. |cri