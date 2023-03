20 Autofahrer zu schnell

Roschbach (ots) – Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung gestern Morgen (15.03.2023, 08.45 Uhr bis 10 Uhr) auf der L 516 bei Roschbach waren 20 Autofahrer zu schnell unterwegs. In dem Einmündungsbereich besteht eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h. Der Schnellste war mit 113 km/h unterwegs. Der Fahrer erhält in Kürze einen Bußgeldbescheid.

Einbruch in Vereinsheim

Lingenfeld (ots) – Im Zeitraum von Sonntag auf Dienstag (12.-14.03.23) brachen bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Straße „Am Hirtenstück“ in Lingenfeld ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt und entwendeten mehrere Gegenstände.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 6.000 Euro. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.