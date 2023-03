Mainz-Oberstadt (ots) – Wegen eines Verkehrsvorgangs eskalierte am Mittwochmittag ein Streit zwischen zwei Autofahrern. Gegen 12:50 Uhr waren ein 30-jähriger Mann mit seinem VW Fox und ein 22-jähriger Mann mit seinem BMW auf der Augustusstraße in Fahrtrichtung Alicenstraße unterwegs.Der 30-Jährige fuhr auf dem mittleren von 3 Fahrstreifen, als der 22-Jährige mit seinem BMW ihn auf dem linken Fahrtstreifen überholte.

Anschließend wollte der BMW wieder vor dem VW auf den mittleren Fahrstreifen einscheren. Aufgrund der Verkehrslage konnte der VW Fahrer den BMW allerdings nicht direkt einscheren lassen, worauf dieser sich wieder hinter den VW fallen ließ und letztlich auf dem mittleren Fahrstreifen einscherte.

Hierüber erbost, fing der 22-Jährige sofort an zu hupen und zu gestikulieren. Im Weiteren verlauf stoppten beiden ihre Fahrzeuge, stiegen aus und fingen auf der Straße eine wilde Diskussion an. Währenddessen schlug der 22-Jährige den 30-jährigen mit der geballten Faust, stieg danach wieder in sein Fahrzeug ein und fuhr davon.

Eine alarmierte Funkstreife der Mainzer Polizei konnte den BMW Fahrer letztlich ermitteln, der sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten muss.