Baden-Württemberg: „Nacht der Bibliotheken“ am 17.März

Karlsruhe. Am 17. März 2023 lockt auch im Regierungsbezirk Karlsruhe ein vielfältiges Programm: Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder besucht Bibliotheksveranstaltungen in Ladenburg und Bad Schönborn.

Am Freitag, 17. März 2023, laden über 125 öffentliche Bibliotheken in Baden-Württemberg zum ersten Mal zur „Nacht der Bibliotheken“ ein und öffnen ihre Türen mit einem vielfältigen Programm unter dem Motto „grenzenlos!“.

Der zentrale Festakt für Baden-Württemberg findet in der Stadtbibliothek Stuttgart am Mailänder Platz statt. Koordiniert wird die „Nacht der Bibliotheken“ in Baden-Württemberg von den Fachstellen für das öffentliche Bibliothekswesen bei den Regierungspräsidien, die Federführung liegt beim Regierungspräsidium Stuttgart. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) unterstützt die Aktion .

Die „Nacht der Bibliotheken“ steht in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft von Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie und geht auf eine Initiative des Verbandes der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e.V. (vbnw) zurück. Seit 2019 laden auch Bibliotheken aus Schleswig-Holstein dazu ein. 2023 beteiligen sich zudem erstmals auch Bibliotheken aus Dänemark, Südtirol, dem Saarland und aus Flandern an der „Nacht der Bibliotheken“.

Im Regierungsbezirk Karlsruhe findet die Aktionsnacht in A wie Adelsheim bis Z wie Zuzenhausen, in rund 30 Bibliotheksorten statt. Die beteiligten Gemeindebüchereien und Stadtbibliotheken bieten kleinen und großen Bürgerinnen und Bürgern dabei nahezu grenzenlose Lese- und Unterhaltungserlebnisse und locken vor Ort zu Autorenlesungen, lebenden Büchern, Escape Rooms, Spieleabenteuern, Musik-, Upcycling- und Zauberworkshops und vielem mehr.

Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder ist von dem abwechslungsreichen Veranstaltungsangebot, das die öffentlichen Bibliotheken für die Nacht am 17. März 2023 auf die Beine gestellt haben, beeindruckt. Sie lädt alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, die lokalen „Nacht der Bibliotheken“- Angebote zu nutzen und wird selbst bei den Bibliotheksveranstaltungen in Ladenburg und Bad Schönborn dabei sein:

„Wir haben Dank Unterstützung aus „Neustart Kultur“ für die „Nacht der Bibliotheken“ in unserem Regierungsbezirk sechs vollfinanzierte Veranstaltungen von und mit drei bekannten Kinder-, Jugend- und Familienautorinnen und -autoren verlosen können. Alle drei Künstlerinnen und Künstler zu treffen klappt zeitlich leider nicht, aber ich freue mich sehr darauf, um 21 Uhr in der Stadtbibliothek Ladenburg die Schauspielerin und Lesekünstlerin Maja Nielsen kennenzulernen. Sehr gespannt bin ich zum Abschluss auf den mitternächtlichen schaurigen Rätselspaß mit Corinna Harder und ihren „Black Stories“ um 23.45 Uhr in der Gemeindebibliothek Bad Schönborn.“

(Quelle: Regierungspräsidium Karlsruhe)