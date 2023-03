Garagenbrand

Worms (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Stresemannstraße zu einem Garagenbrand. Gegen 01:30 Uhr war das Feuer aus bislang unbekannter Ursache in der an ein derzeit leerstehendes Einfamilienhaus angrenzenden Garage ausgebrochen.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Neben der Garage und der angrenzenden Hausfassade wurden ein darin geparktes Auto sowie ein davorstehender Anhänger beschädigt. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Erneuter Fall der Betrugsmasche via WhatsApp

Alzey (ots) – Am Montag 13.03.2023, haben bislang unbekannte Täter erneut mit der bereits bekannten Betrugsmasche via WhatsApp zugeschlagen. Hierbei wurde ein 58-jähriger Mann aus Alzey per WhatsApp von seiner vermeintlichen Tochter kontaktiert, als welche sich die Täter ausgegeben haben.

Im weiteren Verlauf wurden durch die Täter Geldforderungen per Überweisung im vierstelligen Bereich gestellt. Diesen kam der Mann auch nach. Erst im Nachgang wurde der Betrug bekannt, als immer weitere Geldbeträge per Überweisung gefordert wurden. Hier wurde der Mann misstrauisch und kontaktierte seine Tochter auf anderen Wegen, wobei der Betrug auffiel.

Seien Sie daher in jedem Fall wachsam und tätigen keine Überweisungen nach Aufforderung per WhatsApp, SMS, E-Mail oder Telefon. Halten Sie in solchen Fällen immer über ein anderes Medium Rücksprache mit ihren tatsächlichen Angehörigen.

Unfallflucht

Gau-Odernheim (ots) – Am Dienstag 14.03.2023, ereignete sich gegen kurz vor 11:00 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Einkaufsmarktes in der Bahnstraße in Gau-Odernheim ein Verkehrsunfall. Zeugen beobachteten, wie ein roter PKW beim rückwärts Ausparken gegen einen in der dahinter befindlichen Parkreihe geparkten Ford Focus stieß. Anschließend setzte der Fahrzeugführer ein Stück nach vorne und fuhr erneut rückwärts gegen den geparkten Ford.

An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden. Der rote PKW entfernte sich in der Folge von der Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen zu ermöglichen. Bei dem flüchtigen, roten PKW dürfte es sich um einen Volkswagen gehandelt haben.

Der schätzungsweise 80 Jahre alte Fahrzeugführer wurde von einer ebenfalls ca. 80 Jahre alten Beifahrerin belgeitet. Die namentlich noch unbekannten Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Alzey unter 06731/9110 zu melden.