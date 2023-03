Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 15.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Anlagebetrug mit Kryptowährungen – 75-Jähriger verliert mehrere tausend Euro

Bad Dürkheim (ots) – Wie jetzt bekannt wurde, wurde ein 75-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim, Opfer eines Trickbetruges. Über den Messenger Dienst WhatsApp wurde er bereits im letzten Jahr durch einen bislang unbekannten Täter kontaktiert. Dieser gab sich als Broker einer Handelsplattform für Bitcoin, der bekanntesten Kryptowährung, im Internet aus. Nachdem er alle seine persönlichen Daten weitergegeben und erste Gelder von seinem Konto überwiesen hatte, erhielt er im Gegenzug das digitale Geld. Die Investition schienen sich auch angeblich auszuzahlen, den an seinem Computer wurden ihm enorme Kursgewinne angezeigt. Daher wurde auch weiteres Geld investiert. Als er sich das Guthaben auszahlen lassen wollte, gab der „Broker“ an, dass eine „Sicherheitszahlung“ in Höhe von 10% des Betrages getätigt werden müsste, um an das Geld zu gelangen. Nachdem er auch diesen Betrag überwiesen hatte, kam es zu angeblichen technischen Problemen. Im Laufe der Zeit gewährte der 75-Jährige mehreren Personen, über das Internet, Zugriff auf seinen Computer und sein Bankkonto. Auf diese Weise wurden mehrfach weitere Beträge abgebucht. Die Bitcoins hatte er aber in Wahrheit nie besessen, bei der scheinbar seriöse Handelsplattform handelte es sich um eine Fake-Börse. Insgesamt entstand ein finanzieller Schaden von ca. 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Warnhinweise ihrer Polizei:

Immer wieder gehen bei der Polizei Meldungen über diese Betrugsmasche ein, bei der Menschen oftmals um ihr ganzes Vermögen verlieren.

Seien Sie misstrauisch, wenn ungewöhnlich hohe Gewinne versprochen werden.

Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzenund zum Vertragsabschluss drängen.

Schließen Sie Investments nur bei Banken oder Sparkassen ab, bei denen eine europäische Einlagensicherung besteht.

Spekulationen mit Kryptowährungen unterliegen generell sehr großen Risiken.

Prüfen Sie genau, ob Sie ihr Geld auf ausländische Konten transferieren möchten – ein Rückgriff ist oftmals nicht oder nur sehr schwer möglich.

Seien Sie vorsichtig bei der Herausgabe persönlicher Daten.

Die Verbraucherzentrale bietet zu diesen und anderen Themen Beratungsangebote an.

Weitere nützliche Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de oder auf ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Audi beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 13.03.2023 16:00 Uhr bis 14.03.2023 13:00 Uhr wurde ein im Holzweg in Bad Dürkheim abgestellter Audi beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Lambrecht: Am eigenen Geburtstag Strafanzeigen eingehandelt

Lambrecht/ Pfalz (ots) – Am eigenen Geburtstag Strafanzeigen eingehandelt hat sich ein 16-Jähriger, der mit seinem E-Scooter am 15.03.2023 um 19:00 Uhr in der Bahnhofstraße in 67466 Lambrecht unterwegs war. Der junge Fahrer wurde einer anlassabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen, da an dem E-Scooter keine Versicherungsplakette angebracht war. Ferner konnte im Verlauf der Kontrolle festgestellt werden, dass der E-Scooter eine Geschwindigkeit von 30 km/h erreichen kann, weshalb der am heutigen Tag 16 Jahre alt gewordene Jugendliche einen Führerschein hierfür benötigte. Diesen konnte er jedoch nicht vorlegen, weshalb letztendlich der E-Scooter sichergestellt wurde. Den Fahrer erwarten nun Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Kallstadt: Mit Handy am Ohr erwischt

Kallstadt (ots) – Am 14.03.2023 zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr konnten gleich mehrere Fahrer in Kallstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, die verbotswidrig ihr Mobiltelefon im Fahrzeug nutzten. Sowohl eine 39-Jährige als ein 45-Jähriger müssen jetzt mit einem Bußgeld von 100 Euro und 1 Punkt rechnen.

Ablenkungen am Steuer sind nach wie vor eine häufige Unfallursache. Die Polizei rät deshalb beide Hände während der Fahrt ans Lenkrad zu nehmen, unnötige Ablenkungen vermeiden und die volle Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr zu richten.

