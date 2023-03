Taxi kollidiert mit Bus

Mainz (ots) – Am Dienstagmorgen kam es auf der Rheinstraße Höhe des Hilton-Hotels zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Taxi. Der Linienbus befand sich auf der linken von drei Fahrspuren und fuhr in Richtung Theodor-Heuss-Brücke.

Das Taxi bog aus der Ausfahrt des Hilton zunächst auf die mittlere der 3 Spuren ein und übersah dann beim Wechsel auf die linke Fahrspur den dort fahrenden Bus, wodurch es im Bereich der vorderen Tür des Busses zum Zusammenstoß kam. Bei dem Aufprall wurden zwei Fahrgäste des Busses leicht verletzt.

Der Bus wurde leicht beschädigt, das Taxi deutlich massiver, so dass es nicht mehr fahrbereit war. Die beiden erwähnten Fahrspuren mussten während der Unfallaufnahme durch die Polizei gesperrt werden.

Zwei Autoaufbrüche in Finthen

Mainz (ots) – Am Dienstagmorgen fanden zwei Fahrzeughalterinnen aus der Straße Am Hochgericht in Mainz-Finthen ihre Autos aufgebrochen und durchwühlt vor. In beiden Fällen wurde nichts aus dem Auto gestohlen. Auch Schäden an den Autos gab es keine.

Zumindest in einem Fall handelt es sich um ein Auto mit Keyless-Go-System, welches laut Halterin definitiv verschlossen war. Das Auto war direkt vor dem Haus der Halterin abgestellt und der Schlüssel lag offen auf einer Kommode im Inneren des Hauses, wenige Meter von der Haustür entfernt.

Hinweise zu Tätern gibt es bisher nicht. Die Tatzeit kann auf Montagabend bis Dienstagmorgen eingegrenzt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Die Polizei Mainz rät:

Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges, ob sich die Keyless-Funktion ausschalten lässt.

Wenn möglich, das Fahrzeug über Nacht in einer verschlossenen Garage abstellen.

Funkschlüssel innerhalb von Gebäuden nicht in der Nähe von Außentüren, Außenwänden und Fenstern aufbewahren

Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Kreis Mainz-Bingen

103 km/h zu schnell – Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

A 63, Höhe Nieder-Olm (ots) – Auf der BAB 63 an der Anschlussstelle Wörrstadt konnte in der vergangenen Nacht gegen 00:30 Uhr ein PKW durch einen Zivilwagen der Polizei aufgenommen werden. Das Fahrzeug beschleunigte zunächst im nicht begrenzten Bereich der BAB 63 auf eine Geschwindigkeit von ca. 250 km/h.

Ab der Anschlussstelle Nieder-Olm ist die Geschwindigkeit auf 130 km/h beschränkt. Der Fahrzeugführer setzte die Fahrt mit gleichbleibend hoher Geschwindigkeit fort. Eine Video-Messung mit dem geeichten Zivilfahrzeug ergab nach Toleranzabzug eine Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit um 103 km/h.

Das Fahrzeug konnte, nachdem es die Geschwindigkeit im Bereich Mainz verringert hatte, angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer zeigte sich uneinsichtig.

Es besteht der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens nach § 315d StGB, hier als sogenanntes „Alleinrennen“. „Alleinrennen“ haben das Ziel, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Akte wird der Staatsanwaltschaft Mainz zur Entscheidung über weitere Maßnahmen vorgelegt.

Vollendeter Enkeltrickbetrug – bitte Vorsicht!

Bingen (ots) – 14.03., Dienstgebiet, 15:44-16:55 Uhr – Ein geschädigtes Ehepaar erschien auf der Dienststelle, um einen Enkeltrick anzuzeigen. Die Ehefrau hatte eine SMS der vermeintlichen Tochter erhalten, sie habe ihr Handy verloren und eine neue Nummer erhalten. Anschließend kommunizierte man weiter über einen gängigen Nachrichtendienst.

Die Betrüger forderten eine Überweisung von 1.800 EUR für eine Handy-Neubeschaffung samt Versicherung. Da sich die Tochter des Ehepaars aktuell im Ausland befand, klang die Konversation glaubhaft. Sie tätigten die Überweisung.

Ihre Polizei bittet Sie, umsichtig zu handeln, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und sich zuerst über die Richtigkeit der Lage zu informieren!

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bingen (ots) – 14.03., Mainzer Straße, 13:20 Uhr – Ein Bus fuhr eine Betriebsfahrt in Richtung Bingen-Kempten. Ein bislang unbekannter Fahrer eines LKW fuhr entgegengesetzt und kam vermutlich von der Fahrbahn ab. Auf der Höhe eines dortigen Hotels touchierten beide Fahrzeuge.

Der LKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der linke Seitenspiegel des Busses wurde beschädigt. Fahrer und Beifahrer des Busses waren sich nicht einig, ob der LKW eine grüne oder weiße Farbe hatte. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.