Schockanruf: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Nach einem sogenannten Schockanruf hat die Polizei am Dienstag im Stadtgebiet

einen Verdächtigen festgenommen.

Eine 84-Jährige erhielt am Nachmittag von einem falschen Polizeibeamten einen

Anruf. Der Unbekannte wollte der Frau weismachen, dass ein Angehöriger einen

schweren Unfall verursacht habe. Für dessen Freilassung forderte der Mann eine

Kaution über mehrere tausend Euro.

Die Seniorin zweifelte an der Darstellung und wandte sich an die echte Polizei.

Kurze Zeit später klickten die Handschellen: Einsatzkräfte nahmen einen

Verdächtigen fest, bei dem es sich mutmaßlich um den Geldboten handelte. Zu

einer Geldübergabe kam es nicht mehr.

Der 36-Jährige wurde heute (15. März 2023) einem Richter vorgeführt. Auf Antrag

der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das Gericht die Untersuchungshaft

wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr an. Der Mann machte Angaben zur Sache;

diese werden nun geprüft. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die

Ermittlungen dauern an. |erf

Drogen in der Tasche

Kaiserslautern (ots) – Verschiedene Rauschgift-Substanzen hatte ein junger Mann

bei sich, der in der Nacht zu Mittwoch in eine Polizeikontrolle geriet. Gegen

den 21-Jährigen wird jetzt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

strafrechtlich ermittelt.

Eine Streife war gegen 2.30 Uhr im Gersweilerweg auf zwei junge „Spaziergänger“

aufmerksam geworden und hatte sie angesprochen. Beide machten den Eindruck,

unter Drogeneinfluss zu stehen. Von dem 21-Jährigen ging außerdem deutlicher

Cannabisgeruch aus.

Beide Männer wurden daraufhin durchsucht. Der 18-Jährige hatte keine weiteren

Drogen bei sich, in den Taschen des 21-Jährigen wurden allerdings eine Tüte mit

weißen Pulver-Anhaftungen, eine Tüte mit einer grünen pflanzlichen Substanz

sowie eine Tüte mit einer braunen klumpigen Substanz gefunden.

Bei allen drei Substanzen reagierten die Drogenschnelltests positiv. Deshalb

wurden die Sachen sichergestellt. Zur Herkunft machte der 21-Jährige keine

Angaben. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Ertappter Ladendieb wird ausfallend

Kaiserslautern (ots) – Ein Ladendieb ist am Dienstagnachmittag in einem

Supermarkt am Stiftsplatz ausfallend geworden. Mitarbeitern fiel kurz nach 17

Uhr auf, dass sich der Mann im Bereich der Obst-Abteilung aufhielt und aus der

Auslage Trauben aß. Als er darauf angesprochen wurde, fing der Unbekannte an

herumzuschreien. Und als er aufgefordert wurde, das Geschäft zu verlassen,

beschimpfte und beleidigte er eine Mitarbeiterin. Anschließend zog er in

unbekannte Richtung ab.

Die Personalien des „Langfingers“ sind noch nicht bekannt. Von ihm liegt

lediglich folgende Beschreibung vor: etwa 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter,

osteuropäisches Aussehen, sprach teilweise Russisch oder Polnisch, bekleidet mit

blauen Jeans, gelber Steppjacke und weißer Mütze. |cri

Von der Polizei aus dem Schlaf geklingelt…

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Insgesamt sechs Anwohner hat die Polizei in der

Nacht zu Dienstag in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn aus dem Schlaf

geklingelt. Die Beamten hatten während ihrer nächtlichen Streife in Sembach,

Mehlingen und Enkenbach-Alsenborn mehr als 40 Fahrzeuge hinsichtlich ihres

Schließzustandes überprüft. Dabei wurden sechs Autos festgestellt, die

unverschlossen waren.

Bei allen wurden die jeweiligen Halter ermittelt und verständigt, damit sie ihre

Fahrzeuge abschließen und ihr Eigentum vor Dieben schützen konnten… |cri

Dubioser Uhren-Verkäufer

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einen mehr als ungewöhnlichen

Verkaufsplatz hat sich ein Uhren-Verkäufer am Dienstagnachmittag ausgesucht. Ein

Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei gegen 16.20 Uhr telefonisch, dass ein

Mann im Bereich Sembach an der Autobahnabfahrt der A63 andere Autos anhalte und

den Insassen Uhren zum Kauf anbiete. Angeblich benötige er das Geld, um Benzin

zu kaufen.

Weil diese Vorgehensweisen in der Vergangenheit bei Betrugsdelikten benutzt

wurde, um minderwertigen Modeschmuck für überteuerte Preise zu verkaufen, rückte

sofort eine Streife aus. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war von dem

Uhren-Verkäufer allerdings nichts mehr zu sehen.

Von dem Mann ist lediglich bekannt, dass er ungefähr 1,70 Meter groß ist, einen

dunkleren Teint und schwarze, gekräuselte Haare hat. Der Unbekannte war mit

einem Fahrzeug mit rumänischen Kennzeichen unterwegs. Ob er tatsächlich jemandem

Uhren verkauft hat, ist nicht bekannt.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, unter der Nummer 0631

369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

Schäden an Autos angerichtet und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – In der Straße „Am Vogelgesang“ ist es am

Dienstagvormittag zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Als die Nutzerin

des BMW Mini Cooper am frühen Nachmittag zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie

einen Streifschaden am Heck des Fahrzeugs fest. Der Verursacher hatte sich aus

dem Staub gemacht, ohne den Unfall zu melden. Er war vermutlich beim Ein- oder

Ausparken gegen den Mini-Cooper gestoßen. Die Unfallzeit liegt zwischen 7.30 und

14 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas aufgefallen ist und die Hinweise

auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen.

Auch aus der Lutrinastraße wurde am Dienstag eine Unfallflucht gemeldet. Hier

wurde ein geparkter VW Polo zwischen 8 und 10.55 Uhr beschädigt. Dank eines

Zeugen gibt es einen Hinweis auf einen Toyota RAV4, der den Unfall verursacht

haben soll. Als der VW-Besitzer kurz vor 11 Uhr zum Parkplatz seines Autos kam,

fand er seinen Pkw mit einem Schaden an der Frontstoßstange vor und entdeckte

unter dem Scheibenwischer einen Zettel. Darauf hatte ein Zeuge notiert, dass er

den Unfall beobachtet habe. Demnach war ein Toyota beim Ausparken gegen den VW

Polo gestoßen. Der Fahrer sei noch ausgestiegen und habe sich den angerichteten

Schaden angeschaut, sei dann aber wieder eingestiegen und weggefahren. Die

Ermittlungen laufen.

Gesucht wird auch noch der Verursacher, der am Dienstag in der Mannheimer Straße

auf dem Parkplatz eines Discounters einen Opel Corsa beschädigt hat. Die

Halterin entdeckte am späten Nachmittag Kratzer auf der Beifahrerseite ihres

Autos und meldete der Polizei, dass auch ein Plastikteil, das zum Fahrzeug

gehöre, herunterhänge. Eine Streife schaute sich den Schaden vor Ort an und

stellte fest, dass es sich vermutlich nicht um einen Verkehrsunfall handelt,

sondern vielmehr um eine Sachbeschädigung – ob fahrlässig oder mutwillig, ist

unklar. Zeugen, die zwischen 10.30 und 17 Uhr auf dem Parkplatz eines

Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 369-2150, zu melden. |cri

Fischbach bei Dahn (ots) – In den frühen Morgenstunden kam es bei einer

Bankfiliale in Fischbach bei Dahn zu einer heftigen Explosion. Die Polizei geht

derzeit von einer Geldautomatensprengung aus. Es ist erheblicher Sachschaden

entstanden. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen

aufgenommen. Derzeit läuft die Täterfahndung. Bisher ist nicht bekannt, ob die

Täter tatsächlich Bargeld erlangen konnten. Sie sollen mit einem BMW der

5er-Reihe und Kennzeichen RÜD-??? geflohen sein.

Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen in vorliegender Sache

nimmt die Polizeiinspektion Dahn entgegen.

Die Polizei bittet zunächst von weiteren Presseanfragen abzusehen. Zu gegebener

Zeit wird nachberichtet.

zeiinspektion 1,

Telefon 0631 369-2150, zu melden. |cri

Abgelaufene Plaketten festgestellt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Gleich fünf Fahrzeuge hat die Polizei

am Dienstagvormittag in Otterbach festgestellt, bei denen die „TÜV-Plakette“

abgelaufen war. Die Fahrzeuge waren während einer Verkehrskontrolle in der

Lauterstraße zwischen 9 und 11 Uhr aufgefallen.

Je nachdem, wie lange der Termin für die Hauptuntersuchung überschritten wurde,

reichen die Bußgelder für die erwischten Fahrer von 15 bis 75 Euro. Auch Punkte

in Flensburg sind möglich. Zudem erhalten alle Betroffenen einen Mängelbericht,

müssen die Fahrzeugüberprüfung schnellstmöglich nachholen und den Wagen dann mit

neuer Plakette bei der Polizei wieder vorführen.

Außer den „TÜV-Sündern“ wurden bei der Kontrolle am Dienstag noch ein

Handyverstoß, ein Gurtverstoß und zwei Defekte an der lichttechnischen

Einrichtung festgestellt. Einer der Kontrollierten hatte keine Papiere dabei.

Die polizeilichen Maßnahmen reichten hier entsprechend von Mängelberichten über

kostenpflichtige Verwarnungen bis hin zu einer Ordnungswidrigkeitsanzeige. |cri

Feuerlöscher abgerissen und versprüht

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben am Dienstagabend in einer

Tiefgarage in der Wackenmühlstraße Sachschaden angerichtet. Die Polizei sucht

Zeugen, die zwischen 18 und 20.50 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Kurz vor 21 Uhr stellte ein Zeuge fest, dass in der Tiefgarage des

Mehrparteienhauses mehrere Feuerlöscher von der Wand gerissen wurden und der

Inhalt teilweise versprüht wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro

geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Missbrauchs von

Nothilfemitteln.

Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri

Müll einsammeln unter Polizeiaufsicht

Kaiserslautern (ots) – Wegen Randalierern ist die Polizei am Dienstagabend in

die Parkstraße ausgerückt. Ein Zeuge hatte kurz nach halb acht gemeldet, dass

zwei Jugendliche im Stadtpark gegen Mülleimer treten und den Inhalt ausleeren

würden.

Die Streife stellte vor Ort zwei 15 und 16 Jahre alte Jungen fest. Sie hatten

„aus Langeweile“ Mülleimer aus der Halterung genommen und den Inhalt auf der

Wiese im Park verteilt. Ob auch Behälter beschädigt wurden, ist unklar.

Die beiden Jugendlichen wurden aufgefordert, ihren „groben Unfug“ zu beseitigen.

Sie sammelten unter Polizeiaufsicht den verstreuten Müll wieder ein und stellten

die Eimer zurück in ihre Verankerung. Dem Duo wurde anschließend ein

Platzverweis für den Stadtpark bis zum nächsten Morgen erteilt. |cri

Unfall mit Fahrerflucht und Beleidigung eines Zeugen

Kaiserslautern (ots) – Gleich zwei Anzeigen hat sich ein Mann am

Dienstagvormittag in Kaiserslautern eingehandelt. Ein Zeuge beobachtete gegen 10

Uhr in der Mühlstraße, wie der Unbekannte mit einem Pkw rückwärts aus einer

Seitengasse fuhr und gegen eine Straßenlaterne prallte. Der Fahrer stieg aus und

sammelte abgefallene Fahrzeugteile seines Opel Astra ein; anschließend setzte er

sich wieder ans Steuer.

Als er Mann merkte, dass er einen „Zuschauer“, zeigte er dem Passanten den

ausgestreckten Mittelfinger; anschließend fuhr er einfach davon, ohne den Unfall

zu melden.

Der Zeuge hatte zum Glück mit seinem Handy ein Foto des Unfallfahrzeugs gemacht.

Er informierte die Polizei. Die Ermittlungen nach dem Fahrzeughalter und

verantwortlichen Fahrer laufen. Auf ihn kommen Anzeigen wegen Unfallflucht sowie

Beleidigung zu. |cri

Sexuelle Belästigung – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Wegen sexueller Belästigung hat eine junge Frau aus dem

Stadtgebiet in der Nacht zu Mittwoch Anzeige erstattet. Wie die 19-Jährige

berichtete, war sie zu Fuß in der Innenstadt unterwegs und überquerte gegen 0.30

Uhr den Stiftsplatz. Als sie die Kreuzung Bismarckstraße/Karl-Marx-Straße

erreichte, habe sich ein Mann von hinten genähert und sie gepackt. Die Frau

wehrte sich und es gelang ihr, den Täter in die Flucht zu schlagen.

Die 19-Jährige lief zu ihrem Auto und fuhr zu Bekannten. Eine gute Stunde später

informierte sie die Polizei. Den Unbekannten beschrieb sie folgendermaßen: etwa

Mitte 30, ungefähr 1,80 Meter groß, schlank, dem Äußeren nach südosteuropäischer

Herkunft, kurze dunkle Haare, Bart, bekleidet mit dunklen Jeans und einer roten

Daunenjacke.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit in der Innenstadt unterwegs waren und den Mann

gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei

der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Nach Geldautomatensprengung: Polizei bittet um Hinweise

Fischbach (Landkreis Südwestpfalz) (ots) – Nach einer Geldautomatensprengung

kurz vor 5 Uhr in der Bitscher Straße (wir berichteten: https://s.rlp.de/uRo9d)

geht die Polizei von mehreren Tätern und mindestens zwei Fluchtwagen aus. Zeugen

beobachteten, wie ein dunkelblauer BMW mit Prümer (PRÜ) Kennzeichen (nicht wie

berichtet mit Rüdesheimer (RÜD) Kennzeichen) und ein silbergrauer SUV nach der

Explosion vom Tatort flüchteten.

Eine Zeugin traf kurz vor der Sprengung auf die maskierten Täter. Sie sprachen

mit osteuropäischem Akzent. Die Unbekannten bedrohten die Frau verbal. Die

52-Jährige brachte sich daraufhin in Sicherheit und alarmierte die Polizei.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind die Fahrzeuge oder Personen

aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die

Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen.

Zur Stunde arbeiten Spezialisten des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz und der

Spurensicherung am Tatort. Die Höhe des entstandenen Schadens steht aktuell

nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. |erf

