Karlsruhe/Düsseldorf: Nach Vergewaltigung – Polizei fahndet öffentlich mit Bildern – Wer kennt den Mann?

Weitergeleitete Pressemeldung des Polizeipräsidiums Düsseldorf mit möglichem Bezug nach Karlsruhe:

Karlsruhe (ots) – Bilder unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/100935

Mit Lichtbildern eines Tatverdächtigen eines Sexualdelikts wendet sich die

Polizei an die Öffentlichkeit. Der Gesuchte steht im Verdacht, mindestens eine

Frau vergewaltigt zu haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Düsseldorfer Kriminalpolizei nahm

der Tatverdächtige über eine Dating-Plattform unter dem Pseudonym „Saban“

Kontakt zu einer Düsseldorferin auf. Im Oktober vergangenen Jahres holte er sie

mit einer silberfarbenen Limousine (vermutlich Mercedes) an ihrer Wohnanschrift

ab, fuhr mit ihr über eine Autobahn und hielt an einem unbekannten Rastplatz an.

Dort vergewaltigte er sie und brachte sie im Anschluss nach Düsseldorf zurück.

Derzeit wird geprüft, ob der Verdächtige für weitere ähnlich gelagerte Taten in

Betracht kommt. Es besteht der Verdacht, dass sich der Tatverdächtige zumindest

zeitweise im Umfeld von Karlsruhe aufhält.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 12 der Düsseldorfer Polizei

unter Telefon 0211-8700 entgegen.

Gepäckdiebstahl aufgedeckt

Karlsruhe (ots) – Dank ihrer Aufmerksamkeit konnte ein Pärchen Dienstagmorgen

(14. März) verhindern, dass ihr Koffer am Karlsruher Hauptbahnhof gestohlen

wurde. Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen noch am Zug fest.

Nach Fahrkartenunstimmigkeiten schloss ein Zugbegleiter den 33-jähgien

tunesischen Tatverdächtigen von der Weiterfahrt im ECE aus. Am Karlsruher

Hauptbahnhof sollte er den Zug verlassen, weshalb auch eine Streife der

Bundespolizei zugegen war. Auf dem Weg nach draußen nahm der Tatverdächtige

zunächst unbemerkt einen Rollkoffer aus der Gepäckablage.

Noch während die Beamten am Bahnsteig den Sachverhalt der

Fahrkartenunstimmigkeiten aufnahmen, fiel einem reisenden Pärchen der fehlende

Koffer auf. Da sowohl Tatverdächtiger als auch Koffer noch vor Ort waren, konnte

das Eigentum schnell wieder zurückgegeben werden.

Neben einer Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen kommt nun noch eine

Anzeige wegen Diebstahls auf den 33-Jährigen zu.

Die Bundespolizei rät stets, gerade bei Zughalten in Bahnhöfen, Gepäck und

Wertsachen im Blick zu haben. Den Reisenden blieb dank ihrer Aufmerksamkeit der

Verlust ihres Gepäcks erspart.

Karlsruhe – Pkw kollidiert mit Frontscheibe einer Bäckerei

Karlsruhe (ots) – Eine 58-jährige Pkw-Fahrerin fuhr am Dienstagabend in die

Frontscheibe einer Bäckerei in der Rheinstraße.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die 58-Jährige gegen 19:40 Uhr entlang der

Rheinstraße in Richtung Innenstadt. Laut Zeugenaussage bog die Frau dann nach

rechts auf einen Parkplatz ab. Offenbar fuhr sie daraufhin jedoch über den

Parkplatz hinaus und ungebremst in die Frontscheiben einer Bäckerei.

Die ersten Erkenntnisse der Unfallaufnahme lassen vermuten, dass die

Unfallverursacherin aufgrund eines medizinischen Notfalles die Kontrolle über

ihr Fahrzeug verlor. Sie wurde in das nahegelegene Klinikum gebracht.

Die genaue Höhe des Sachschadens lässt sich bisher nicht beziffern.

Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Verkehrsstatistik 2022 des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Nach rückläufiger Entwicklung im Jahr 2021 ist die Gesamtzahl

der Verkehrsunfälle im Stadt- und Landkreis Karlsruhe im vergangenen Jahr 2022

um 6,4 Prozent auf 21.129 Unfälle angestiegen, was ein Plus von 1.278 Unfällen

bedeutet. Landesweit nahmen die Unfallzahlen sogar um 7,1 Prozent zu, womit sich

der Anstieg im Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Karlsruhe etwas unter dem

Landestrend bewegt. Einhergehend mit verschiedenen Maßnahmen im Kontext der

Pandemie ging die Auslastung der Straßen in den Jahren 2020 und 2021 zeitweise

erheblich zurück. Die steigenden Verkehrsunfallzahlen sind deshalb naheliegend

auch auf das wieder angewachsene Verkehrsaufkommen zurückzuführen. Im direkten

Vergleich zum Jahr 2019, also vor der Corona-Pandemie, ereigneten sich im

Berichtsjahr 2022 im Stadt- und Landkreis Karlsruhe gar 3.209 Unfälle weniger.

„Insoweit kann sich die Bilanz durchaus sehen lassen“, stellt Martin Plate,

Leiter der Verkehrspolizeiinspektion beim Polizeipräsidium Karlsruhe, fest.

„Erfreulich ist der Rückgang bei den schwerverletzten Personen um 2,7 Prozent,

da Unfälle mit schwerwiegenden Folgen besonders im Fokus der

Verkehrssicherheitsarbeit stehen.“

Leider konnten die historischen Tiefstwerte bei den Verkehrstoten aus den Jahren

2020 und 2021 im zurückliegenden Jahr nicht wieder erreicht werden. So kamen auf

den Straßen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe im Jahr

2022 24 Menschen zu Tode, was gegenüber dem Jahr 2021 ein Anstieg um neun

Todesfälle bedeutet. Bei zehn Opfern handelte es sich um Insassen von Pkw.

Häufigste Unfallursache hierbei war das Abkommen von der Fahrbahn. Vier der zehn

tödlich Verunglückten waren nicht angegurtet. Auch vier Fahrrad- und zwei

Pedelecfahrende verunglückten im Jahr 2022 bei Verkehrsunfällen tödlich. Vier

von ihnen stürzten alleinbeteiligt, ein Unfall geschah beim Abbiegen und ein

weiterer bei einem Überholvorgang. Gerade in diesem Zusammenhang appelliert

Polizeidirektor Martin Plate an die Eigenverantwortung der Radfahrenden, einen

Helm zu tragen, der im Fall der Fälle vor schweren Kopfverletzungen schützen

kann. „Auch wenn es keine gesetzliche Verpflichtung zum Tragen eines

Fahrradhelms gibt, sollte es einem doch die eigene Gesundheit Wert sein. Nicht

einmal jeder vierte Radfahrende, der im vergangenen Jahr auf den Straßen im

Stadt- und Landkreis Karlsruhe verletzt wurde, trug einen Helm, obwohl bei

tödlichen Fahrradunfällen ganz überwiegend Kopfverletzungen todesursächlich

sind.“ Die Anzahl der Unfälle mit Beteiligung von Fahrradfahrenden stieg im

Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe um 17 Prozent auf 1.133

und erreichte damit einen bisherigen Höhepunkt.

Die Zahl der Motorradunfälle stieg im Jahr 2022 leicht auf 232 an. Dabei

ereigneten sich im Landkreis Karlsruhe fast doppelt so viele Unfälle mit

Motorrädern wie im Stadtkreis. Bei Motorradunfällen wurden 195 Personen

verletzt, 50 davon schwer. Wie schon im Jahr 2021 verunglückten letztes Jahr

vier Kradfahrer tödlich.

Ein Anstieg war bei den im Straßenverkehr getöteten Fußgängern zu verzeichnen,

deren Zahl von einem im Jahr 2021 auf vier im Jahr 2022 anstieg.

Bei Unfällen mit Beteiligung des Schwerlastverkehrs gab es im Stadt- und

Landkreis Karlsruhe kaum Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2021. Lediglich auf

den Abschnitten der Bundesautobahnen 5 und 8, die durch den Präsidiumsbereich

verlaufen, war ein Plus von 90 Unfällen zu verzeichnen. Die Anzahl der

Schwerverletzten bewegte sich jedoch auch hier von 61 auf 52 rückläufig.

Insgesamt ereigneten sich 1.078 Verkehrsunfälle mit Lkw gegenüber 987 im

Vorjahreszeitraum.

Die häufigsten Ursachen für Unfälle mit Personenschäden im Dienstbezirk des

Polizeipräsidiums Karlsruhe waren im vergangenen Jahr Vorfahrtsmissachtungen,

Abstandsverstöße, Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren sowie nicht

angepasste Geschwindigkeit. Daneben stieg im vergangenen Jahr die Anzahl der

Verkehrsunfälle, bei denen Unfallbeteiligte unter Alkoholeinfluss standen, im

Vorjahresvergleich um rund 41 Prozent auf 349 Unfälle an. Auch diese Entwicklung

dürfte im Kontext der pandemiebedingten Beschränkungen in der Gastronomie zu

betrachten sein. Zuletzt gab es hier im Jahr 2016 vergleichbar hohe Werte.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe unternimmt deshalb seit Jahren und unter Einsatz

erheblicher personeller und technischer Ressourcen große Anstrengungen im

Bereich der Verkehrsüberwachung und nimmt dabei verschiedene Zielgruppen im

Straßenverkehr in den Blick. Oberstes Ziel ist es dabei, die Bereitschaft der

Verkehrsteilnehmenden zum regelkonformen Verhalten zu erhöhen und bei der

Bekämpfung der Ursachen für schwere Verkehrsunfälle frühzeitig anzusetzen. So

stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeipräsidiums

Karlsruhe im Jahr 2022 bei Geschwindigkeitsmessungen 118.341 Verstöße fest. In

692 Fällen wurde die erlaubte Geschwindigkeit derart überschritten, dass die

Betroffenen mit einem Fahrverbot zu rechnen hatten. Ganz überwiegend erfolgten

diese Messungen auf Strecken außerhalb geschlossener Ortschaften. Im Rahmen der

zahlreichen Verkehrskontrollen mit Zielrichtung Verkehrstüchtigkeit fielen im

Jahr 2022 zudem 2.203 Fahrzeugführende auf, die mutmaßlich unter Alkohol- oder

Drogeneinfluss standen. Dabei wurden 678 Führerscheine sichergestellt. Ein

besonderes Augenmerk der Verkehrsüberwachung legten die Polizeibeamtinnen und

Polizeibeamten im Jahr 2022 auch auf E-Scooter. Viele sind sich nicht darüber im

Klaren, dass es sich bei den wendigen Elektrorollern um Kraftfahrzeuge handelt

und deshalb auch dieselben Promillegrenzwerte einschließlich der

führerscheinrechtlichen Konsequenzen gelten. Insgesamt wurden bei

E-Scooter-Fahrenden 617 Trunkenheitsfahrten und Fahrten unter Drogeneinfluss

festgestellt und geahndet.

Mit der stetig wachsenden Zahl von Fahrrad- und Pedelecfahrenden rückt auch die

Sicherheit dieser Zielgruppe in Karlsruhe immer mehr in den Blickpunkt der

polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit. Über die Kontrollmaßnahmen im Rahmen

der polizeilichen Streifentätigkeit hinaus führte die Karlsruher Polizei im

vergangenen Jahr 163 gezielte Kontrollaktionen durch. Dabei mussten 1.391

Verstöße von Radfahrenden geahndet werden. Zudem wurden 103 Autofahrende wegen

normwidrigen Verhaltens gegenüber Radfahrenden beanstandet.

Auch Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten im Bereich des gewerblichen Güter-

und Personenverkehrs führen regelmäßig zu eingeschränkter Fahrtüchtigkeit und

damit zu erheblichen Unfallrisiken. Zur Vorbeugung vor schweren Verkehrsunfällen

gerade auf den Fernstraßen im Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Karlsruhe

führten besonders geschulte Beamtinnen und Beamten der

Verkehrspolizeiinspektion, regelmäßig auch im Zusammenwirken mit Polizeikräften

aus anderen Bundesländern, im vergangenen Jahr 2.698 Kontrollen durch. Dabei

wurden 5.494 Verstöße festgestellt. Neben technischen Mängeln an den Fahrzeugen

und beispielsweise unzureichender Ladungssicherung handelte es sich in 45

Prozent der Fälle um Missachtungen der gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und

Ruhezeiten. „Die festgestellten Verstöße im Verhältnis zur Gesamtzahl der

durchgeführten Kontrollen zeigen, dass beim gewerblichen Güter- und

Personenverkehr ein hoher Kontrolldruck unbedingt angezeigt ist und im

Polizeipräsidium Karlsruhe auch aufgebaut wird“, so Polizeidirektor Martin

Plate. „Auch im Jahr 2023 sind wieder zahlreiche kleinere und größere

Kontrollaktionen auf und an den Fernstraßen geplant. Bei diesen Kontrollen

arbeiten wir regelmäßig und routiniert mit unseren Kolleginnen und Kollegen

anderer Polizeipräsidien und auch anderer Bundesländer sowie von Bundespolizei,

Zoll und vom Bundesamt für Güterverkehr zusammen.“

In einer Gesamtschau auf die zahlreichen verkehrspolizeilichen Kontrollmaßnahmen

im Jahr 2022 möchte Martin Plate nicht unerwähnt lassen, dass sich „der

überwiegende Teil unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger im Straßenverkehr

vorbildlich und regelkonform verhält. Entscheidend sind ein rücksichtsvolles

Miteinander und eine vorausschauende, defensive Fahrweise.“

Detaillierte Informationen zur Verkehrsunfallstatistik sowie den Maßnahmen zur

Verkehrsüberwachung in Stadt- und Landkreis Karlsruhe sind auf dem offiziellen

Internetauftritt des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter

https://ppkarlsruhe.polizei-bw.de/statistiken/

abrufbar.