Mannheim: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Mannheim (ots) – Gegen 14.55 Uhr kam es auf der Waldstraße in Mannheim Käfertal

zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Dieser stürzte

alleinbeteiligt und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde zur weiteren

medizinischen Versorgung in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert. Der

Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrsdienstes des

Polizeipräsidiums Mannheim.

Mannheim-Innenstadt: Telefonbetrüger ergaunern mehrere tausend Euro

Mannheim (ots) – Am Dienstagnachmittag erhielt eine 79-Jährige einen Anruf einer

angeblichen Anwältin, die eine in Not geratene Bekannte der Seniorin vertreten

würde. Der Vorwurf wiegte schwer: die Bekannte soll eine schwangere Frau mit dem

Auto angefahren haben und diese würde nun sterben. Um eine Haft abzuwenden,

müsse eine Kaution von 50.000 Euro bezahlt werden.

Die 79-Jährige begab sich daraufhin zur Bank und hob mehrere tausend Euro

Bargeld ab. Im Glauben daran, ihrer Bekannten damit zu helfen, übergab sie das

Geld schließlich zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr an eine weibliche Abholerin.

Während der gesamten Zeit wurde der telefonische Druck auf die Seniorin aufrecht

erhalten. Mit Übergabe des Bargeldes wurde ihr schließlich mitgeteilt, dass der

Betrag für eine Kaution ausreichen würde und sie das Geld nach der Verhandlung

zurückerhalten würde.

Nachdem das Gespräch gegen 16.30 Uhr beendet war, kontaktierte die 79-Jährige

ihre Bekannte, woraufhin sie den Betrug bemerkte und die Polizei alarmierte. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Die weibliche Abholerin, die das Geld in den A-Quadraten auf offener Straße

entgegennahm und sich mutmaßlich davor im Bereich des Schillerplatzes

aufgehalten hat, wird wie folgt beschrieben: Etwa 35 Jahre alt, 170 cm groß,

dunkelblonde, zusammengebundene Haare, bekleidet mit einem dunklen Anorak und

einer dunklen Hose. Die Frau trug eine kleine schwarze Handtasche um die

Schulter.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler zu

wenden.

Wenn Sie selbst Opfer einer Betrugsstraftat geworden sind, dann kontaktieren Sie

bitte die für Sie örtlich zuständige Polizeidienststelle. In dringenden Fällen

wählen Sie bitte den Polizeinotruf, Tel.: 110

Weitere Informationen zu den verschiedenen Betrugsphänomenen sowie

Verhaltenstipps finden Sie unter dem nachfolgenden Link der Polizeilichen

Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

In diesem Zusammenhang weisen die Ermittler wiederholt und eindringlich darauf

hin, keine Geldbeträge an fremde Menschen zu übergeben oder an vereinbarten

Orten zu hinterlegen. Die Polizei holt NIE Geld, Schmuck oder Wertgegenstände an

der Haustür ab oder lässt diese von Boten abholen.

Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen

Verhältnisse.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Beraten Sie sich mit Ihrer

Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Kontaktieren sie ihre Familie oder Personen unter den Ihnen bekannten

Rufnummern.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei

unter der Nummer 110.

Sind Sie bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden, zeigen Sie die Tat

unbedingt bei der Polizei an.

Mannheim-Wohlgelegen: Farbschmierer besprüht Sporthalle – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots) – Beinahe die gesamte Seite einer Außenwand sowie die Oberlichter

einer Sporthalle hat ein bislang unbekannter Schmierfink in der Nacht von Montag

bis Dienstag im Pfeifferswörth mit mehreren Farben besprüht. Der Schaden an der

Halle des Olympiastützpunkts beträgt über 1.000 Euro. Das Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem

Zusammenhang nach Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter Tel.:

0621 33010 zu melden.

Mannheim: Unfall mit Straßenbahn – Kind verletzt

Mannheim (ots) – Gegen 07:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der

Straßenbahnhaltestelle Untermühlaustraße im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt.

Hierbei wurde ein Kind nach aktuellem Stand leicht verletzt. Erste Ermittlungen

vor Ort ergaben, dass der 13-jährige Junge wohl unachtsam über die

Straßenbahnschienen lief und von der einfahrenden Straßenbahn am Rucksack

erfasst wurde. Der Junge wurde wenige Meter mitgezogen, geriet jedoch nicht

unter die Bahn.

Er kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus und wurde an seine Eltern

übergeben.

Die Unfallstelle ist wieder freigegeben.

Mannheim: Polizeihubschrauber bei der Suche nach vermisster Person im Einsatz

Mannheim (ots) – Seit heute Vormittag wird eine 67-Jährige aus

Mannheim-Sandhofen vermisst, die nach einem Einkauf nicht mehr nach Hause

zurückkehrte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Vermisste in einer

hilflosen Lage befindet. Deshalb kommen mehrere Streifen, ein Mantrailer sowie

ein Polizeihubschrauber des Polizeipräsidiums Einsatz zur Absuche des

umliegenden Gebiets zum Einsatz.

Die 67-Jährige wird wie folgt beschrieben: ca. 165 groß, trägt Brille,

schmächtige Figur, blond gefärbte Haare, trägt vermutlich eine auffällig

pinkfarbene Jacke.

Wer die Dame sieht oder aus anderen Gründen Hinweise auf ihren möglichen

Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter der

0621/174-4444 oder dem Polizeinotruf 110.