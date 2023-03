Heidelberg-Bahnstadt: E-Bikes aus mehreren Tiefgaragen entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg (ots) – In der Zeit von Montagabend bis Dienstagabend wurden

mindestens fünf hochwertige Elektrofahrräder aus mehreren Tiefgaragen im

Stadtteil Bahnstadt entwendet – das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die

Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Langer Anger, der Bautzenstraße

und der Marie-Baum-Straße wurden die Fahrräder im Wert von insgesamt knapp

20.000 Euro von bislang unbekannten Täter gestohlen. Die Fahrräder waren

abgeschlossen und teilweise mit mehreren Schlössern gesichert.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.:

06221 18570 an die Ermittler zu wenden.

Heidelberg-Boxberg: Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am helllichten Tage brachen bislang unbekannte am Dienstag in

eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Boxbergring ein und entwendeten einen

Tresor. Der oder die Täter verschafften sich dabei über das Aufbrechen eines

Türschlosses Zutritt in die Wohnung, welche sich in den oberen Stockwerken

befindet. Anschließend wurden alle Zimmer durchsucht und ein über 100 KG

schwerer Tresor samt Inhalt entwendet. Wie die Täter vorgingen untersucht

derzeit die Ermittlungsgruppe Eigentum. Neben Bargeld soll sich auch Schmuck im

Safe befunden haben, weshalb von einem Diebstahlsschaden von mehreren tausend

Euro ausgegangen wird. Zeuge, die möglicherweise Verdächtiges im Zeitraum von 8

Uhr bis 16 Uhr beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich

unter 0621 174-4444 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu wenden.

Heidelberg-Handschuhsheim: Fahrradfahrer verletzt – Unfallverursacher flüchtet

Heidelberg (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 7.35 Uhr wurde ein Fahrradfahrer bei

einem Verkehrsunfall in Handschuhsheimer Landstraße verletzt. Das Polizeirevier

Heidelberg-Nord sucht Zeugen.

Der 55-jährige Zweiradfahrer fuhr auf dem Radweg in Richtung Blumenstraße, wo er

nach links abbiegen wollte. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Ford Focus

überholte den Fahrradfahrer dabei so knapp, dass der 55-Jährige entgegen lenken

musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam der Mann zu Fall und wurde

verletzt. Der Autofahrer mit Ludwigsburger Zulassung entfernte sich unerlaubt

von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter Tel.:

06221 45690 an die Ermittler zu wenden.