Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Büdingen: Reifen zerstochen

Alle vier Reifen eines schwarzen Opel zerstachen Unbekannte zwischen Montagnachmittag (17 Uhr) und Dienstagmorgen (7.15 Uhr) in der Alten Gasse im Ortsteil Lorbach. Das Auto stand im Tatzeitraum dort in einer Hofeinfahrt. Der so entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel. 06042/796480.

Karben: Saft verschüttet

Einbrecher gelangten am Dienstag zwischen 16 Uhr und 22.30 Uhr über ein zuvor aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Sand (OT Groß-Karben). Die Kriminellen durchsuchten die dortigen Wohnräume nach Wertgegenständen und entwendeten neben Schmuck auch zwei hochwertige Handtaschen. Bevor sie mit ihrer Beute flüchteten verschütteten die Unbekannten auf den Fußböden mehrerer Räume klebrigen Fruchtsaft, den sie zuvor aus dem Kühlschrank genommen hatten. Mögliche Zeugen, denen am Dienstag in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Butzbach: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Auf der L3353 zwischen Bodenrod und Butzbach kollidierten am Mittwochmorgen zwei Autos im Begegnungsverkehr miteinander. Drei Personen wurden im Rahmen des Verkehrsunfalles verletzt. Gegen 7 Uhr war die aus dem Wetteraukreis stammende, 20-jährige Fahrerin eines VW Polo in Richtung Münster unterwegs gewesen. Wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Kleinwagen dann auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter zusammenstieß, in dem ein 54-jähriger Mann sowie dessen 26 Jahre alter Beifahrer aus dem Kreis Fulda in Richtung Bodenrod unterwegs waren. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die Landstraße war in Höhe des dortigen Jugendhauses im Rahmen der Unfallaufnahme und anschließender Aufräumarbeiten zeitweise voll gesperrt worden. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 mit der Polizei in Butzbach in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Falsche Wasserwerker unterwegs

Am Mittwochnachmittag (15.03.2023) erreichten die Polizei bereits mehrere Meldungen über falsche Wasserableser, die im Stadtgebiet Bad Nauheims unterwegs sein sollen.

Die beiden Männer klingeln an Ihrer Haustür und geben sich als Mitarbeiter der Wasserwerke / Stadtwerke aus. Aufgrund eines Defektes der Leitungen müsse man Ihre Wasserversorgung überprüfen und verlangt daher Zutritt in Ihre Wohnräume. Einer der Kriminellen lenkt Sie anschließend geschickt ab, indem er Sie in ein Gespräch verwickelt. Der Zweite durchsucht währenddessen unbemerkt Ihre Wohnung nach Wertsachen.

Einer der Tatverdächtigen soll ungefähr 170 cm groß und von fülliger Statur sein. Er trägt kurze, dunkle und nach hinten gekämmte Haare sowie eine auffallend gelbe Jacke. Bei sich hat er eine braune Mappe. Sollten Personen mit einem derartigen Anliegen bei Ihnen vorstellig werden, so gewähren Sie diesen in keinem Falle Zutritt ins Haus und verständigen Sie die Polizei unter Tel. 06031/6010 oder über Notruf (110).