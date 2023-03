Dietzhölztal-Ewersbach: Vandalen unterwegs –

Am späten Samstagabend beschädigten Unbekannte einen Rollladen in der Wilhelmstraße. Gegen 22.00 Uhr griffen sich die Vandalen aus dem Garten des Hauses das Oberteil einer Gartenleuchte und schleuderten dieses gegen einen geschlossenen Alu-Rollladen. Die Reparatur des Rollladens wird etwa 300 Euro kosten. Zur genannten Zeit soll eine Gruppe Jugendlicher lautstark durch die Wilhelmstraße gezogen sein. Inwieweit die Jugendlichen für die Sachbeschädigung verantwortlich sind, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Polizei in Dillenburg sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter am Samstagabend, gegen 22.00 Uhr in der Wilhelmstraße beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu der Gruppe Jugendlicher machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Diebin lässt sich in Einkaufszentrum einschließen –

Der Versuch einer Diebin in einem Einkaufszentrum Beute zu machen, endete für die 23-Jährige gestern Abend im Polizeigewahrsam. Die junge Frau ließ sich zum Ladenschluss in dem in der Hauptstraße gelegenen Einkaufszentrum einschließen. Als alle Angestellten das Gebäude verlassen hatten, stopfte sie Zigaretten, Einwegfeuerzeuge und Schreibwaren aus einem Kiosk in eine Tasche. Sie scheiterte bei dem Versuch durch eine Tür das Gebäude zu verlassen und löste hierbei gegen 21.30 Uhr den Alarm aus. Mehrere Streifenwagenbesatzungen durchsuchten das Einkaufszentrum und entdeckten die Diebin. Es folgte ihre erkennungsdienstliche Behandlung, zudem verbrachte sie die Nacht im Polizeigewahrsam. Wegen fehlender Haftgründe wurde sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft heute Morgen wieder entlassen.

Ehringshausen-Greifenthal: Stromkasten angefahren und abgehauen –

Am zurückliegenden Mittwoch (08.03.2023) prallte ein bisher nicht bekannter Unfallfahrer in der Straße „Steckenmesser“ gegen einen Verteilerkasten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte zwischen 12.00 Uhr und 16.25 Uhr mit seinem Fahrzeug vom dortigen Alten- und Pflegeheim aus in Richtung der Landstraße fuhr. Auf der winterglatten Fahrbahn geriet sein Fahrzeug auf dem Gefällestück ins Rutschen, kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen den Verteilerkasten. Der Netzbetreiber schätzt den Schaden auf etwa 2.500 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Beim Vorbeifahrern touchiert / Unfallflucht im Johanneshof und in Nauborn –

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer im Johanneshof an einem grauen Honda zurückließ. Der „CR-V“ parkte am Samstag, zwischen 11.00 Uhr und 12.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 34, am rechten Fahrbahnrand in Richtung Pfaffengründchen. Vermutlich beim Vorbeifahrern prallte der Flüchtige gegen die hintere Stoßstange des Hondas. Eine gleichgeartete Unfallflucht ereignete sich am 09.03.2023 (Donnerstag) in der Wetzlarer Straße in Nauborn. Zwischen 14.30 Uhr und 15.25 Uhr touchierte ein flüchtiger Autofahrer in Höhe der Hausnummer 74 einen dort geparkten VW. An dem blauen „UP!“ blieben Schäden am Außenspiegel und der Fahrerseite zurück. Die Reparatur wird etwa 1.000 Euro kosten. Die Unfallfluchtermittler der Wetzlarer Polizei suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Kollisionen im Johanneshof oder in der Wetzlarer Straße in Nauborner beobachtet? Wer kann Angaben zu den flüchtigen Unfallfahrern oder deren Fahrzeugen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.