Ostkreis – Positive Drogentests bei Autofahrerinnen

Nach positiven Vortests bei zwei Frauen veranlasste die Polizei Blutproben und unterband die Weiterfahrt. Den Transporter mit einer 42 Jahre alte Frau am Steuer stoppte die Polizei am Dienstag, 14. März, um kurz vor 13 Uhr in Kirchhain. Bei ihr reagierte der Drogentest auf THC und Amphetamine. Um 20.20 Uhr fiel einer Streife in Rauschenberg ein Auto auf, dass bei völliger Dunkelheit unbeleuchtete unterwegs war. Hier ergab die Kontrolle der 18jährigen Fahrerin eine positive Reaktion auf Kokain, Amphetamine und THC.

Gladenbach – Katalysator gestohlen – Kripo sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Auf dem Parkplatz des ver.di Bildungszentrums in der Schlossallee demontierten und stahlen Diebe von einem blauen Audi A4 Avant den Katalysator. Dem Besitzer des Autos entstand ein Gesamtschaden von mindestens 1800 Euro. Die Tat war am Dienstag, 14. März, zwischen 00.15 und 20.15 Uhr. Wer war während dieser Zeit am Tatort oder in Tatortnähe und wer hat dabei verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Montagearbeiten an dem Auto auf dem Parkplatz aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Schwerer Unfall bei Drift auf Parkplatz – 4 Verletzte

Stadtallendorf – Nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen verlor ein 20 Jahre alter Autofahrer bei Driftübungen die Kontrolle. Das Auto erfasste einen Fußgänger und kollidierte dann mit einem anderen geparkten Auto. Der Fußgänger befindet sich mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus. Zwei Insassen in dem geparkten Auto wurden leicht verletzt. Der 19jährige Mitfahrer im unfallverursachenden Auto blieb unverletzt. Der 20-jährige Fahrer, der nach positiven Tests unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, schien zunächst unverletzt, klagte jedoch später über Schmerzen, sodass er ebenfalls ins Krankenhaus kam. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend, 14. März, um 23.13 Uhr, auf dem Festplatz (Parkplatz) beim Eingang zum Herrenwaldstadion. Aufgrund der Spuren und Aussagen mehrerer Zeugen stellt sich das Unfallgeschehen zunächst so dar, dass der 20-Jährige auf dem Festplatz driftete. Das Auto kollidierte im weiteren Verlauf mit einem stehen Kombi, in dem sich eine 19-Jährige und ein 23Jähriger befanden. Der Anstoß schob den Kombi auf Steingabionen. Zwischen den beiden Fahrzeugen befand sich ein 21 Jahre alter Fußgänger, der von dem driftenden Auto erfasst und unter diesem eingeklemmt wurde. Der Rettungsdienst transportierte den im Ostkreis lebenden Mann nach notärztlicher Erstversorgung der nach ersten Untersuchungen lebensbedrohenden Verletzungen Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Marburg ordnete die Sicherstellung des Führerscheins, eine Blutprobe und zur Klärung des Gesamtgeschehens die Hinzuziehung eines Kfz.-Sachverständigen an.