Gießen: 23-Jähriger bedroht und begrapscht junge Frauen

Im Bereich des Marktplatzes beleidigte und bedrohte ein 23-Jähriger gestern Morgen (14.03.2023) gegen 09.15 Uhr zunächst eine 19-Jährige. Unter anderem äußerte er, die junge Gießenerin umbringen zu wollen. Als diese die Polizei informierte, machte er eine waagrechte Handbewegung von der einen Halsseite zur anderen. Im weiteren Verlauf griff er einer 26-Jährigern mehrfach an das Gesäß. Herbeigerufene Polizisten nahmen den aus Eritrea stammenden 23-Jährigen vorläufig fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeiwache durfte er diese wieder verlassen. Anzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und sexueller Belästigung kommen nun auf ihn zu.

Gießen: unter Drogeneinfluss hinters Steuer gesetzt

Anzeigen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss kommen auf einen 25-, 30- und einen 49-Jährigen zu. Die Männer wurden gestern (14.03.2023) mit ihren Fahrzeugen in Gießen angehalten und kontrolliert. Den Beamten ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Drogenvortests bestätigten den Verdacht. Diese wiesen den Konsum von Kokain bzw. Marihuana nach. Für alle folgte eine Blutentnahme, die ein Arzt durchführte.

Langgöns- Reifendrucksensor gestohlen

Aus einem in der Amthausstraße abgestellten Ford EcoSport bauten Unbekannte die Ventile samt Reifendrucksensor aus dem linken vorderen und hinteren Fahrzeugreifen aus und stahlen diese. Der Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Die Polizei sucht nun nach dem bisher unbekannten Dieb, der als schlanker, 180 cm großer, dunkel gekleideter Mann beschrieben wird. Wer hat die Person gestern Abend (14.03.2023) gegen 22:50 Uhr beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Gießen- mehrere tausend Euro an Betrüger überwiesen

Im Glauben ihrem Sohn finanziell auszuhelfen, überwies eine 61-Jährige am Dienstagabend mehrere tausend Euro an bislang unbekannte Betrüger. Über einen Messanger erhielt die Frau eine Nachricht, in der sich der Unbekannte als vermeintlicher Sohn ausgab. Im anschließenden Chatverlauf über WhatsApp wurde die Frau gebeten, mehrere Zahlungen an ein Konto zu tätigen. Im Glauben ihrem Sohn zu helfen, überwies die Gießenerin rund 7.500 Euro.

Gießen: Parkplatzrempler

Auf dem Rewe-Parkplatz in der Grünberger Straße touchierte am 09.03.2023 eine VW-Fahrerin einen geparkten schwarzen BMW beim Rückwärtsfahren an der Heckstoßstange. Ohne ihre Personalien zu hinterlassen fuhr die 20-Jährige in ihrem blauen Golf davon. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Wer hat den Zusammenstoß gegen 19:35 Uhr beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Gießen: Auto gegen Fußgängerin

Gestern Morgen (14.03.2023) um 11:10 Uhr überquerte eine 81-jährige Fußgängerin die Frankfurter Straße an der Ecke „Am Zollstock“, als die dortige Baustellen-Ampel offenbar „grün“ für Fußgänger anzeigte. Eine in Richtung Innenstadt fahrende 82-jährige Polo-Fahrerin missachtete offensichtlich die für sie rot-zeigende Ampelanlage und verletzte die Fußgängerin, die durch einen Zusammenstoß zu Fall kam. Die aus Gießen stammende Fußgängerin musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Beim Ein- bzw. Ausparken Ford touchiert

3.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Ford nach einer Unfallflucht von Donnerstag (9.März) in der Goethestraße. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken touchierte ein Unbekannter den blauen Focus an der Heckstoßstange. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Auf Parkplatz VW beschädigt

Zwischen Montag (13.März) 23.00 Uhr und Dienstag (14.März) 11.15 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hardtallee einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Golf zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: BMW beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Sonntag (12.März) 23.00 Uhr und Dienstag (14.März) 21.15 Uhr in der Thaerstraße (Höhe 22) einen geparkten schwarzen 1er BMW an der Motorhaube. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Bei Parkmanöver Hyundai angefahren

3.000 Euro Schaden sind die Folge einer Unfallflucht von Montag (13.März) in der Lessingstraße. Offenbar bei einem Parkmanöver fuhr ein Unbekannter zwischen 13.30 Uhr und 17.00 Uhr einen geparkten schwarzen Hyundai I30 an und fuhr anschließend davon. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Beim Abbiegen Unfall verursacht und weggefahren

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr Donnerstagnachmittag (9.März) gegen 16.40 Uhr die Dürerstraße und beabsichtigte nach links in den Wiesecker Weg abzubiegen. Dabei touchierte der Unbekannte den Opel eines 21-Jährigen, der vom Waldbrunnenweg in den Wiesecker Weg einbiegen wollte. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem unbekannten PKW handelt es sich vermutlich um einen dunkelblauen VW Passat mit Gießener Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.