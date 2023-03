Unfall beim Fahrspurwechsel

Um 17:18 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 47-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Niederhoner Straße in Eschwege stadtauswärts. Bei einem Fahrspurwechsel kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 58-Jährigen aus Eschwege, der auf der rechten Fahrspur stadtauswärts unterwegs war. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Unfallflucht

Zwischen 09:21 Uhr und 09:52 Uhr ereignete sich gestern Morgen in der Friemer Straße in Waldkappel eine Unfallflucht. In dieser Zeitspanne wurde ein blauer 3er BMW im linken Heckbereich angefahren und beschädigt. Der Pkw war auf dem Parkplatz einer Arztpraxis geparkt, der Schaden von ca. 800 EUR wurde jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt. Während des Unfallzeitpunktes war ein weißer Pkw neben dem BMW geparkt, der als mögliches verursachendes Fahrzeug infrage kommt. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Wildunfall

Um 21:00 Uhr ereignete sich gestern Abend zwischen Dankerode und Gehau (L 3226)ein Wildunfall, bei dem ein Dachs von dem Pkw eines 53-Jährigen aus Spangenberg erfasst wurde. Der Dachs lief davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Einbruch in Kindergarten

Am gestrigen Abend drangen unbekannte Täter in den Kindergarten am Schwanenteich in Eschwege ein. Gegen 22:55 Uhr wurde zunächst der Zaun überstiegen, um dann auf der Rückseite des Kindergartengebäudes eine Fensterscheibe mittels eines Gullydeckels einzuwerfen, um auf diesen Weg in das Gebäude einzusteigen. Ob etwas aus dem Kindergarten entwendet wurde, stand am gestrigen Abend noch nicht fest; der Sachschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Im Zusammenhang mit dem Einbruch konnten zwei junge Männer in Tatortnähe gesehen werden. Beide waren von schlanker Figur und schwarz gekleidet. Einer der Männer trug schwarze, der andere weiße Turnschuhe. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 17:49 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag eine 51-Jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die L 3439 zwischen Retterode und Wickersrode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, welches tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 22:49 Uhr wurde gestern Abend ein 57-Jähriger aus Witzenhausen auf seinem Fahrrad fahrend in Witzenhausen angehalten und aufgrund der unsicheren Fahrweise kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 57-Jährige unter Alkoholeinfluss stand; ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.