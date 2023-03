Streife stoppt betrunkenen Autofahrer in Holländischer Straße mit plattem Reifen

Kassel-Nord: Einer Polizeistreife wegen Klappergeräuschen aufgefallen ist in der Nacht zum heutigen Mittwoch ein Auto in der Holländischen Straße in Kassel. Als die Beamten des Reviers Mitte den Opel Corsa gegen 3:30 Uhr kurz vor dem Holländischen Platz anhielten, stellten sie fest, dass an dem Auto ein Reifen platt war und der Fahrer offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Atemalkoholtest bei dem 24-Jährigen aus Kassel ergab dann auch rund zwei Promille, weshalb er die Streife zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle begleiten musste. Wie sich weiterhin herausstellte, ist der 24-Jährige auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weshalb er sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Den platten Reifen hatte er sich offenbar bei der Kollision mit einer Leitplanke oder einem Bordstein zugezogen. Die weiteren Ermittlungen, auch zu der möglichen Unfallstelle, dauern an.