Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Aktuell vermehrt Schockanrufe im Landkreis Fulda

Aktuell versuchen Telefonbetrüger im Landkreis Fulda mit verschiedensten Maschen an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen: Sie treten als vermeintliche Enkel bzw. Verwandte in einer finanziellen Notlage oder als Verursacher von schweren Verkehrsunfällen auf, bei denen Unfallbeteiligte verstorben sind. Die Betrüger machen falsche Versprechungen zu Gewinnspielen, bei den hohe Gewinnsummen nach Anzahlung von Kosten in Aussicht gestellt werden. Sie gaukeln vor, dass eine neue Handy-Nummer existiert, um letztendlich eine Geldüberweisung zu erwirken. Aber Achtung: Dies ist eine Falle!

Bislang haben glücklicherweise alle Angerufenen den Betrug erkannt, das Gespräch beendet und die Polizei informiert.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahe stehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbruch in Kindertagesstätte

Fulda. In der Niesiger Straße im Stadtteil Niesig brachen Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (14.03.) in eine Kindertagesstätte ein. Die Täter verschafften sich über ein bodentiefes Fester Zutritt zum Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Holz aus dem Waldgebiet Buchwald bei Haselstein

Haselstein. Im Zeitraum zwischen Montag (06.03.) und Donnerstag (09.03.) wurden im Waldgebiet Buchwald, nördlich von Haselstein, mehrere Erlen gefällt, zerlegt und abtransportiert. Die Erlen hatten einen Stammdurchmesser von circa 30 bis 40 cm. Anhand der frischen Reifenspuren erfolgte der Abtransport vermutlich mit Hilfe eines großen Traktors mit Anhänger. Wem ist im Tatzeitraum ein Fahrzeug mit Holzstämmen im genannten Bereich aufgefallen? Erlenholz schimmert an den Schnittstellen sehr rötlich. Hinweise in der Sache bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/9658-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Betrüger unterwegs: Achtung vor Haustürgeschäften – Tipps der Polizei

Eine lebensältere Dame aus dem Landkreis Fulda nahm am Montagmittag (13.03.) ein Telefonat entgegen. In der Leitung? Ein ihr unbekannter Mann, der Teppiche verkaufen wollte. Dass sie Opfer eines Trickdiebstahls werden sollte, wusste die Frau zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Kurz nach dem Telefonat klingelte es bereits an der Haustür. Zwei ihr unbekannte Männer standen vor der Tür, die sie gutgläubig hinein ließ. Während einer der beiden sich in der Wohnung umschaute, verwickelte der andere die Frau in ein Gespräch. Sie fragten dabei unter anderem nach Wertgegenständen wie Gold und Schmuck. Die Frau schöpfte zunehmend Verdacht und forderte die Unbekannten auf, die Wohnung zu verlassen. Glücklicherweise wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts entwendet.

Ihre Polizei Osthessen gibt Tipps, was Sie bei Haustürgeschäften und Werbeversprechen beachten sollten:

Die Schwindler vereinbaren nicht selten Termine an den Anschriften ihrer potentiellen Opfer. Das Ziel der Täter ist es, auf unterschiedlichsten Wegen in die Wohnungen und Häuser von gutgläubigen Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen, denn ein unbemerkter Griff in das Schmuckkästchen der Bewohner und der betrügerische Besuch hat sich bereits gelohnt. Vor diesem Hintergrund ist die Bandbreite der Vorwände der Trickbetrüger nahezu unbegrenzt. Sei es als Pelz- oder Goldankäufer, Handwerker oder Hilfsbedürftiger, auch Puppen, Münzen, Schmuck und Uhren – die Betrüger zeigen großes Interesse an dem Hab und Gut ihrer Opfer und verwickeln sie dabei in ein Gespräch, in dem sie eine Vertrauensbasis aufbauen. Schließlich wollen die Schwindler nur ihr Bestes – ihre Wertgegenstände und ihr Geld!

Beachten Sie:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

Lassen Sie sich Ausweise zeigen und überprüfen Sie die Existenz

des Unternehmens. Handelt es sich dabei tatsächlich um ein

Gewerbe mit frei zugänglichen und fest etablierten

Geschäftsräumen?

des Unternehmens. Handelt es sich dabei tatsächlich um ein Gewerbe mit frei zugänglichen und fest etablierten Geschäftsräumen? Holen Sie sich Vergleichs- beziehungsweise Preisangebote ein und

lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Seien Sie besonders

skeptisch bei angeblichen „Schnäppchen“!

lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Seien Sie besonders skeptisch bei angeblichen „Schnäppchen“! Tätigen Sie den Verkauf nie alleine – laden Sie hierzu

Familienangehörige, Freunde oder eine Vertrauensperson Ihrer

Wahl ein!

Familienangehörige, Freunde oder eine Vertrauensperson Ihrer Wahl ein! Geben Sie keine Wertgegenstände oder Schmuck zur reinen

„Echtheitsprüfung“ oder „Wertbestimmung“ an Fremde heraus.

Wichtig ist:

Zahlen Sie nicht im Voraus für in Aussicht gestellte Leistungen

und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung

oder Quittung mit korrektem Datum und leserlichem Namen geben!

und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung oder Quittung mit korrektem Datum und leserlichem Namen geben! Scheuen Sie sich nicht davor, den Polizeinotruf unter der 110 zu

wählen, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt

Versuchter Einbruch in Scheune

Kirtorf. Eine Scheune in der Straße „Grüner Weg“ war am Montagabend (13.03.), gegen 23 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Langfinger brachen ein Vorhängeschloss der Zugangstür auf. Während des Einbruchsversuchs löste die Alarmanlage aus, weshalb sie vermutlich von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen „MKK – B 420“ entwendet

Grebenhain. Von einem auf einem Firmenparkplatz in der Straße „Zum Hohenrain“ geparkten Audi 80 entwendeten Unbekannte am Montag (13.03.), zwischen 12 und 22.30 Uhr, das hintere Kennzeichen „MKK – B 420“. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de