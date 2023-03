Polizeibeamte bei Widerstand verletzt, Hadamar, Kirchgasse, Dienstag, 14.03.2023, 19:20 Uhr

(wie) Am Dienstag wurden zwei Polizeibeamte bei einem Einsatz in Hadamar verletzt, als ein Mann sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzte. Die Limburger Polizei unterstützte in einer Wohnung in der Kirchgasse Amtsträger des Landkreises bei der Durchsetzung einer Maßnahme. Hierbei musste ein 36-Jähriger von Beamten festgehalten werden, da er die Anweisungen der Polizei nicht beachtete. Der Mann versuchte sich trotzdem aus den Griffen zu lösen und drängte in Richtung einer Tür mit Glaseinsatz. Diese ging bei dem Gerangel zu Bruch und der 36-Jährige fiel mit den Beamten zu Boden, wobei ein Beamter eine Schnittverletzung an der Hand erlitt. Durch die herabfallenden Glassplitter wurde zudem eine Beamtin, die an der Tür stand, leicht verletzt. Die Beamten konnten den Mann im Anschluss von den Glassplittern fortbewegen und im Nebenraum schließlich fesseln. Dort erlitt der Mann einen Kreislaufzusammenbruch. Der verletzte Beamte und der 36-Jährige wurden vom Notarzt untersucht und anschließend im Krankenhaus weiterbehandelt. Die Schnittwunde des Polizeibeamten musste genäht werden. Gegen den 36-Jährigen wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Auseinandersetzung auf Supermarktparkplatz, Limburg, Westerwaldstraße, Dienstag, 14.03.2023, 18:10 Uhr

(wie) In Limburg kam es am Dienstagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Zeugen riefen die Polizei gegen 18:10 Uhr in die Westerwaldstraße, da sich dort mehrere Personen prügeln würden, es sei auch ein Messer im Spiel. Eine Streife eilte zu dem Parkplatz, konnte aber keine Auseinandersetzung mehr feststellen. Verletzte Personen fielen den Beamten dort auch nicht auf. Eine Zeugin gab sich der Polizei zu erkennen und berichtete, dass mehrere Personen auf einen Mann eingeschlagen hätten, auch einen Messerstich habe sie beobachten können. Zwei der Beteiligten konnte sie der Streife auf dem Parkplatzgelände zeigen. Die Beamten stellten die Identität der Männer fest und befragten sie zu dem Sachverhalt. Sie stellten die Situation komplett anders dar, als die Zeugin. Da das Opfer des Angriffs nicht mehr vor Ort war, wurden die Männer wieder entlassen, ein Messer wurde bei ihnen allerdings sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer ist am Dienstagabend auf dem Parkplatz mit einem Messer angegriffen worden?

Pkw zerkratzt,

Limburg, Am Schlag, Samstag, 11.03.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 13.03.2023, 16:00 Uhr

(sun)Bislang noch unbekannte Täter haben zwischen Samstag und Montag einen Pkw in Limburg beschädigt. Der in der Straße „Am Schlag“ geparkte weiße Skoda wurde zwischen 14:00 Uhr am Samstag und 16:00 Uhr am Montag mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Limburger Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Randalierer im Sägewerk,

Dornburg-Langendernbach, Westerweg, Samstag, 04.03.2023 bis Samstag, 11.03.2023

(sun)Vergangene Woche brachen unbekannte Täter in ein stillgelegtes Sägewerk in Langendernbach ein und randalierten dort. Zwischen Samstag, dem 04.03.2023 und dem darauffolgenden Samstag gelangten unbekannte Täter in das stillgelegte Sägewerk im Westerweg, indem sie das verschlossene Schiebetor aufhebelten. Anschließend randalierten sie in dem Gebäude und hinterließen einen Sachschaden von circa 600 Euro. Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Mehrere Autofahrer unter Drogen, Alkohol und ohne Führerschein, Limburg und Dornburg, Dienstag, 14.03.2023

(wie) Die Polizei hat am Dienstag in Limburg und Dornburg eine Vielzahl von Autofahrern, die ohne Führerschein, unter Drogen- oder Alkoholeinfluss unterwegs waren, aus dem Verkehr gezogen. Bei insgesamt fünf kontrollierten Fahrzeugen mussten die Beamtinnen und Beamten die Weiterfahrt sofort unterbinden. In Dornburg hielt eine Streife am späten Abend einen Mercedes an, dessen 53-jähriger Fahrer mit über 1,4 Promille erheblich zu viel getrunken hatte. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines. In Limburg erwischten die Streifen insgesamt vier Verkehrsstraftäter. Gegen 17:00 Uhr in der Ste.-Foy-Straße einen 61-Jährigen in einem Mercedes, der sein Fahrzeug unter Betäubungsmitteleinfluss fuhr. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zudem Cannabis bei dem Mann. Um 17:15 Uhr wurde in der Westerwaldstraße ein 60-Jähriger in einem Audi kontrolliert, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Um 18:40 Uhr kontrollierte eine Streife einen 24-Jährigen in einem Ford in der Straße „Schiede“, der ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs war. Auch bei ihm wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Zuletzt fiel nach Mitternacht eine 50-Jährige in einem VW im Schiede-Tunnel auf, die ebenfalls ohne Fahrerlaubnis fuhr und unter Alkoholeinfluss stand. Ihr Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,7 Promille an. Der 60-Jährige durfte seinen Weg zu Fuß fortsetzen, die drei anderen Angehaltenen mussten zunächst eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die Polizei wird ihre Kontrollen auch in den nächsten Tagen fortführen.