Darmstadt

Darmstadt: Friseurgeschäfte mit Farbe beschmiert

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (14.-15.3.) haben noch unbekannte

Vandalen die Schaufenster von drei Friseurgeschäften in der Kirchstraße, in der

Hügelstraße und in der Frankfurter Straße mit roter Farbe beschmiert. Der

Gesamtschaden ist derzeit noch nicht beziffert. Die weiteren Ermittlungen zu den

Hintergründen sowie möglichen Tatzusammenhängen, hat der Staatsschutz

übernommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten,

sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer:06151/9690).

Darmstadt-Eberstadt: Zurückgelassenes im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Auf zurückgelassene Wertgegenstände in einem Auto in der

Pfungstädter Straße hatten es Diebe am Dienstag (14.3.) in der Zeit zwischen 10

Uhr und 16 Uhr abgesehen. Die Kriminellen verschafften sich dort Zugang zum

Innenraum eines schwarzen Fahrzeuges, durchwühlten das Handschuhfach und ließen

Geld mitgehen. Ob die Tat im Zusammenhang mit einem weiteren Diebstahl steht,

der sich in der Zeit zwischen Montagabend (13.3.) und Dienstagmorgen (14.3.) in

der Zerninstraße ereignete und bei der Kriminelle ein in einer Tiefgarage

geparktes Auto nach Wertvollem durchsuchten, wird geprüft. Das Kommissariat

21/22 ermittelt und ist für Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 zu

erreichen.

Darmstadt: Radfahrerin von LKW erfasst

Darmstadt (ots) – Am Mittwochmorgen (15.03.) gegen 06:45 Uhr kam es auf der

Bleichstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 30-jährige Radfahrerin aus

Darmstadt tödlich verletzt wurde.

Aktuellen Ermittlungen zufolge musste ein 53-jähriger Lastwagenfahrer an der

Kreuzung Bleichstraße / Kasinostraße an einer roten Ampel halten. Er befand sich

auf der rechten der beiden Linksabbiegerspuren und wollte nach links in Richtung

Rheinstraße weiterfahren. Als die Ampel auf Grün sprang und der Lastwagenfahrer

aus Northeim losfuhr, übersah er eine 30 Jahre alte Radfahrerin, die ebenfalls

an der roten Ampel vor ihm stand und in die gleiche Richtung fahren wollte, und

erfasste sie. Die Frau aus Darmstadt erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere

Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde hierzu ein Sachverständiger

hinzugezogen. Der Lastwagen samt Anhänger sowie das Fahrrad wurden vorläufig

sichergestellt.

Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten, kam es im Bereich der

Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Darmstadt: Ergänzungsmeldung zu „Versuchte Blockade am Morgen“ / Polizei sucht Augenzeugen

Darmstadt (ots) – Nachdem am Dienstagmorgen (14.3.) gegen 8.45 Uhr vier Personen

einen größeren Polizeieinsatz in der Innenstadt ausgelöst hatten und versuchten,

die Rheinstraße stadteinwärts im Bereich der Grafenstraße zu blockieren (wir

haben berichtet) sucht die Polizei die betroffenen Verkehrsteilnehmer, die in

diesem Zusammenhang ausweichen mussten. Diese kommen als wichtige Zeugen in

Betracht und werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind

die Ermittlerinnen und Ermittler zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Nieder-Ramstadt: Polizei lädt ein zur Fahrradcodierung am Verkehrspräventionstag

Nieder-Ramstadt (ots) – Die Polizeistation Ober-Ramstadt lädt alle

interessierten Fahrradeigentümerinnen und Fahrradeigentümer zu einer kostenlosen

Fahrradcodierung am Freitag, den 14.04.2023, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr auf

dem Verkehrspräventionstag in Nieder-Ramstadt ein.

Die Codierung findet in der Ober-Ramstädter Straße in 64367 Nieder-Ramstadt, auf

dem Innenhof der Brückenmühle statt. Für die Fahrradcodierung ist eine

Voranmeldung erforderlich. Diese ist ab dem 31. März unter der Telefonnummer

06154-6330-0 möglich.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potenziellen Dieben

schützen können, wird ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis bei

der Codierung benötigt. Außerdem gilt Batterieschlüssel von E-Bikes oder

Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Otzberg-Lengfeld: Kuschelige Ware aus Schaustellerbude entwendet / Zeugenaufruf der Polizei

Otzberg (ots) – Kriminelle verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch (15.3.)

Zutritt zu einer Schaustellerbude in der Reinheimer Straße. Dazu hebelten die

Täter eine Klappe der Bude auf, entwendeten anschließend dort gelagerte

Kuscheltiere und flüchteten unbemerkt mit ihrer Beute. Nach bisherigen

Erkenntnissen verursachten die Diebe einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Wenn Sie in dem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu

den Tätern und zum Verbleib der Beute haben, werden Sie gebeten, sich bei dem

Kommissariat 41 in Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 9656-0 zu melden.

Alsbach-Hähnlein: Gartengeräte und Fahrrad entwendet / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein (ots) – In der Nacht zum Dienstag (14.3.) entwendeten

Kriminelle ein Fahrrad aus dem Garten sowie mehrere Gartengeräte aus der Garage

eines Einfamilienhauses in der Straße „Im Ritterbruch“. Bei dem Bike handelte es

sich um ein beiges Fahrrad der Marke Carver, Modell Gravel 100.

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib der Beute, werden vom Kommissariat 43 in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969-0 entgegengenommen.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz

Groß-Bieberau (ots) – Am Dienstag (14.03.) zwischen 15:45 und 16:30 Uhr,

beschädigte ein vermutlich weißes Auto einen geparkten Opel Corsa auf dem

Aldi-Parkplatz in Groß-Bieberau. Ersten Erkenntnissen zufolge parkte das weiße

Auto zunächst rechts neben dem roten Opel Corsa. Beim Ausparken streifte er ihn

dann am Stoßfänger hinten rechts und verursachte einen Sachschaden von

geschätzten 500 Euro. Das weiße Auto entfernte sich anschließend unerlaubt vom

Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt

unter Telefon 06154 6330-0 in Verbindung zu setzen.

Gross-Gerau

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rüsselsheim am Main (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 11.03.2023 zwischen 00:15 und 00:30 Uhr fuhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer(in) die Astheimer Straße in Rüsselsheim entlang. Aus unbekannten Gründen kam der Verursacher auf Höhe der Nummer 22 von der Straße ab und beschädigte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen VW Passat. Etwa 3000 Euro wird der Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der linken Karosserie, Reifen sowie am linken Außenspiegel beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim, Tel.: 06142/ 696 -533 entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit weitreichenden Folgen

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – A60, Gem. Ginsheim-Gustavsburg:

Ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle

entfernte, sorgte für einen Kilometerlangen Stau über die hessische Landesgrenze

hinaus.

Am Mittwoch (15.03.2023), gegen 10:45 Uhr, kam es auf der A60, zwischen der

Weisenauer Brücke und der Anschlussstelle Ginsheim-Gustavsburg zunächst zu einem

Unfall zwischen einem polnischen LKW und einem PKW. Der LKW entfernte sich dabei

von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen als Unfallbeteiligter

nachzukommen. Zudem erlitt der Autofahrer durch den Unfall leichte Verletzungen

und musste im Krankenhaus behandelt werden.

In dem sich im Anschluss an den ersten Unfall bildenden Rückstau in Richtung

Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz, kam es auf der Weisenauer Brücke zu einem

Folgeunfall zwischen zwei PKW und einem weiteren LKW. Hierbei wurde ebenfalls

eine Person leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des

fehlenden Seitenstreifens in dem Bereich, war die Fahrbahn durch die nicht mehr

fahrbereiten Fahrzeuge sofort blockiert und musste voll gesperrt werden. Es

bildete sich ein Rückstau, der teilweise bis über die Anschlussstelle

Mainz-Lerchenberg hinaus reichte (etwa 10 Kilometer).

Zeugen des ersten Unfalls im Bereich der Anschlussstelle Ginsheim-Gustavsburg,

die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der

Polizeiautobahnstation Südhessen in Darmstadt, unter der Telefonnummer

06151/8756-0 in Verbindung zu setzen.

Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten, waren neben der Feuerwehr und

dem Rettungsdienst auch zwei Streifen der Autobahnpolizei Südhessen und eine

Streife der Polizeistation Bischofsheim eingesetzt. Die Vollsperrung der

Weisenauer Brücke dauerte rund eineinhalb Stunden an.

Während der Unfallaufnahme ereignete sich abschließend noch ein dritter Unfall,

bei dem es aber glücklicherweise bei Blechschäden geblieben ist.

Zudem kam es aufgrund der fehlenden Rettungsgasse zu einer erheblichen

Behinderung der anfahrenden Rettungskräfte und auch zu einem Schaden an zwei

Fahrzeugen der Feuerwehr. An dieser Stelle weist die Polizei nochmal

ausdrücklich darauf hin, dass, sobald der Verkehr stockt, zwingend eine

Rettungsgasse zu bilden ist, auch wenn sich noch kein Einsatzfahrzeug nähert!

Die Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen fahren dazu so weit links wie möglich,

alle anderen so weit rechts wie möglich (auch bei fehlendem Seitenstreifen).

Odenwaldkreis

Michelstadt: Zeugen gesucht!

Am Dienstag (14.03.) gegen 18:45 Uhr, ereignete sich in der Relystraße/ Höhe RESO ein Vorfall, in dessen Verlauf ein Pkw nicht unerheblich beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Täter warf, bzw. rollte einen Pflasterstein auf die Fahrbahn, sodass die 42-jährige Fahrzeugführerin eines orangenfarbenen Opel nicht mehr ausweichen konnte und über diesen fuhr. Laut der Fahrzeugführerin ist der unbekannte Täter sofort in unbekannte Richtung geflüchtet

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Darüber hinaus wartet ein Strafverfahren auf den Täter; dieser wird sich wegen eines „Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“ verantworten müssen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.

Oberzent/Breuberg: Polizei stoppt alkoholisierte Fahrer

Am Dienstag (14.03.) gegen 18:15 Uhr stoppte eine Polizeistreife aus Erbach einen 40-jährigen Opelfahrer in der Straße „Hofwiese“ in Oberzent. Bei der anschließenden Überprüfung konnte bei dem Wagenlenker ein Atemalkohol von 0,97 Promille festgestellt werden, weshalb er für einen gerichtsverwertbaren Test mit auf die Polizeistation kommen musste. Der 40-Jährige wird sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren verantworten müssen. Ihm drohen neben einer saftigen Geldstrafe auch noch Punkte in Flensburg und mehrere Wochen ohne Führerschein.

Am gleichen Abend gegen 18:45 Uhr, meldete eine aufmerksame Autofahrerin einen Kia, der von Mömmlingen Richtung Breuberg Schlangenlinien fahren würde, die Kurve im Kreisel kaum bekommen und beinahe Mülltonnen mitgenommen hätte. Eine Polizeistreife aus Höchst nahm sich der Sache sofort an und kontrollierte den 35-jährigen Kiafahrer in der Mainstraße in Breuberg. Nachdem das Atemalkoholgerät 1,36 Promille anzeigte, wurde der berauschte Fahrer vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme auf der Polizeistation über sich ergehen lassen. Auf den 35-jährigen Wagenlenker wird nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss zukommen. Außerdem wurde der Führerschein des Kiafahrers sichergestellt.