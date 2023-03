Berauscht mit dem PKW überschlagen

Freisbach (ots) – Montagabend wurde die Polizei aufgrund eines Verkehrsunfalls in Freisbach alarmiert. Vor Ort stellten die Beamten ein Fahrzeug fest, das sich zwischen Freisbach und Weingarten überschlagen hatte.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 19-jährige Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rekordverdächtige Anzahl an Verstößen

Rülzheim (ots) – Montagmittag wurde ein LKW-Fahrer in der Friedhofstraße in Rülzheim mit dem Handy am Ohr erwischt. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der LKW in einem desolaten Zustand war und die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Neben abgefahrenen Reifen und einer defekten Druckluftanlage, verlor der LKW auch Öl. Zudem war das Fahrzeug nicht versichert. Letztlich wurde der LKW aus dem Verkehr gezogen und abgeschleppt.

Mann greift Frau auf Parkplatz an

Wörth (ots) – Am Montag 13.03.2023 kurz vor 06 Uhr wurde eine 39-jährige Frau von einem fremden Mann auf einem Parkplatz vor einem Discounter in der Straße „Im Bögel“ in Wörth beschimpft und beleidigt. Als die Frau weglief, ging er weiter hinterher und zog aus der Mülltonne vor dem Discounter eine Tüte mit altem vertrocknetem Brot.

Daraufhin warf er die Tüte samt Inhalt in Richtung der Frau. Diese wurde glücklicherweise nicht getroffen. Nachdem die Polizei verständigt wurde, flüchtete der Mann. Trotz sofortiger Absuche des Nahbereiches, konnte der Mann nicht mehr gesichtet werden.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung der geschädigten Frau, konnten die Personalien des Mannes ermittelt werden. Es handelte sich um einen 49-jährigen Mann aus Wörth. Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung wurden eingeleitet.

PKW beschädigt

Germersheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Heinrich-Scherer-Straße geparkten PKW, indem sie mehrere Scheiben einschlugen und einen Außenspiegel abtraten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 EUR.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrskontrollen

Rülzheim (ots) – Polizeibeamte der PI Germersheim führten am 13.03.2023 mehrere Verkehrskontrollen in Rülzheim durch. Bei einer Überwachung des Durchfahrtverbots auf dem Feldweg zwischen Hördt und Rülzheim musste ein Autofahrer verwarnt werden.

Am Kreisverkehr in der Friedhofstraße wurden dann nochmal sechs Autofahrer ohne Sicherheitsgurt und drei mit dem Handy am Ohr kontrolliert.