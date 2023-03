Unbekannte verletzen 18-Jährigen mit Messer

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 13.03.2023 gegen 18:45 Uhr verletzten 2 unbekannte Jugendliche einen 18-Jährigen im Bereich der Berliner Straße/Dammstraße. Sie fügtem dem jungen Mann mittels Messer oim Bereich des Oberkörpers oberflächige Verletzungen zu. Der 18-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Durch starke Polizeikräfte wurden umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, dabei konnten die Täter nicht angetroffen werden.

Zur Beschreibung der zwei Täter ist nur bekannt, dass es sich um Jugendliche gehandelt haben soll und diese dunkel gekleidet waren.

Sofern Sie Zeuge der Tat waren und weitere Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Einbruch ins Rathaus-Center

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum von Samstagmittag (11.03.2023) bis Montagmorgen (13.03.2023) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Baustellengelände des Rathaus-Centers in Ludwigshafen und entwendeten hierbei Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort konnte durch die Polizei ein 33-jähriger Mann vorläufig festgenommen werden, der sich widerrechtlich auf dem Baustellengelände aufhielt. Das entwendete Diebesgut konnte bei ihm jedoch nicht aufgefunden werden.

Ob er für den Einbruchsdiebstahl verantwortlich ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Dem 33-Jährigen wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ein Platzverweis erteilt.

Bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Mörikestraße/Adolf-Diesterweg-Straße kam es am 13.03.2023, gegen 20:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 19-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Durch die Kollision mit dem Auto einer 48-jährigen Fahrerin wurde ihr Fahrzeug von der Fahrbahn geschoben und prallte gegen eine Gartenmauer.

An den Autos entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Auch die Mauer wurde beschädigt, eine Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Die 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Smartphone aus Jackentasche gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 13.03.2023 zwischen 08:45-09 Uhr kaufte eine 50-jährige Frau in einem Supermarkt in der Otto-Stabel-Straße ein. Ein unbekannter Täter stahl das Handy der Dame unbemerkt aus ihrer Jackentasche. Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt.

Sofern Ihnen im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind oder Sie genaue Angaben zum Täter machen können, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Beachten Sie bitte auch die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Taschendiebstählen zu schützen:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zu den Betroffenen und schauen eher nach der Tasche oder Rucksack.

Fordern Sie einen Sicherheitsabstand ein, wenn Ihnen Fremde zu nahekommen wollen.

Tragen Sie Ihr Smartphone, Geld, Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen sie irgendwo auf.

Wechselgeldtrick

Ludwigshafen (ots) – Die Hilfsbereitschaft einer 90-Jährigen wurde am 13.03.2023 (gegen 11 Uhr) ausgenutzt. Ein bislang Unbekannter hatte die Seniorin vor einer Bankfiliale am Goerdeler Platz angesprochen und bat sie, ihm Kleingeld zu wechseln. Dieser Bitte konnte sie nicht entsprechen. Unvermittelt breitete der Unbekannte daraufhin eine Stadtkarte über ihrem Rollator aus, in welchem sich ihr Geldbeutel befand.

Dann sei der Mann zügig weggelaufen. Erst danach musste die 90-Jährige feststellen, dass es ihm gelungen war, 700 Euro aus ihrem Portemonnaie zu stehlen.

Den Mann konnte sie wie folgt beschreiben: Etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,65 m groß, dunkle kurze Haare, kräftige Statur. Er trug dunkle Kleidung.

Sie haben die Situation beobachtet und/oder können Hinweise zum Täter geben? Melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963 – 1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Mehrere Betrugsversuche

Ludwigshafen (ots) – Mehrere Betrugsversuche wurden der Polizei am 13.03.2023 gemeldet. Eine 72-Jährige und eine 73-Jährige erhielten Anrufe ihrer angeblichen Töchter. Unter Tränen behaupteten diese, einen schweren Unfall verursacht zu habe. Die Angerufenen erkannte sofort, dass es sich nicht um ihre Töchter handelt und stellten kritische Nachfragen. Die Betrüger beendeten daraufhin das Gespräch.

Eine 51-Jährige und eine 37-Jährige erhielten jeweils eine SMS, vermeintlich von ihren Töchtern. Die falschen Töchter behaupteten, sie hätten eine neue Nummer und baten um weitere Kontaktaufnahme via WhatsApp. Beide Frauen erkannten den Betrugsversuch sofort und reagierten nicht auf die Nachricht.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Folgen Sie keinen Aufforderungen am Telefon und legen Sie sofort auf.

Lassen Sie sich in keinerlei Gespräche verwickeln und schon gar nicht unter Druck setzen.

Fragen Sie bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle nach und lassen Sie sich nicht von dem Anrufer verbinden.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Weitere Informationen zu Betrugsmaschen am Telefon erhalten Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuell