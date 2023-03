Betäubungsmittel und Waffen sichergestellt

Bad Bergzabern (ots) – Am Dienstag 14.03.2023 gegen 09:30 Uhr, wurden in der Schlossgasse drei männliche Personen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren, einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung der Personen konnte eine Gaspistole, ein verbotenes Einhandmesser, sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt werden.

Gegen 2 Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Waffen- sowie das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Anschließend wurde den Personen ein Platzverweis erteilt.

Geschwindigkeitsverstöße in Essingen sanktioniert

Essingen (ots) – Am Dienstagmorgen überwachten Landauer Polizisten die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Kirchstraße in Essingen. Bei erlaubten 30km/h wurden insgesamt elf Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Die gefahrene Höchstgeschwindigkeit betrug 48km/h.