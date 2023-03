Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 14.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Dirmstein: Zeugenaufruf nach Diebstahl von PKW-Katalysator

Dirmstein (ots) – Im Zeitraum von Samstag, 11.03.2023 bis zum heutigen Dienstag, 14.03.2023, machte sich bislang noch ungeklärte Täterschaft in der Hauptstraße in Dirmstein an einem dort geparkten PKW zu schaffen. Entwendet wurde an einem abgestellten Opel Astra der Katalysator. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls wurde bei der Polizei Grünstadt eingeleitet.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):