Unwetterereignisse

PP Mainz (ots) – Am heutigen Tag kam es im Zusammenhang mit dem Starkregen und starken Windböen zu einigen witterungsbedingten Naturereignissen im Bereich des PP Mainz. Neben einem Bauzaun, zahlreichen Ästen und größeren Bäumen die mehrere Land- und Ortsstraßen blockierten und durch die örtlichen Feuerwehren beseitigt wurden, kam es auf der BAB A63 im Bereich der Anschlussstelle Göllheim zu einem Verkehrsunfall.

Der 39-Jährige Fahrer eines Pritschenwagens kam aufgrund der Witterungsbedingungen (wind und Aquaplaning) im Ausfahrtsbereich ins Rutschen und in Folge im Grünstreifen zum Stehen. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

m Bereich Dreisen (VG Göllheim) wurde ein Trampolin auf eine Leitplanke geweht und im Anschluss beseitigt. Ebenfalls auf der A63 kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigung aufgrund einer größeren Wasseransammlung vor der Weinheimer Talbrücke. Der Verkehr konnte an dieser allerdings vorbeigeleitet werden. In der Ortslage Wendelsheim wurde ein einzelner Dachziegel auf ein parkendes Fahrzeug geweht, wodurch leichter Sachschaden entstand.

In einer Wormser Feldrandlage kippte ein Wohnwagen aufgrund des Windes auf die Seite und kam in einem Feld zum Liegen. Verletzt wurde auch hier niemand. An dem mobilen Eigenheim entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Fahrradfahrer durch Drängler vom Rad gestoßen

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Montag 13.03.2023 wurde ein Fahrradfahrer auf der Freiligrathstraße durch einen Porschefahrer zunächst bedrängt und kurz darauf vom Rad gestoßen. Der Fahrradfahrer war in Richtung Windmühlenstraße unterwegs und musste aufgrund einer Baustelle vom Radweg auf die Fahrbahn wechseln.

Hier fuhr ihm der aus Richtung Pariser Straße kommende bislang unbekannte Fahrer eines Porsche SUV bis auf wenige Zentimeter auf, hupte und drängelte. Nach der Baustelle wechselte der Radfahrer wieder auf den Radweg. Der Porschefahrer schnellte daraufhin an dem Radfahrer vorbei, scherte vor ihm auf den Radweg ein, bremste bis zum Stillstand ab und stieg dann aus seinem Auto aus.

Um einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen, versuchte der Fahrradfahrer an dem Auto vorbeizufahren, wurde jedoch vom Fahrrad gestoßen und ergriff hiernach die Flucht vor dem aggressiven Autofahrer. Das Fahrrad fiel jedoch zu Boden. Von dort hob es der Porschefahrer auf und warf es auf den Gehweg. Danach entfernte er sich.

An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Zwei Zeugen beobachteten den Hergang und konnten den Täter und das Fahrzeug wie folgt beschreiben:

Schwarzer Porsche Cayenne, männlicher Fahrer, ca. 25-30 Jahre alt, kräftige Statur, 3-Tage-Bart, südländisches Aussehen.

Das Kennzeichen des Fahrzeuges konnte nicht zweifelsfrei erkannt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Baustellendiebstahl mit mindestens 15.000 Euro Schaden

Mainz (ots) – Am Montagmorgen fand die Bauleitung einer Firmenbaustelle in der Isaac-Fulda-Allee in Mainz-Gonsenheim mehrere aufgebrochene Container auf dem Baustellengelände vor. Daraus entwendet wurden LED-Lampen, Klimageräte und Kupferrohre. Zudem wurden aus der Tiefgarage eines bereits auf der Baustelle stehenden Rohbaus mehrere Heizgeräte entwendet.

Insgesamt entstand ein Schaden von mindestens 15000 Euro. Die Tat muss sich zwischen dem vergangenen Samstagabend und dem gestrigen Montagmorgen ereignet haben. Täterhinweise liegen bislang keine vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Supermarktmitarbeiter kommt Betrügern in die Quere

Budenheim (ots) – Einem aufmerksamen 35-jährigen Mitarbeiter eines Supermarktes in Budenheim ist es zu verdanken, dass ein 67-jähriger Mann nicht seines Geldes entledigt wurde. Der 67-Jährige Budenheimer bekam am Montagmittag einen Anruf, bei dem ihm eine männliche Stimme am Telefon erklärte, dass er eine Geldsumme in Höhe von 38.000EUR gewonnen habe.

Das Geld würde ihm gegen 14:00 Uhr von einem Geldtransporter zugestellt werden. Allerdings müsse der Fahrer des Geldtransportes noch bezahlt werden, wofür der 67-Jährige im Supermarkt „Google-Play“ Karten im Wert von insgesamt 1.000 EUR kaufen und dem Fahrer übergeben solle.

Als der Mann nun bei einer Supermarktfiliale die „Google-Play“ Karten kaufen möchte, wird der Mitarbeiter an der Kasse stutzig, da ihm die Betrugsmasche bekannt ist. Der Mitarbeiter spricht den 67-jährigen an und erklärt ihm die Masche. Hiernach wird die Polizei verständigt. Die Mainzer Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.