Frontalzusammenstoß in der Lauterstraße (Foto)

Otterbach (ots) – In der Lauterstraße hat es am frühen Montagnachmittag gekracht. Gegen 13.40 Uhr stießen hier 2 Pkw nahezu frontal zusammen. Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt.

Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet ein 48-jähriger Autofahrer, der mit seinem Toyota Highlander in Richtung Kaiserslautern unterwegs war, in Höhe einer Tankstelle über die Fahrbahnmitte hinaus. Dadurch kollidierte er mit einem entgegenkommenden BMW xDrive. Dessen 67-jähriger Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro. |cri

Kaiserslautern

13 Kritikpunkte in einer Stunde

Kaiserslautern (ots) – 13 Beanstandungen bei 25 überprüften Fahrzeugen, und das Ganze innerhalb 1 Stunde. Die Bilanz einer Verkehrskontrolle am Montagnachmittag am Messeplatz. Beamte der Polizeiinspektion 1 nahmen hier von 13.30-14.30 Uhr vorbeikommende Fahrzeuge unter die Lupe.

Dabei hatten sie aus verschiedenen Gründen etwas zu bemängeln: An insgesamt 6 Fahrzeugen stellten die Einsatzkräfte technische Defekte an der Beleuchtungseinrichtung fest. Die Fahrzeughalter, beziehungsweise Nutzer müssen diese nun schnellstmöglich beseitigen und ihr Auto noch einmal bei der Polizei vorführen.

Darüber hinaus wurde in vier Fällen beanstandet, dass bei der Bordausrüstung Warnweste und/oder Warndreieck fehlten. Auch hierfür gab es Mängelberichte.

Zwei Fahrer hatten ihren Führerschein nicht dabei und müssen diesen nun in den nächsten Tagen vorlegen. Und last but not least: Ein Fahrzeug wurde beanstandet, weil der Termin für die Hauptuntersuchung überschritten war. Dem Fahrer wurde ebenfalls eine Frist gesetzt, um sich die neue Plakette zu holen. |cri

Stop-Schild missachtet – Kettenreaktion ausgelöst

Kaiserslautern (ots) – Insgesamt 4 Fahrzeuge waren am Montagabend in der Lutrinastraße in einen Unfall verwickelt. Glück im Unglück: Nur eine Beteiligte erlitt leichte Verletzungen. Zu dem Unfall kam es kurz nach halb zehn, als eine 49-jährige Frau mit ihrem Seat Alhambra durch die Schulstraße in Richtung Lutrinastraße fuhr.

Zur gleichen Zeit war ein 39-jähriger Mann mit seinem Mercedes-Benz in der Lutrinastraße in Richtung Karl-Marx-Straße unterwegs. An der Ecke Schulstraße/Lutrinastraße missachtete die 49-jährige Seat-Fahrerin offenbar das Stop-Schild und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort stieß sie gegen das Fahrzeugheck des gerade vorbeifahrenden Mercedes.

Durch den Anstoß geriet der Mercedes ins Schleudern und prallte gegen einen Ford Fiesta, der ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkt war. Dieser wurde durch den „Schubser“ nach vorne geschoben und stieß gegen den vor ihm stehenden Seat Leon. Unterdessen geriet der Mercedes nach rechts von der Straße ab und kam halb auf dem Gehweg, halb im Grünstreifen zum Stehen.

An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Beifahrerin im Mercedes klagte nach dem Unfall über Nackenschmerzen. Sie lehnte aber eine weitergehende Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Der Mercedes-Fahrer sowie alle Insassen im Seat Alhambra blieben unverletzt.|cri

Mit dem Mofa los, mit dem Bus heim

Kaiserslautern (ots) – Mit seinem Kleinkraftrad ist ein Mann aus dem Landkreis am Montag zu Hause gestartet – mit dem Bus musste er am Abend den Heimweg antreten. Der Grund: Das Mofa ist nicht angemeldet und hat keinen gültigen Versicherungsschutz.

Einer Streife war das Gefährt kurz nach 19 Uhr in der Ludwigstraße aufgefallen, weil es die „falschen“ Kennzeichen trug: Angeschraubt waren Schilder mit grüner Aufschrift, seit 1. März gelten aber nur noch die schwarzen Schilder.

Darauf angesprochen, räumte der 58-jährige Fahrer ein, keine gültigen Versicherungskennzeichen zu haben. Das Kleinkraftrad habe er erst am Vortag gekauft. Eine Überprüfung der Fahrzeugidentifikationsnummer bestätigte: Das Mofa ist derzeit nicht zugelassen.

Dem 58-Jährigen wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt. Er schob sein Kleinkraftrad auf einen nahegelegenen Parkplatz und fuhr anschließend mit dem Bus nach Hause. |cri

Wer hat die Schaufensterscheiben beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Vandalen haben die Schaufensterscheiben eines Optik-Fachgeschäfts in der Straße „Rittersberg“ beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag 13 Uhr und Montag 8:15 Uhr. Vermutlich traten die Unbekannten gegen das Glas, wodurch eine Scheibe zersprang.

Insgesamt wurden zwei Schaufenster beschädigt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Nach misslungenem Einpark-Versuch geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Montagabend einen Hinweis auf den Verantwortlichen einer Unfallflucht erhalten. Der Zeuge meldete sich gegen 19.30 Uhr auf der Dienststelle in der Gaustraße und berichtete, dass er kurz zuvor wenige Meter weiter beobachtet habe, wie der Fahrer eines Audi A4 beim Versuch einzuparken einen hinter ihm abgestellten Peugeot rammte und beschädigte.

Es habe „ziemlich gerumpelt“. Trotzdem sei der Audi-Fahrer anschließend wieder aus der Parklücke herausgefahren und habe seinen Pkw um die Ecke auf einem größeren Parkplatz abgestellt.

Ein Streifenteam schaute sich beide Fahrzeuge an, dokumentierte die Schäden und hinterließ den jeweiligen Besitzern entsprechende Benachrichtigungen. Gegen den Audi-Halter aus Hessen wird wegen Fahrerflucht strafrechtlich ermittelt. |cri

Fußgängerin von Auto erfasst

Kaiserslautern (ots) – Eine Fußgängerin ist am Montagabend in der Hohenecker Straße von einem Auto angefahren worden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte die 54-jährige Frau gegen 20.45 Uhr die Fahrbahn an der Fußgängerampel bei Grün überqueren, als ein Opel Corsa aus dem Rauschenweg kam und beim Abbiegen die Passantin erfasste.

Die 36-jährige Fahrerin hatte die Frau offenbar übersehen. Die 54-Jährige stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. |cri

Wer hat den Mercedes-Transporter gerammt?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich an der Ecke Bleichstraße/Schalkstraße ereignet haben muss. Hier wurde zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagmittag, 12.30 Uhr, ein geparkter Mercedes-Transporter von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt.

Als der Nutzer des Transporters am Montag zu seinem Auto kam, entdeckte er einen Schaden an der hinteren Beifahrerseite. Vom Verursacher war allerdings weit und breit nichts zu sehen. Er hatte Fahrerflucht begangen. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Zeugen, die helfen können, die Unfallzeit weiter einzugrenzen, die das Verursacherfahrzeug und/oder den verantwortlichen Fahrer gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri