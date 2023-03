Karlsruhe – Fahrradfahrerin nach Kollision schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einer Kollision mit einem Pkw am Montagmorgen erlitt eine

63-jährige Fahrradfahrerin schwere Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Pkw-Fahrer gegen 08:30 Uhr auf der

Fronstraße in östliche Richtung. An der Kreuzung zur Graf-Eberstein-Straße hielt

er aufgrund der Vorfahrtsregelung kurzzeitig an. Da die Kreuzung frei war,

setzte der 52-jährige Nissan-Fahrer seine Fahrt geradeaus fort. Die Radfahrerin

fuhr zur gleichen Zeit auf dem Gehweg der Graf-Eberstein-Straße in südliche

Richtung. Auch sie hielt offenbar kurz an der Kreuzung an, fuhr dann aber

unvermittelt vor dem Nissan auf die Fahrbahn. Daraufhin kam es zu Kollision und

die Frau stürzte zu Boden. Die Radfahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und

wurden von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Pkw und dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Bruchsal – Schwerverletzter Motorradfahrer nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots) – Ein 35-jähriger Motorradfahrer wurde am Montagnachmittag bei

einem Auffahrunfall auf der Landesstraße 556 bei Bruchsal schwer verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Kraftradfahrer gegen 17:40 Uhr auf der

L556 in Richtung Bruchsal. Aus bislang unbekannter Ursache und offenbar trotz

eingeleiteter Bremsung fuhr der 35-Jährige auf einen vor ihm fahrenden

bremsenden Toyota auf. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer über das

Dach des Pkw geschleudert und kam im Grünstreifen zum Liegen. Der Mann zog sich

bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus

eingeliefert. Die 63-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Ein Kind, welches

mit im Auto saß, erlitt jedoch vermutlich einen Schock.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der

Sachschaden kann bisher noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei ergaben, dass dem Motorradfahrer nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Bretten – Festnahme nach Verfolgungsfahrt – Fahrer unter Alkoholeinfluss

Karlsruhe (ots) – Ein Autofahrer versuchte sich am späten Montagabend auf der

Pforzheimer Straße in Bretten einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr gegen 23:00 Uhr ein 39-jähriger

Fahrzeuglenker mit überhöhter Geschwindigkeit die Weißhoferstraße in Richtung

Pforzheimer Straße. Eine Polizeistreife konnte den Verstoß beobachten und

unterzog den Mann daraufhin an der dortigen Kreuzung einer Verkehrskontrolle.

Plötzlich beschleunigte dieser seinen Pkw und flüchtete über die Pforzheimer

Straße. Die Streife nahm die Verfolgung auf und stellte den Pkw kurze Zeit

später verlassen am Straßenrand fest. Die Beamten beobachteten noch wie der

Fahrer in ein Wohnanwesen rannte. Die hinter eilende Streife konnte den Mann

letzten Endes festnehmen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von

0,68 Promille. Bei einer Durchsuchung seines Pkw konnten zudem zwei

Einmachgläser mit Betäubungsmitteln festgestellt werden. Die Ordnungshüter

brachten den Beschuldigten zur Dienststelle, wo er eine Blutprobe abgeben

musste. Zu einer Gefährdung andere Verkehrsteilnehmer kam es offenbar nicht.

Dem Beschuldigten drohen nun mehrere Strafanzeigen wegen verbotenen

Kraftfahrzeugrennen, Fahren unter Alkoholeinfluss, sowie Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz.

Dettenheim – Unfall mit mehreren Verletzten auf der B 36

Karlsruhe (ots) – Ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Pkw sorgte am

Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 36 bei Dettenheim für Stau. Mehrere Personen

wurden dabei verletzt.

Ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes zufolge fuhr ein 35-jähriger

Hyundai-Fahrer gegen 07:30 Uhr auf der B 36 von Graben-Neudorf kommend in

Richtung Linkenheim-Hochstetten. Auf Höhe Dettenheim übersah er wohl das vor ihm

liegende Stauende und fuhr einem vorausfahrenden KIA auf. Der KIA wurde durch

die Wucht des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und stieß dort mit

einem Fiat zusammen.

Bei der Kollision zog sich der 25-jährige KIA-Fahrer vermutlich schwere

Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus

geflogen. Die beiden Insassen des Fiat sowie der Unfallverursacher wurden

offenbar leicht verletzt.

Der Sachschaden an den beteiligten Pkw beläuft sich ersten Schätzungen zufolge

auf etwa 40.000 Euro.

Infolge des Unfalls musste die Bundesstraße zeitweise in beide Richtungen

gesperrt werden, woraufhin sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge bildete.

Gegen 09:30 Uhr konnte die Strecke nach Bergung der Unfallfahrzeuge und der

Reinigung der Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden.