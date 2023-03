Leimen/St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schule – Polizei sucht Zeugen!

Leimen/St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Samstag,

08:30 Uhr, und Montag, 06:30 Uhr in eine Schule in der Pestalozzistraße. Bislang

unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des

Schulgebäudes. Dort entwendeten sie nach aktuellem Stand der Ermittlungen

Bargeld sowie zwei Laptops. Die Spurensicherung wurde durch die zentrale

Kriminaltechnik der Kriminalpolizei Heidelberg übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeiposten Leimen, unter der Telefonnummer 06224-17490, zu melden.

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Nötigung im Straßenverkehr? Zeugenaufruf!

Walldorf (ots) – Zu einer eventuellen Nötigung im Straßenverkehr kam es am

Sonntag, gegen 16.45 Uhr in der Heidelberger Straße bzw. Sudetenstraße in

Walldorf. Ein bislang unbekannter männlicher Pkw-Fahrer eines Opel Corsa fuhr

stadtauswärts und achtete hierbei im Einmündungsbereich zur Sudetenstraße nicht

auf den Verkehr. Dabei übersah er vermutlich den Pkw eines Berechtigten, so dass

alle Parteien eine starke Bremsung durchführen mussten um einen Unfall zu

verhindern. Hiernach entfernte sich der Opel von der Einmündung in unbekannte

Richtung. In dem Zusammenhang wurde durch den Anzeigenerstatter angegeben, dass

sich zum Tatzeitpunkt eine Familie auf dem Gehweg am Waldschwimmbad aufhielt,

welche evtl. als Zeugen des Vorfalls weitere sachdienliche Angaben machen

könnten. Die Ermittlungen werden bei dem Polizeiposten Walldorf geführt. Zeugen

werden gebeten, sich bei dem Polizeiposten Walldorf unter Tel.: 06227 8419990 zu

melden.

Leimen, St. Ilgen, Rhein-Neckar-Kreis: Gefährdung des Straßenverkehrs? Zeugenaufruf!

Leimen (ots) – Am Sonntag, gegen 18.00 Uhr, befuhr eine Renault Clio Fahrerin in

Leimen die Judenchaussee in Richtung Leimen. Hinter ihr befand sich der Fahrer

eines Citroen, welchem die Fahrt der Pkw-Fahrerin zu langsam war. Er überholte

diese und gestikulierte auf ihrer Höhe wild, so dass er fast in das Fahrzeug,

welches ihm im Gegenverkehr begegnete, fuhr. Der Citroen-Fahrer musste direkt

vor der Clio-Fahrerin einscheren und stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu

verhindern. Die Pkw-Fahrerin musste daraufhin ebenfalls stark abbremsen um einen

Unfall zu verhindern. Der Citroen-Fahrer fuhr dann an der Jet-Tankstelle vorbei

in Richtung Leimen Mitte. Hier mussten dann 3 Fußgänger, welche über die

Fahrbahn laufen wollten, aufgrund der Fahrweise des Citroen zurückweichen. Der

Citroen setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Die Clio-Fahrerin verständigte

daraufhin die Polizei. Durch das Polizeirevier Wiesloch wurden die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen, welche Angaben zu den einzelnen Verkehrssituationen oder

zum Fahrer des Citroen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Wiesloch, unter Tel.: 06222-57090 zu melden.