Südhessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg: Ermittlungserfolg nach zahlreichen Trickdiebstählen / Polizei nimmt mutmaßlichen Serientäter fest

Südhessen (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen

Seit Donnerstag (09.03) befindet sich ein 45-Jähriger in Untersuchungshaft. Dem

Mann wird vorgeworfen, seit 2013 zahlreiche Straftaten mittels des sogenannten

Münzgeldwurftricks begangen zu haben. Dabei soll er in allen Fällen auf dieselbe

Weise vorgegangen sein. Indem er zahlreiche Kunden beim Verladen ihrer Einkäufe

angesprochen und ihnen vorgegaukelt haben soll, sie hätten ihr Münzgeld

verloren, soll er diese abgelenkt und sich unbemerkt Zugriff auf ihre im Auto

verstauten Wertgegenstände, darunter auch die Geldbörsen mit Zahlungskarten,

verschafft haben.

Durch intensive Auswertung von Spuren und entsprechendem Beweismaterial kamen

die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg dem

Tatverdächtigen auf die Spur. Der Tatverdacht erstreckt sich aktuell bereits auf

mehr als 20 Fälle, die sich nach derzeitigen Erkenntnissen in Alsbach-Hähnlein,

Lampertheim, Pfungstadt, Bensheim und Groß-Gerau zugetragen haben sollen. Die

Taten erstreckten sich bisherigen Ermittlungen zufolge nicht nur auf Südhessen,

sondern auch auf Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Der mutmaßliche Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf eine

fünfstellige Summe.

Am vergangenen Donnerstag ergaben sich im Zuge akribischer Ermittlungen Hinweise

auf den derzeitigen Aufenthaltsort des Beschuldigten in Taunusstein. Dort

erfolgte am Nachmittag die Festnahme durch Zivilfahnder der Polizeidirektion

Darmstadt-Dieburg.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 45-Jährige am Folgetag

(10.03.) dem Haftrichter beim Amtsgericht in Darmstadt vorgeführt. Dieser erließ

einen Haftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Die

Ermittlungen zu mutmaßlichen weiteren Delikten dauern an.

Bergstrasse

Weiterstadt/Mörfelden/Bensheim: Zivilfahnder finden Drogen

Weiterstadt/Mörfelden/Bensheim (ots) – Am Montag (13.03.) stoppten Zivilfahnder

der Polizei aus Südhessen drei Fahrer unter Drogeneinfluss, von denen einer

keinen gültigen Führerschein und einer sein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß

versichert hatte. Darüber hinaus konnten die Ordnungshüter geringe Menge Drogen

sicherstellen.

Auf der A 5, Höhe Weiterstadt, wurde gegen 12 Uhr ein 41-jähriger Wagenlenker

durch die Zivilfahnder gestoppt. Bei der anschließenden Überprüfung räumte er

gegenüber den Beamten ein, dass der letztmalige Konsum berauschender Mittel nur

wenige Wochen zurückliege. Da die durchgeführten Tests positiv auf den Konsum

von Cannabis anschlugen, wurde der 41-Jährige vorläufig festgenommen und zur

Blutentnahme auf die Polizeistation gebracht. Bei dem 49-jährigen Beifahrer

konnten zudem Kleinstmengen an Amphetamin, Heroin, Marihuana und Haschisch

aufgefunden und sichergestellt werden. Die beiden Fahrzeuginsassen werden sich

nun strafrechtlich verantworten müssen.

Ebenfalls auf der A 5, Höhe Mörfelden, zogen die Zivilfahnder gegen 14:30 Uhr

einen 41-Jährigen aus dem Verkehr und stellten während der Kontrolle fest, dass

der Gestoppte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand

der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da ein

Drogentest positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain anschlug, musste der

Wagenlenker eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nachdem ihm die

Weiterfahrt untersagt wurde, wird auch er sich nun für seine Tat verantworten

müssen.

Gegen 16:30 Uhr hielten die Zivilfahnder in der Rheinstraße in Bensheim einen

23-jährigen Fahrer eines Elektro-Scooters an, der ohne das erforderliche

Versicherungskennzeichen unterwegs war. Der Fahrer räumte gegenüber den Beamten

ein, dass er den Abend zuvor mehrere „Joints“ geraucht habe. Daraufhin wurde der

23-Jährige vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme auf die Polizeistation

gebracht. Hier erstatteten die Polizisten Strafanzeige wegen des Verdachts des

Fahrens ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss.

Zwingenberg: Einbruch in Ordnungsamt

Zwingenberg (ots) – Offenbar ohne Beute flüchteten Unbekannte nach einem

Einbruch in die Büroräume des Ordnungsamtes in der Untergasse am späten

Montagabend (13.03.), gegen 23.00 Uhr.

Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Kriminellen ins Innere, wo

sie anschließend einen Büroschrank aufbrachen. Vermutlich wurden sie durch die

Auslösung der Alarmanlage in die Flucht geschlagen. Die ungebetenen Besucher

hinterließen einen Schaden von rund 1000 Euro.

Wer Hinweise geben kann, möchte sich bitte mit der Polizei in Heppenheim

(Kommissariat 21/22) in Verbindung setzen. Telefon: 06252/7060.

Darmstadt

Darmstadt: Versuchte Blockadeaktion am Morgen

Darmstadt (ots) – Am Dienstagmorgen (14.3.) haben vier Personen einen größeren

Polizeieinsatz in der Innenstadt ausgelöst. Gegen 8.45 Uhr war die

Einsatzleitstelle von Zeugen darüber informiert worden, dass sich vier Personen

stadteinwärts auf der Fahrbahn der Rheinstraße im Bereich der Grafenstraße

aufhielten und den Anschein erweckten, sich festkleben zu wollen. Nach

bisherigen Erkenntnissen soll ihr Verhalten Verkehrsteilnehmer bereits dazu

veranlasst haben, über die Straßenbahnschienen auszuweichen.

Die alarmierten Polizeibeamten trafen vor Ort auf die beschriebenen Personen und

begleiteten sie nach Aufforderung von der Fahrbahn. Bei ihrer Durchsuchung

stellten die Ordnungshüter Klebstoff sicher. Nach Austausch mit der

Versammlungsbehörde der Wissenschaftsstadt Darmstadt durfte das Quartett abseits

der Fahrbahn eine Spontandemo durchführen. Auf Anordnung des Amtsgerichts

Darmstadt kamen die drei 27, 32, 74 Jahre alten Männer und eine 66-jährige Frau

zur Verhinderung weiterer Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten im Anschluss in

Polizeigewahrsam. Zudem wird die Einleitung von Verfahren wegen des Verdachts

der Nötigung geprüft. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Darmstadt-Bessungen: Baustelle von Kriminellen heimgesucht

Darmstadt (ots) – Eine Baustelle in der Noackstraße ist in der Zeit zwischen

Samstag(11.3.) und Montag (13.3.) von Dieben heimgesucht worden. Die Täter

verschafften sich Zugang zu dem Gelände und brachen dort in ein Materiallager

ein, aus dem sie unter anderem eine Kiste Hauptsicherungen entwendeten. Der

Gesamtschaden wird derzeit auf rund 2000 Euro geschätzt. Möglicherweise konnten

die Täter bei ihrem Vorgehen oder dem Abtransport der Beute beobachtet werden?

Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden unter der

Rufnummer 06151/9690 von den Ermittlern des Kommissariats 43 entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Münster: Kriminelle haben es auf Steuergeräte abgesehen / Mehrere Tausend Euro Schaden /Zeugen gesucht

Münster (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es Kriminelle in der

Zeit zwischen Mittwoch (22.2.) und Montag (13.3.) auf zahlreiche Steuergeräte

von Fahrzeugen, die auf einem Firmenparkplatz in der Goebelstraße parkten,

abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu

dem umfriedeten Firmengelände und entwendeten die begehrte Beute. Danach traten

sie die Flucht in unbekannte Richtung an. Der Gesamtschaden wird derzeit auf

eine fünfstellige Summe geschätzt. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter

Kriminalpolizei ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden

Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Griesheim: Elektronische Geräte aus Einkaufsmarkt entwendet

Griesheim (ots) – Aus den Räumen eines Großhändlers in der Zusestraße haben

Kriminelle am Montagabend (13.3.) elektronische Ware, darunter unter andrem

Tablets und Mobiltelefone, entwendet. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem

Fall und hat Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls

eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen wird die Tatzeit gegen 23.30 Uhr

eingegrenzt. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu

dem Verkaufsraum, öffneten dort gewaltsam mehrere Vitrinen und flüchteten mit

der Unterhaltungselektronik im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die in

diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten,

sich mit den Beamtinnen und Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer

06151/9690).

Odenwaldkreis

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Höchst i. Odw. (ots)

Am Montag (13.03.) kam es auf der B45 zwischen dem Kreisel Höchst i. Odw. und Mümling-Grumbach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und einem Gesamtschaden von ca. 25.000 EUR.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 16:20 Uhr ein 49-jähriger Lorscher mit seinem Fahrzeug in Richtung Mümlung-Grumbach und kam aus noch ungeklärter Ursache nach links über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben ab. Hierbei trug er leichte Verletzungen davon. Der Fahrer eines entgegenkommenden Kleintransporters und ein 23-jähriger Autofahrer aus Lützelbach konnten rechtzeitig anhalten. Eine 29 Jahre alte Fahrerin aus Reinheim fuhr jedoch mit ihrem Pkw auf das Fahrzeugheck des 23-jährigen auf. Beide wurden dabei schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die B45 musste für 1,5 Stunden gesperrt werden.

Für die umfänglichen Bergungs- und Rettungsarbeiten waren neben dem Notarzt, vier Rettungswägen, die Feuerwehren Höchst, Mümling-Grumbach und Pfirschbach eingesetzt.

Hinweise an die sachbearbeitende Dienststelle PSt. Höchst unter 06163-941-0.