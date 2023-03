Frankfurt-Rödelheim: Trickbetrug – falsche Polizisten schlagen wieder zu!

Frankfurt (ots) – (lo) Im Laufe des gestrigen Vormittags (13. März 2023) kam es

in der Reifenberger Straße zu einem Trickbetrug. Die Täter gaben sich als

Polizeibeamte aus und erbeuteten so die Wertsachen einer 81-jährigen Frau. Die

Geschädigte erhielt am Vormittag einen Anruf von einem angeblichen

Polizeibeamten. Dieser teilte ihr mit, dass im Rahmen der Festnahme einer

Diebesbande ein Zettel mit ihrem Namen aufgefunden worden sei und daher der

Verdacht bestehe, dass sie möglicherweise Opfer eines Diebstahls / Einbruchs

werden könnte. Nachdem der falsche Polizist das Vertrauen der älteren Dame

gewonnen hatte, überredete er sie, ihre Wertgegenstände der „Polizei“ zu

übergeben, ein „Mitarbeiter“ sei bereits unterwegs, um diese in Empfang zu

nehmen.

Zehn Minuten später läutete die Türglocke und der „Mitarbeiter“ stand vor der

Tür. Sie übergab ihm insgesamt 127 Goldmünzen und einen Goldbarren im Gesamtwert

von ca. 110.000 Euro. Als sich die 81-Jährige im Nachgang zu der Übergabe bei

der echten Polizei nach den Maßnahmen erkundigte, mussten ihr die Polizeibeamten

am Telefon mitteilen, dass sie Opfer einer Straftat geworden war. Eine sofort

eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweisen zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter

der Rufnummer 069 / 755 – 52499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche:

Die Polizei oder die Justiz bittet Bürgerinnen und Bürger

niemals um Geldbeträge oder Überweisungen am Telefon.

niemals um Geldbeträge oder Überweisungen am Telefon. Lassen Sie sich nicht von der Rufnummer auf dem Display täuschen. Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer der Polizeidienststelle. Wählen Sie die Nummer im Anschluss selbst. Benutzen Sie nicht die

Rückruftaste.

Rückruftaste. Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln und

auf keine Diskussionen ein.

auf keine Diskussionen ein. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und drücken Sie keine Tasten. Legen Sie einfach auf.

Sprechen Sie mit Unbekannten niemals über Ihre persönlichen oder

finanziellen Verhältnisse.

finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte.

Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder

anderen Vertrauenspersonen über den Anruf.

anderen Vertrauenspersonen über den Anruf. Verständigen Sie im Verdachtsfall immer die echte Polizei unter der 110.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind, oder man versucht hat, Sie zu betrügen.

Frankfurt-Gutleutviertel: Räuberische Erpressung im Foyer – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht zum Dienstag, den 14.03.2023, kam es im

Gutleutviertel in einem Hotelfoyer zu einer schweren räuberischen Erpressung,

bei der ein Mann unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Bargeldsumme von mehreren

hundert Euro erbeutete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich um kurz nach 04.00 Uhr unbefugt

Zutritt zu dem Empfangsbereich des in der Speicherstraße gelegenen Hotels.

Zielstrebig begab er sich zur Rezeption, bedrohte den Portier mit einer

Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mehrere hundert Euro an

Geldscheinen wanderten daraufhin in einen vom Täter mitgebrachten roten

Stoffbeutel. Die Tasche bereits in den Händen haltend forderte dieser auch noch

das Mobiltelefon des Pförtners, welcher die Herausgabe seines Eigentums jedoch

verweigerte. Der Mann verließ daraufhin mit seiner Beute wieder das Hotel und

verschwand in Richtung Westhafen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief

ohne Ergebnis.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 17 bis 25 Jahre alt, schlanke Statur, helle Hautfarbe, blonde

bis dunkelblonde Haare; bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover (Kapuze über

den Kopf gezogen), schwarzer Hose mit grauem Streifen, schwarzen Schuhen von

„Nike“ mit grauem Markensymbol und einem Dreieckstuch über dem Mund; sprach

deutsch mit mutmaßlich hessischem Akzent.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu der Tat und / oder dem Täter werden

gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755

-51299 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.