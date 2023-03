Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Terrassentür hält stand

Im Laufe des Samstagabends (11.03.) versuchten Einbrecher in der Lassalleestraße in Nieder-Mörlen, die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Da diese dem Einbruchversuch standhielt, flüchteten die Kriminellen unverrichteter Dinge. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Mögliche Zeugen, denen am Samstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Bad Vilbel: In Einfamilienhaus eingebrochen

Durch das Schlafzimmerfenster im ersten Obergeschoss stiegen Einbrecher zwischen Sonntagvormittag (10 Uhr) und Montagmittag (12.15 Uhr) in ein Einfamilienhaus in der Bad Vilbeler Vogelsbergstraße. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen und flüchteten anschließend, offenbar unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Wetterauer Kripo zu melden.

Bad Nauheim: Fußgängerin stürzt

Nachdem eine Fußgängerin am Samstagmorgen (11.03.) in der Ritterhausstraße stürzte und sich eine Ellenbogenfraktur zuzog, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Gegen 9.45 Uhr war die 55-Jährige auf dem Gehweg unterwegs in Richtung Frankfurter Straße, als sie dort von einem hupenden Radfahrer geschnitten wurde. Der Radfahrer fuhr weiter. Ein Passant half der Verletzten auf und erkundigte sich nach deren Gesundheitszustand. Bei der anschließenden Untersuchung in einem Krankenhaus hatte man dann den Bruch festgestellt. Neben möglichen weiteren Zeugen bitten die Ermittler auch den helfenden Passanten, dessen Personalien aktuell nicht bekannt sind, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Gedern: Brand in Mehrfamilienhaus

In der Nacht zu Dienstag (14.03.) brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Ober-Seemener Bahnhofstraße. Verletzt wurde dabei niemand. Feuerwehr und Polizei waren gegen 2.15 Uhr alarmiert worden. Zwei Wohnungen sind momentan nicht mehr bewohnbar. Deren Bewohner sind vorübergehend bei Bekannten sowie in einer Ferienwohnung untergekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand war das Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen und hatte sich über das ausgebaute Dachgeschoss bis auf den Dachstuhl ausgebreitet. Der durch den Brand entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 150.000 Euro. Warum das Feuer in der Nacht ausgebrochen war, steht bislang nicht fest.Brandursachenermittler der Wetterauer Kriminalpolizei werden am Mittwoch vor Ort ihre Arbeit aufnehmen. Die betroffenen Räumlichkeiten wurden bis dahin polizeilich versiegelt.

Die Bewohner der übrigen Wohnungen konnten bereits in der Nacht zurück in ihre Wohnungen.