Unfallflucht auf Firmenparkplatz – Schaden an schwarzem Volvo V60

Die Polizei Stadtallendorf ermittelt nach einer Unfallflucht auf dem Fritz Winter Firmenparkplatz in der Niederkleiner Straße. Der betroffene schwarze Volvo V60 parkte zur Unfallzeit zwischen 13 Uhr am Freitag und 10.30 Uhr am Samstag, 11. März in etwa in Höhe des „Billigen Jakob“ und „Car-Wash“. An dem Volvo entstand am Heck ein Schaden von ca. 2500 Euro. Bislang ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Auto und dessen Fahrer oder Fahrerin. Wer hat auf dem Parkplatz ein Ein- oder Ausparkpark- oder sonstiges Rangier- oder Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem schwarzen Volvo gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Gladenbach – Einbruch in Fitnesscenter

Die Kripo Marburg sucht nach einem Einbruch in das Fitnesscenter in der Goethestraße nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Einbruch war in der Nacht zum Montag, 13. März, zwischen 20 und 06 Uhr. Der oder die Täter drangen auf der Rückseite des Gebäudes durch ein aufgebrochenes Fenster ein und bewegten sich nach den Spuren dann im Keller, im Erdgeschoss und im ersten Stock, wobei sie Innentüren gewaltsam öffneten. Letztendlich stahlen sie die Kaffeekasse, ein Lenovo Laptop und ein IPad mini. Durch den Einbruch entstand zusätzlich ein vierstelliger Sachschaden. Wer hat in der Tatnacht in der Goethestraße oder unmittelbaren Umgebung Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch zusammenhängen könnten? Wo sind seit Montag genau diese beschriebenen Geräte „neu“ aufgetaucht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbruch gescheitert – Terrassentür blieb zu

Im Alten Kirchhainer Weg scheiterte ein Einbruch, weil die Terrassentür den Hebelversuchen erfolgreich widerstand. Der versuchte Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses war am Montag, 13. März, zwischen 08.30 und 13.15 Uhr. An der Terrassentür entstand ein recht geringer Schaden. Wer hat fremde Personen am Haus oder auf der Terrasse bemerkt? Wem ist am Montag jemand rund um den Alten Kirchhainer Weg durch sein Verhalten aufgefallen? Hinwiese nimmt auch in diesem Fall die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 entgegen.

Erksdorf – Unfall um Mitternacht – Alkotest beim Fahrer positiv

Für einen 20jährigen Mann endete eine Autofahrt in einem Gartenzaun. Nach dem positiven Alkotest veranlasste die Polizei die notwendige Blutprobe. Am Auto entstand mit einem geschätzten Schaden von mindestens 3000 Euro ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden am Gartenzaun ist vermutlich ebenfalls vierstellig. Der Unfall passierte in der Nacht zum Dienstag, 14. März, gegen Mitternacht. Der im Ostkreis lebende 20Jährige fuhr über die Hatzbacher Straße zur Einmündung Langensteiner Straße/Torstraße und kam dort von der Straße ab.