Verkehrskontrolle durch Revier Ost auf Dresdener Straße: Zwei Drogenfahrten beendet; Kokain, Heroin und Marihuana gefunden

Kassel-Bettenhausen: Beamte des Polizeireviers Ost haben gemeinsam mit Zivilfahndern der Operativen Einheit BAB (Bundesautobahn) der Direktion Verkehrssicherheit am gestrigen Montagnachmittag eine Verkehrskontrolle auf der Dresdener Straße durchgeführt. In der Zeit zwischen 14:45 und 18:45 Uhr winkten sie 80 Fahrzeuge in die Kontrollstelle und überprüften 110 Personen. Neben einigen Verkehrsordnungswidrigkeiten brachten die Polizisten in sieben Fällen auch Straftaten zur Anzeige: Zwei Fahrer standen im Verdacht, unter Drogen am Steuer ihrer Fahrzeuge gesessen zu haben und mussten daher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Darüber hinaus fanden die Beamten bei einem Fahrzeuginsassen 10 Gramm Kokain, in weiteren Fällen rund 1 Gramm Heroin sowie eine kleinere Menge Marihuana. Gegen diese drei Personen wurden Verfahren wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Einer der Autofahrer wurde zudem ohne gültigen Führerschein gestoppt, weshalb er und der Halter des Fahrzeuges sich nun ebenfalls in Strafverfahren verantworten müssen.

Tempo-Kontrollen an Senioreneinrichtungen: In Niestetal wenige, in Kassel-Wesertor viele zu schnell unterwegs

Niestetal, Kassel und Ahnatal: Ein gemischtes Fazit ziehen Bedienstete des Radarkommandos der Kasseler Polizei, der Gemeinde Kaufungen und der Stadt Vellmar nach gemeinsamen Geschwindigkeitskontrollen, die sie am heutigen Dienstag in der Zeit zwischen 7:30 und 13:30 Uhr an drei Senioreneinrichtungen durchführten. Im Bereich einer Senioreneinrichtung in Niestetal-Sandershausen fuhren nur drei Fahrer von 80 gemessenen Fahrzeugen schneller als die erlaubten 30 km/h. Raser waren bei dieser Kontrolle erfreulicherweise nicht unterwegs. An einer Seniorenresidenz im Franzgraben im Kasseler Stadtteil Wesertor war die Überschreitungsrate deutlich höher, denn dort wurde fast jeder zehnte Fahrer der gemessenen 312 Fahrzeuge geblitzt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 55 km/h statt der erlaubten 30 Stundenkilometer, weshalb sich der Fahrer nun auf ein Bußgeld von 115 Euro und einen Punkt in Flensburg einstellen muss. Gleiches erwartet nun einen Fahrer, der an einer Senioreneinrichtung in Ahnatal-Weimar mit 56 km/h bei erlaubtem Tempo 30 gemessen wurde. Dort fuhren insgesamt 1.159 Fahrzeuge durch die Messstelle. 56-mal blitzte es, was einem Anteil der zu schnell Fahrenden von knapp 5 Prozent entspricht.

Zwei Schwerverletzte nach Unfall zwischen Wolfhagen und Nothfelden

Wolfhagen (Landkreis Kassel): Bei einem Unfall zwischen Wolfhagen und Nothfelden im Landkreis Kassel sind am heutigen Dienstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 8:40 Uhr an der Einmündung der beiden Landesstraßen 3214 und 3390. Ein 30-Jähriger aus Wolfhagen war mit einem VW Golf auf der L 3390 aus Richtung Altenhasungen gekommen und nach derzeitigem Ermittlungsstand an der Einmündung auf die L 3214 abgebogen. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt einer von links kommenden und in Richtung Nothfelden fahrenden 66 Jahre alten Frau aus Wolfhagen in ihrem Chevrolet, woraufhin beide Fahrzeuge zusammenkrachten. Dabei zogen sich beide Fahrer schwerere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie anschließend in Krankenhäuser. An den beiden Pkw waren Totalschäden entstanden.

Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter in die Ermittlungen eingebunden. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zivilstreife nimmt Kiosk-Einbrecher dank schnellem Notruf auf frischer Tat fest

Kassel-Mitte: Dank des schnellen Notrufs von Passanten konnte eine Zivilstreife des Polizeireviers Mitte in der Nacht zum heutigen Dienstag einen Kiosk-Einbrecher auf dem Kasseler Königsplatz auf frischer Tat festnehmen. Die Zeugen waren gegen 0:30 Uhr durch Scheibenklirren auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatten ohne zu zögern den Notruf 110 gewählt. Die Zivilstreife, die dank der schnellen Mitteilung nur wenige Augenblicke später am Ort des Geschehens eintraf, nahm dort einen 44-Jährigen aus Kassel fest. In seinen Taschen fanden sie rund 60 originalverpackte E-Zigaretten und einige Feuerzeuge. Wie sich herausstellte, war an dem Kiosk auf dem Königsplatz mit einer Metallstange eine Scheibe eingeschlagen und die E-Zigaretten sowie Feuerzeuge im Gesamtwert von rund 700 Euro aus dem Innenraum gestohlen worden. Der durch das Einschlagen der Scheibe entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 Euro beziffert. Der 44-Jährige, der den Beamten kein Unbekannter ist, wurde festgenommen und aufgrund gesundheitlicher Probleme anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Er muss sich nun wegen des Einbruchdiebstahls verantworten.

Fußgängerin wird von ausparkendem Auto angefahren und schwer verletzt: Zeugen nach Unfallflucht in Wittrockstraße gesucht

Kassel-Wehlheiden: Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am Mittwoch, den 22. Februar 2023, auf einem Discounter-Parkplatz in der Wittrockstraße in Kassel ereignet hat, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Eine 79-jährige Fußgängerin war hierbei schwer verletzt worden und hatte den Unfall nun nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus nachträglich bei der Polizei gemeldet.

Wie die Frau aus Kassel in ihrer Vernehmung bei der Polizei schilderte, war sie an dem Mittwochmorgen gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz des Discounters zu Fuß unterwegs, als sie plötzlich von einem rückwärts ausparkenden Auto angefahren wurde. Sie geriet daraufhin ins Straucheln und stürzte auf den Rücken, woraufhin die Fahrerin des Pkw ausstieg und beide Frauen darüber diskutierten, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Letztlich fuhr die unbekannte Autofahrerin weg, ohne sich um die über Schmerzen klagende Fußgängerin zu kümmern oder ihre Personalien zu hinterlassen. Die 79-Jährige rief aufgrund eines Schocks nicht die Polizei. Da die Schmerzen im Rücken nach dem Unfall immer schlimmer wurden, ging sie wenige Tage später zu einem Arzt. Erst dort stellte sich heraus, dass die Kasselerin einen Lendenwirbelbruch erlitten hatte, weshalb sie stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde und auch nach ihrer Entlassung ärztlich behandelt werden muss. Die 79-Jährige beschrieb den Polizisten eine etwa 75 Jahre alte, ca. 1,60 Meter große und schlanke Autofahrerin mit kurzen grauen Haaren. Bei ihrem Pkw soll es sich um einen älteren, rotfarbigen Kleinwagen mit Kasseler Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall auf dem Parkplatz geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Stadt Kassel: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Heute kam es gegen 16:25 Uhr auf der Friedrich- Ebert- Straße in Höhe der Haltestelle „Kongress Palais“ zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten 14- jährigen Jugendlichen sowie einer 60 Jahre alten Autofahrerin. Die verletzte Jugendliche stieg an der Haltestelle „Kongress Palais“ aus einer haltenden Straßenbahn aus, und trat hinter der Straßenbahn unvermittelt auf die Fahrbahn. Die Fahrzeugführerin des PKW´s konnte trotz Gefahrenbremsung ein Zusammenstoß zwischen der Person und dem Fahrzeug nicht mehr vermeiden. Die Jugendliche wurde dabei verletzt und musste stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Autofahrerin erlitt einen leichten Schock, an dem PKW entstand leichter Sachschaden. Weitere Ermittlungen werden durch die zuständige Ermittlungsgruppe der Polizei in Kassel geführt.