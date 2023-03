Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Hochwertiges Werkzeug von Baustelle gestohlen, Bad Homburg von der Höhe, Dornholzhäuser Straße, Donnerstag, 09.03.2023, 14:30 Uhr bis Samstag, 11.03.2023, 16:00 Uhr

(sun)In Bad Homburg gelangten unbekannte Täter zwischen Donnerstag und Samstag auf eine Baustelle und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Zwischen 14:30 Uhr am Donnerstag und 16:00 Uhr am Samstag betraten die Täter unbefugt die sich in der Dornholzhäuser Straße befindliche Baustelle und entwendeten einen hochwertigen Laser mitsamt Zubehör. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 1.300 Euro. Bislang liegen noch keine Täterhinweise vor. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

Einbrüche ohne Diebesgut,

Usingen, Stockheimer Weg, Freitag, 03.03.2023, 16:30 Uhr bis Montag, 13.03.2023, 15:15 Uhr

(sun)Am Montag wurden im Stockheimer Weg in Usingen gleich zwei Einbrüche festgestellt, wobei einer ohne Diebesgut ausging und der Zweite bereits im Vorfeld gescheitert ist. Zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in den Container einer Autolackiererei, indem sie das Schloss der Tür zerstörten. Anschließend betraten die Einbrecher den Container, entwendeten letztendlich allerdings nichts. Bei dem gescheiterten Einbruch, welcher am Montagnachmittag festgestellt wurde, ist der Tatzeitraum bislang noch unklar. In diesem Fall hielt das Fenster einer Gewerbehalle Aufhebelversuchen stand, sodass die Täter unverrichteter Dinge flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 500 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Jogger angefahren,

Oberursel, Oberhöchstadter Straße, Montag, 13.03.2023, 19:30 Uhr

(sun)Am Montagabend kam es in Oberursel zu einem Unfall mit einem Pkw, wobei ein Jogger verletzt wurde. Gegen 19:30 Uhr befuhr die 91-jährige Fahrerin eines Daimlers die Oberhöchstadter Straße aus Richtung Füllerstraße kommend, in Fahrtrichtung Adenauerallee. Auf Höhe der Zufahrt des sich auf der linken Fahrbahnseite befindlichen Parkhauses der Stadthalle, ordnete sich die 91-Jährige entsprechend ein und beabsichtigte in Richtung Parkhauseinfahrt abzubiegen. Parallel zu ihr joggte ein 49-jähriger Mann auf dem Gehweg. Beim Abbiegevorgang kreuzten sich deren Wege und der Daimler traf den 49-Jährigen mit der Fahrzeugfront, woraufhin der Mann zu Boden stürzte. Der Jogger wurde dabei verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei in Oberursel sucht nach Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls und bittet diese sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.