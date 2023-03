Wiesbaden: Die Polizei-News

Erotikgeschäft überfallen,

Wiesbaden, Hagenauer Straße, 13.03.2023, 19.30 Uhr,

(pl)Am Montagabend hat ein mit einem Messer bewaffneter Täter ein Erotikgeschäft

in der Hagenauer Straße überfallen. Der Räuber betrat gegen 19.30 Uhr das

Geschäft, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe

von Bargeld. Anschließend ergriff der Täter mit dem aus der Kasse erbeuteten

Bargeld die Flucht. Die eingeleitete Fahndung nach dem Mann führte bislang nicht

zu seiner Ergreifung. Der Räuber soll etwa 20 Jahre alt, ca. 1,70-1,85 Meter

groß sowie dunkel gekleidet gewesen sein und eine normale Statur, schwarze kurze

Haare sowie einen schwarzen Vollbart gehabt haben. Er habe eine Jacke mit

Reißverschluss sowie eine schwarze Baseballmütze getragen und eine Sporttasche

mit sich geführt. Hinweise zur Tat und zum Täter oder zu verdächtigen

Beobachtungen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Baucontainer aufgebrochen,

Wiesbaden, Blierweg, 09.03.2023, 15.00 Uhr bis 13.03.2023, 07.45 Uhr,

(pl)In den vergangenen Tagen entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle im

Blierweg verschiedene Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Täter

verschafften sich zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam

Zugang in einen auf der Baustelle aufgestellten Container. Aus diesem

entwendeten sie dann einen Stampfer, einen Trennschleifer sowie weitere

Werkzeuge und Maschinen. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen

und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Folie von Gewächshaus abgeschnitten und entwendet, Wiesbaden, Grundweg,

07.03.2023, 20.00 Uhr bis 09.03.2023, 07.00 Uhr,

(pl)Diebe haben innerhalb der vergangenen Woche auf dem Gelände einer Gärtnerei

im Grundweg von einem dortigen Gewächshaus ein großes Stück der

Überdachungsfolie abgeschnitten und entwendet. Der Wert der zwischen

Dienstagabend und Donnerstagmorgen erbeuteten Spezialfolie liegt bei rund 3.000

Euro, dazu kommt ein verursachter Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Aufgrund des Umfangs und Gewichtes des Diebesguts ist davon auszugehen, dass es

sich um mehrere Täter handelte und diese für den Abtransport ein Fahrzeug

nutzen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2340 entgegen.

Schockanrufe gescheitert,

Wiesbaden, 13.03.2023,

(pl)Die Polizei warnt regelmäßig vor Betrügern, die bei älteren Menschen mit

einem „Schockanruf“ Bargeld erbeuten wollen. Am Montag versuchten es die

Betrüger hiermit bei mindestens vier Seniorinnen aus Wiesbaden, scheiterten

jedoch in den bislang bekanntgewordenen Fällen. Die Geschädigten erhielten im

Laufe des Tages jeweils einen Anruf, in welchem geschildert wurde, dass ein

enges Familienmitglied oder aber eine Freundin einen schweren Verkehrsunfall

verursacht habe und nur die Zahlung einer höheren Kaution eine Haft verhindern

könne. Die Angerufenen gingen der Lügengeschichte glücklicherweise nicht auf den

Leim und verständigten die Polizei.

Bei den „Schockanrufen“ erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden

Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das

Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck – es soll die Opfer dazu

veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu

gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen

gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals

eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer

sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110. Darüber hinaus

wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen

Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

Betrunkenen Falschfahrer aus dem Verkehr gezogen, Wiesbaden, Mainzer Straße,

Dienstag, 14.03.2023, 03:55 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag hat eine Streife der Autobahnpolizei

einen entgegen der Fahrtrichtung fahrenden Autofahrer in Wiesbaden aus dem

Verkehr gezogen. Die Beamten waren gegen 03:55 Uhr auf der Mainzer Straße

unterwegs, als ihnen im Bereich mit jeweils zwei, baulich voneinander getrennten

Fahrstreifen ein Audi auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Die Streife stoppte den

Falschfahrer und kontrollierte den 23-jährigen Fahrer. Dieser stand erheblich

unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,5

Promille an. Daher nahmen die Beamten den Mann fest und ließen eine Ärztin eine

Blutprobe entnehmen. Im Anschluss durfte der 23-Jährige die Dienststelle als

Fußgänger wieder verlassen.

Verletzte bei Auffahrunfall auf A 3,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Dienstag, 14.03.2023, 08:35 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen kam es auf der A 3 bei Wiesbaden zu einem Auffahrunfall,

bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ein 58-Jähriger befuhr mit einem

Sattelzug die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Zwischen der Tank- und Rastanlage

Medenbach und dem Wiesbadener Kreuz bemerkte er den stockenden Verkehr vor sich

offenbar zu spät und prallte gegen das Heck eines Kleintransporters, dessen

49-jähriger Fahrer die Geschwindigkeit entsprechend der Verkehrslage reduziert

hatte. Der Renault-Transporter wurde durch den Aufprall gegen einen davor

stehenden Audi geschleudert. Der 40-jährige Audi-Fahrer und der 49-Jährige

wurden bei dem Unfall verletzt. Nach einer ersten Behandlung an der Unfallstelle

wurden die Verletzten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Für die

Rettungs- und Bergungsarbeiten wurden der rechte und der mittlere der drei

Fahrspuren gesperrt. Der Kleintransporter und der Pkw mussten abgeschleppt

werden. Gegen 10:50 Uhr konnte die Autobahn wieder komplett für den Verkehr

freigegeben werden. Bis dahin kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen. Den

Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf mindestens 45.000 EUR.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Verteilerkasten angezündet,

Bad Schwalbach-Heimbach, Bergstraße, Dienstag, 14.03.2023, 00:20 Uhr

(wie) Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Heimbach einen

Verteilerkasten in Brand gesteckt. Feuerwehr und Polizei wurden von einem

Passanten in die Bergstraße gerufen, da er Flammen an einem Verteilerkasten

eines Telefonunternehmens entdeckt hatte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte

brannte der Kasten bereits komplett und musste gelöscht werden. Nach Abschluss

der Löscharbeiten konnten als Brandursache mehrere Kleidungsstücke gefunden

werden, die offenbar direkt hinter dem Kasten in Brand gesteckt worden waren.

Aufgrund des Brandes und der damit einhergehenden Beschädigung des

Verteilerkastens kam es zu Internet- und Telefonausfällen in Heimbach. Die

Kriminalpolizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer und nimmt

Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-0 entgegen.

Diebstahl aus Rohbau,

Geisenheim, Von-Lade-Straße, Freitag, 11.03.2023 bis Montag, 13.03.2023

(wie) In Geisenheim wurden am Wochenende Kabelrollen aus einem Rohbau gestohlen.

Mitarbeiter eines Bauunternehmens bemerkten am Montag das Fehlen von zwei

Kabeltrommeln aus einem Lagerraum in einem Rohbau in der Von-Lade-Straße. Diese

waren zuletzt am Freitag dort gesehen worden. Wie der Täter in den

verschlossenen Bereich des Rohbaus gelangte, ist bisher unbekannt. Der Wert der

Beute wird auf circa 1.000 EUR geschätzt. Die Rüdesheimer Polizei ermittelt und

bittet unter der Rufnummer 06722/ 9112-0 um Hinweise.

Mit Drogen zum Gerichtstermin,

Bad Schwalbach, Am Kurpark, Montag, 13.03.2023, 10:30 Uhr

(wie) Eine Frau ist am Montagvormittag mit Drogen in der Handtasche zu einem

Gerichtstermin in Bad Schwalbach erschienen. Eine 19-Jährige erschien gegen

10:30 Uhr am Eingang zum Amtsgericht Bad Schwalbach und wollte zu einem

Gerichtstermin. Hierfür wurde ihre mitgeführte Handtasche von einer

Justizwachtmeisterin durchsucht. Diese fand in der Handtasche ein in Folie

verpacktes Stück Haschisch und informierte die Polizei. Eine Streife

kontrollierte die 19-Jährige daraufhin und stellte das Betäubungsmittel sicher.

Nach Aufnahme einer Strafanzeige wurde die Frau wieder entlassen. Gegen sie

läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz.

Gartenhütten aufgebrochen – Geschädigte gesucht, Taunusstein-Wehen,

Gartenland Alter Weiher, Dienstag, 07.03.2023 bis Sonntag, 12.03.2023

(wie) In Wehen wurden in der letzten Woche mehrere Gartenhütten aufgebrochen,

die Polizei sucht weitere Geschädigte. Am Montag wurde die Polizei zu einem

Gartenhütteneinbruch im Bereich des Gartenlandes Alter Weiher gerufen. Dort

hatten Unbekannte die Vorhängeschlösser an der Hütte einer 55-jährigen

Taunussteinerin aufgebrochen und Äxte, ein Radio, eine Wasserpumpe und

Gartengeräte gestohlen. Bei der Tatortaufnahme entdeckten die Beamten weitere

aufgebrochene Gartenhütten. Diese konnten noch nicht eindeutig den jeweiligen

Besitzern zugeordnet werden. Daher bittet die Polizei alle Gartenbesitzer in

diesem Bereich, ihre Hütten zu überprüfen und sich unter der Rufnummer 06128/

92021-0 zu melden.

Informationsveranstaltung zum Thema Einbruchsschutz, Niedernhausen, Neugasse

12b, 22.03.2023, 18.00 Uhr,

Am 22. März 2023 findet in Niedernhausen eine Informationsveranstaltung zum

Thema Einbruchsschutz statt, bei der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

kriminalpolizeilichen Beratungsstelle interessierten Bürgerinnen und Bürgern

einen Fachvortrag zum Thema Einbruchsschutz halten.

„Bei uns ist nichts zu holen“ oder „Wenn die wollen, kommen die überall rein“

sind Vorurteile, die die Mitarbeitenden der Kriminalpolizeilichen

Beratungsstelle häufig zu hören bekommen. Auch die Ansicht „Die

Hausratversicherung zahlt doch alles“ wird oft vertreten. Dabei wird nicht

bedacht, dass die Versicherung Erinnerungsstücke nie ersetzen kann.

Die psychologischen Folgen für das Opfer eines Einbruchs sind oft der größte

Schaden. Die Verarbeitung eines solchen Ereignisses bedarf nicht selten eines

langen Zeitraumes. Nicht jeder kann damit umgehen, dass ein Einbrecher in der

eigenen Wohnung oder im Haus war.

Täter nutzen meist Gelegenheiten, wie ein gekipptes Fenster, unverschlossene

Türen oder die offensichtliche Abwesenheit der Bewohner. In jeder Wohnung, jedem

Ein- oder Mehrfamilienhaus gibt es immer Dinge, die Einbrecher gerne mitnehmen –

am liebsten natürlich Bargeld und Schmuck. Dabei ist es so einfach, den

Einbrechern das Leben schwer zu machen. Technische Sicherungen, eine gute

wachsame Nachbarschaft und richtige Verhaltensweisen, wie das grundsätzliche

Verschließen von Fenster und Türen, tragen dazu bei, dass heute schon jeder

dritte Einbruch im Versuchsstadium scheitert.

Es gibt also viele Gründe, am Mittwoch, dem 22. März 2023 um 18:00 Uhr zum

Fachvortrag in die Lenzenberghalle in der Neugasse 12b in 65527 Niedernhausen zu

kommen.

Im Vortrag werden die Schwachstellen einer Immobilie und die

Lösungsmöglichkeiten von technischen Sicherungen aufgezeigt, um es dem

Einbrecher schwerer zu machen. Es gibt auch Tipps über das Verhalten an der

Wohnungstür und anderen Situationen, um nicht ein leichtes Opfer zu werden.

Kommen Sie zuerst zu uns, bevor der Einbrecher zu Ihnen kommt. Kommen Sie

vorbei. „Wir sind für Sie da!“