Ludwigshafen-Rheingönnheim (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprengten 3 Täter am Dienstag 14.03.2023 gegen 01:30 Uhr, einen Geldausgabeautomaten im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Von-Kieffer-Straße. Unmittelbar nach Eintreffen der ersten Polizeikräfte flüchtete das Trio mit einem VW Golf und sehr hoher Geschwindigkeit über die Bundesstraße 9 in Richtung Frankenthal.

An der Zufahrt zum Landeshafen Nord kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen und dem Fluchtfahrzeug. Aus diesem flüchteten drei Männer zu Fuß. In einem Gebüsch nahmen die Polizeikräfte einen 23-Jährigen vorläufig fest. Kurze Zeit später gelang es bei den weiteren Fahndungsmaßnahmen, einen 21-Jährigen vorläufig festzunehmen, der auf ein Firmengelände geflüchtet war. Nach der dritten Person wird noch gefahndet.

Im Fluchtfahrzeug wurde eine größere Menge Bargeld sichergestellt.

Das Gebäude, in dem sich der Geldausgabeautomat befindet, wurde erheblich beschädigt. Nach ersten Schätzungen wird von über 100.000 Euro Schaden ausgegangen.

Experten des Landeskriminalamtes stellten am Tatort noch eine geringe Menge Sprengstoff fest, welcher aus Sicherheitsgründen unmittelbar vor Ort kontrolliert gesprengt wurde.

Die beiden Männer wurden Dienstagmittag 14.03.2023 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal jeweils Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des schweren Bandendiebstahls in Tateinheit mit dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Beide kamen in Justizvollzugsanstalten.