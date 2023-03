Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 14.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Unter Alkohol- und Drogeneinfluß unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bereits am Donnerstag, 09.03.2023, gegen 17:00 Uhr war ein 26-jähriger Mann mit Beifahrerin in ihrem Pkw im Bereich Am Häuselberg in Neustadt unterwegs. Aufgrund nicht angelegter Sicherheitsgurte sollte das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer entzog sich zunächst der Kontrolle und konnte kurze Zeit später außerhalb vom Fahrzeug im Römerweg angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem stand der 26-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Die Alkoholüberprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 0,36 Promille und der Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 26-Jährige bereits wegen ähnlicher Delikte auffällig war. Ihn erwarten nun mehrere Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Neustadt: Diebstähle aus Personenkraftwagen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zu gleich zwei Diebstählen aus abgestellten PKW kam es im Verlauf des 13.03.2023. Zunächst wurde an einem Peugeot, welcher auf einem Parkplatz in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. abgeparkt war, die Seitenscheibe eingeschlagen und das Radio aus dem Fahrzeug entwendet. Ferner wurde ebenfalls die Seitenscheibe an einem in der Flugplatzstraße in 67435 Neustadt/W.-Lachen-Speyerdorf geparkten Fiat eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Geldbörse entwendet. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor, weshalb die Polizei Neustadt/W. Personen bitte, welche sachdienliche Angaben machen können, sich bei dieser unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Des Weiteren weist die Polizei in diesem Zusammenhang hin, dass Wertgegenstände niemals offen und für Jedermann sichtbar in einem Kraftfahrzeug liegen gelassen werden sollten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):