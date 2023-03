Bad Dürkheim: Kristalle entdecken am 19. März 2023 im Pfalzmuseum für Naturkunde

Bad Dürkheim – Im Pfalzmuseum für Naturkunde – POLLICHIA-Museum in Bad Dürkheim findet die Offene Forschungswerkstatt »Kristalle« statt. Am 19.03.2023 dreht sich von 11 bis 16 Uhr das offene Mitmachprogramm für alle Altersgruppen um die glitzernden Prachtstücke der Mineralogie.

Die Glitzerwelt der Kristalle begeistert viele – schöne Farben, faszinierende Formen, verborgene Fundstellen. Auch die Mineralienhöhle in der Ausstellung ist bei Museumsgästen beliebt. Doch wie entstehen diese faszinierenden Gebilde der Natur und wie lassen sie sich unterscheiden? In unserem Alltag spielen Kristalle eine große Rolle, denn schließlich streuen wir sie uns auf das Frühstücksei oder verarbeiten sie im Kuchenteig. Wir haben sie vielleicht als Solarzellen auf dem Dach oder in der Uhr am Handgelenk. Unterschiedliche Mitmachstationen laden zum Staunen, Vergleichen, Experimentieren und Basteln ein.

Die Kosten für die Offene Forschungswerkstatt sind im Museumseintritt enthalten.