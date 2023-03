39-Jährige nach Einbruch gefasst

Ludwigshafen (ots) – Eine polizeibekannte 39-Jährige brach am Sonntagabend 12.03.2023 in eine Wohnung der Arnulfstraße ein. Gemeinsam mit einem bislang unbekannten Mann durchwühlten sie die Wohnung. Aufgrund Hinweisen konnte die 39-jährige Ludwigshafenerin ermittelt werden. Dem Komplizen gelang die Flucht.

Der Flüchtige war circa 50 Jahre alt, 1,75m groß und trug eine Brille. Er hatte einen leichten gräulichen Bart, trug eine schwarze Jacke, schwarze Hose und eine schwarze Mütze.

Ob Gegenstände entwendet wurden, ermittelt derzeit noch die Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Gartenparzelle

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen bereits am 08.03.2023, zwischen 0 und 8 Uhr in eine Gartenparzelle in der Brunckstraße ein. Die Gartenanlage wurde durchwühlt. Gegenstände wurden nicht entwendet. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Mann aus Wohnung verwiesen

Ludwigshafen (ots) – Aus Sorge informierte am Sonntagmittag 12.03.2023, gegen 13 Uhr, ein Ludwigshafener die Polizei über einen lautstarken Streit in der Wohnung seiner Nachbarn. Vor Ort konnte durch die Polizeikräfte in Erfahrung gebracht werden, dass es im Rahmen von verbalen Beziehungsstreitigkeiten letztlich auch zu Handgreiflichkeiten gekommen war. Diese erfolgten sowohl durch den Mann, als auch durch die Frau. Eine medizinische Versorgung lehnten beide jedoch ab.

Dem Paar wurden die Konsequenzen ihres Handelns aufgezeigt. Um zukünftig weitere Auseinandersetzungen zu unterbinden, wurde der getrenntlebende Mann der Wohnung seiner Partnerin verwiesen und beiden Parteien wurde die Kontaktaufnahme zueinander verboten.

Die Polizei appelliert: Handgreiflichkeiten in einer Beziehung sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in der Partnerschaft erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an.

Die zuständige Interventionsstelle in Ludwigshafen erreichen Sie unter der Telefonnummer 0621 5292536. Weitere Beratungsangebote finden Sie bei der Stadt Ludwigshafen https://www.ludwigshafen.de.

Getunte Pkw kontrolliert

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 12.03.2023, wurden durch die Polizei innerhalb kürzester Zeit zwei getunte Fahrzeuge im Stadtgebiet Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. An einem grauen BMW war eine unzulässige Rad-Reifen-Kombination montiert. Ein schwarzer Mercedes hingegen wies Veränderungen an der Beleuchtung auf.

In beiden Fällen führten die nachträglich durchgeführten Abänderungen zum Erlöschen der jeweiligen Betriebserlaubnis und der damit einhergehenden Unterbindung der Weiterfahrt. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten wurden verfasst.

Wir weisen an dieser Stelle noch einmal nachdrücklich darauf hin: Nicht alles was gefällt, ist auch erlaubt. Bei unzulässigen Veränderungen erlischt die Betriebserlaubnis. Wir raten daher allen, die ihr Fahrzeug tunen wollen, sich intensiv zu informieren und sich im Zweifelsfall an die Kfz-Prüfstellen zu wenden. Dort können Änderungen an Fahrzeugen außerdem überprüft und abgenommen werden.

Handtasche aus Pkw entwendet

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 12.03.2023 wurde eine Handtasche aus einem im Bereich der Wredestraße/Ecke Otto-Stabel-Straße in Ludwigshafen geparkten weißen BMW entwendet. Der Tatzeitraum lässt sich auf 10:00 Uhr bis 14:30 Uhr eingrenzen.

Da derzeit noch keine Hinweise auf einen Täter bestehen, wendet sich die Polizei an mögliche Zeugen. Können Sie nähere Angaben zur Tat oder zum Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren.

Aus diesem Grund ist erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.