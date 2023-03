Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 12.03.23 gegen 14:52 Uhr, befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw, einem grauen Opel Zafira, die Mahlastraße in Fahrtrichtung Speyerer Tor. Vor diesem befanden sich zwei weitere Verkehrsteilnehmer, wobei die vorderste Partei, eine graue Mercedes C-Klasse, in Höhe der Kreuzung zur Samuel-Heinicke-Straße beabsichtigte, nach links in eine Parallelstraße der Mahlastraße abzubiegen.

Der Fahrzeugführer des dahinter befindlichen Pkws, mutmaßlich einem BMW, bremste aufgrund der Abbiegeabsicht der vorausfahrenden C-Klasse verkehrsbedingt ab. Der Führer des Opel Zafira wich dem nunmehr abbremsenden BMW nach links aus, um eine Kollision zwischen den Fahrzeugen zu vermeiden.

Bei diesem Fahrmanöver kollidierte der Fahrzeugführer des Opel Zafira zunächst mit der abbiegenden C-Klasse und anschließend mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum. Hierbei wurden zwei geparkte Fahrzeuge durch umherfliegende Teile der Karosserie leicht beschädigt.

Der Fahrzeugführer des Opel Zafira wurde leicht verletzt und zur weiteren Begutachtung in die Stadtklinik Frankenthal verbracht. Der Führer des BMWs kam seiner Feststellungspflicht angesichts seiner Beteiligung am Unfallgeschehen nicht nach und entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei von der Unfallörtlichkeit.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren 4-stelligen Betrag. Im Rahmen des Ereignisses sucht die Polizei nun nach Zeugen und bitte um Hinweise nach dem mutmaßlich am Verkehrsunfall beteiligten BMW.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsmaßnahmen ROADPOL-Kontrollwoche „Seatbelt“

Frankenthal (ots) – Im Laufe der vorherigen Woche, vom 06.03.23 bis 12.03.23 führte die Polizei im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Frankenthal diverse Verkehrsmaßnahmen durch. Zusätzlich zu allgemeinen Maßnahmen der Verkehrssicherheitsarbeit wurden auch zur ROADPOL-Kontrollwoche „Seatbelt“, einer europaweiten Kontrollwoche mit der Schwerpunktsetzung auf Passagiersicherheit durch Anlegen des Sicherheitsgurtes bzw. Kindersicherung, gezielte Kontrollen durchgeführt.

Es wurden zum einen am 06.03.23 und am 07.03.23 im Rahmen der Verkehrsüberwachung Schulwegkontrollen durchgeführt. Hierbei wurden bei etwa 115 kontrollierten Fahrzeugen insgesamt 12 Verstöße gegen die Anschnallpflicht, wobei lediglich ein Kind nicht ordnungsgemäß gesichert war, geahndet sowie Mängelberichte aufgrund von Beanstandungen ausgestellt.

Zum anderen wurden Verkehrsmessungen im Bereich des Albrecht-Dürer-Rings in Frankenthal, auf der L453, zwischen Frankenthal und Heßheim, sowie in der Robert-Bosch-Straße in Frankenthal durchgeführt. In diesem Rahmen, bei einem Durchlauf von etwa 4400 Verkehrsteilnehmern, wurden neben ausgestellten Mängelberichten 217 Ordnungswidrigkeiten im Verwarnungstatbestand eingeleitet. Gegen weitere 28 Verkehrsteilnehmer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen eröffnet, wobei ein Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrverbot rechnen muss.