Ettlingen – Schwerer Unfall auf der B3

Karlsruhe (ots) – Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagmittag auf der

Bundesstraße 3 zwischen Ettlingen und Karlsruhe wurden zwei Verkehrsteilnehmer

verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 13:45

Uhr auf der Bulacher Straße. Als er an der Einmündung zur B3 nach rechts auf

diese abbog, missachtete er offenbar die Vorfahrt eines bereits auf der

Bundesstraße fahrenden Audi. Wohl um eine Kollision zu verhindern, wich der Audi

auf die Linksabbiegespur der Gegenfahrbahn aus. Dort stieß er mit einem VW

zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Audi und kam auf dem

Dach zum Liegen.

Die 28-jährige Fahrerin des VW zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu

und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 32-jährige Fahrer des Audi erlitt

leichte Verletzungen.

Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 40.000

Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Bergung der beteiligten Pkw war die

Bundesstraße 3 zeitweise in beiden Richtungen gesperrt und der Verkehr wurde

umgeleitet.

Karlsruhe – Mehrere Starkstromkabel entwendet – Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte brachen am Sonntagnachmittag in eine Firma

in Hagsfeld ein und entwendeten mehrere Starkstromkabel.

Zunächst öffneten die Täter gegen 15:50 Uhr mit brachialer Gewalt den Außenzaun

eines „Am Storrenacker“ gelegenen Firmengeländes. In Anschluss daran fuhren die

Eindringlinge vermutlich mit einem größeren Fahrzeug auf das Firmenareal und

entwendeten die Starkstromkabel im Wert von mehreren tausend Euro.

Danach brachen sie in eine Lagerhalle ein, durchsuchten mehrere Schubladen und

verbrachten aufgefundenes Werkzeug offensichtlich zum Abtransport vor die Halle.

Vermutlich wurden die Täter bei der weiteren Tatausführung durch einen Zeugen

gestört und flüchteten ohne das Diebesgut.

Die drei Personen werden wie folgt beschrieben:

Etwa 40 Jahre alt; zwei Personen waren zirka 180 cm groß und trugen bei ihrer

Flucht Warnwesten. Die dritte Person wird als etwa 170 cm groß beschrieben und

trug einen 3-Tages-Bart.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt unter 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am Samstagvormittag ein

60-jähriger Fußgänger in Daxlanden, als er von einem abbiegenden Pkw erfasst

wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei war eine 54-jährige

Pkw-Fahrerin gegen 10:40 Uhr auf der Kastenwörtstraße unterwegs und wollte nach

links in die Pfalzstraße abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar den die Fahrbahn

überquerenden Fußgänger und es kam zur Kollision. Bei dem Zusammenstoß zog sich

der 60-jährige Mann schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein

Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag wurde in den

Karlsruher Stadtteilen Weiherfeld-Dammerstock und Rüppurr mehrfach eingebrochen.

Im Scheibenhardter Weg verschafften sich Unbekannte durch ein Fenster gewaltsam

Zutritt in ein Schulgebäude. Die Diebe entwendeten Laptops und Bargeld. In der

Tulpenstraße hebelten Eindringlinge eine Tür auf, um in eine Kirche und ein

Gemeindehaus zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen entnahmen die Einbrecher

Geld aus den Opferstöcken. Zudem wurde offenbar ein hochwertiges Mischpult

gestohlen. Auch durch Aufhebeln einer Tür drangen Unbekannte in einen

Kindergarten und ein Gemeindehaus in der Diakonissenstraße ein. Hier

durchwühlten die unbekannten Täter Schränke und Schubladen. Anschließend

entkamen die Diebe unerkannt. Über die Höhe des Diebesgutes kann derzeit noch

keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt unter der Rufnummer 0721 666-3411 in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Fünf Autos aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Wochenende gingen bei der Polizei Karlsruhe

mehrere Anzeigen wegen Pkw-Aufbrüchen in der Karlsruher Südwest- und Weststadt

ein.

Nach aktuellen Erkenntnissen brachen bislang unbekannte Täter im Zeitraum

zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 07:20 Uhr, insgesamt fünf Autos in der

Weinbrennerstraße, Yorckstraße, Kriegsstraße, Brauerstraße und Lorenzstraße auf.

Die Täter schlugen die Seitenscheiben der Pkws ein und durchsuchten anschließend

offenbar den Innenraum. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete in einem Fall zwei

Männer, die sich an einem Fahrzeug zu schaffen machten. Beim Erkennen der Frau

ergriffen die mutmaßlichen Täter jedoch die Flucht.

Die Zeugin konnte die beiden Männer wie folgt beschreiben. Beide Männer waren

von arabischer Erscheinung.

Einer der Männer war circa 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß und schlank. Er trug

einen drei-Tage-Bart sowie schwarze, mittellange Haare. Bekleidet war der Mann

mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer ebenfalls schwarzen Jogginghose.

Der zweite männliche Täter war rund 185 cm groß und trug keinen Bart. Er war

bekleidet mit einer dunklen dünnen Jacke und einer weißen Winterwollmütze mit

zwei blauen Streifen.

Die Höhe des Sach- sowie Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der

polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721 666-3611

mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Stutensee – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf der L560

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagabend verursachte ein unbekannter Autofahrer einen

Verkehrsunfall in der Nähe von Blankenloch. Der Fahrer verlor offenbar bei einer

Einmündung zur Landesstraße 560 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte

mit zwei Verkehrszeichen. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter.

Gegen 18:20 Uhr meldete ein Zeuge mehrere beschädigte Verkehrszeichen im

Kreuzungsbereich der Kopernikusstraße und L560. Bei der Unfallaufnahme fand die

Polizei neben den beschädigten Verkehrszeichen auch mehrere Fahrzeugteile.

Wenig später gingen weitere Notrufe bei der Polizei ein. Die Anrufer beschrieben

einen stark beschädigten Audi, der auf der L559 in Richtung Weingarten fuhr. Im

Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung stellte eine Polizeistreife diesen Audi

in der Höhefeldstraße in Weingarten geparkt fest. Am Fahrzeug waren Unfallspuren

erkennbar. Der unbekannte Fahrer hatte sich offenbar zuvor entfernt. Der Pkw

wurde nach der Unfallaufnahme beschlagnahmt und abgeschleppt. Derzeit kann der

entstandene Sachschaden noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrzeugführer oder zum Unfallhergang

machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 967180 mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zwei versuchte Einbrüche in Karlsruher Stadtgebiet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Gleich zwei Anzeigen zu versuchten Wohnungseinbrüchen nahm die

Polizei am vergangenen Wochenende in den Karlsruher Stadtteilen

Beiertheim-Bulach und Südweststadt auf.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die unbekannten Täter zwischen

Freitagabend 18:00 Uhr und Samstagmorgen 08:00 Uhr, gewaltsam in ein

Mehrfamilienhaus in der Hohenzollernstraße in Beiertheim-Bulach einzudringen.

Die Einbrecher wollten hierbei offenbar mittels eines unbekannten Werkzeuges die

Hauseingangstür aufhebeln. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie aber von

ihrem Vorhaben ab.

Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich am Samstagmittag gegen 12:15 Uhr in

der Graf-Rhena-Straße in der Südweststadt. Hierbei klingelten Unbekannte wohl

einige Male an der Wohnungseingangstür der 30-jährigen Geschädigten und klebten

sogar den Türspion ab. Später stellte sie Beschädigungen am Türschloss und den

zugeklebten Türspion fest.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721

666-5555 in Verbindung zu setzen.

Kraichtal – Auto ins Schleudern geraten

Karlsruhe (ots) – Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden bei einem

Verkehrsunfall am Sonntag gegen 07:15 Uhr in der Straße „Im See“ in Kraichtal.

Eine 22-jährige Autofahrerin geriet bei vermutlich überhöhter Geschwindigkeit

und feuchter Fahrbahn ins Schlittern. Durch starkes Gegenlenken verlor sie die

Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich

mit mehreren Gegenständen, darunter eine Dachziegelpresse. Nachdem sich das Auto

komplett um die eigene Achse drehte, kam es schließlich quer auf der Fahrbahn

zum Stehen.

Die 22-jährige zog sich leichte Verletzungen zu und verließ im Schockzustand

kurzzeitig die Unfallstelle. Kurze Zeit später kehrte sie jedoch wieder zur

Unfallaufnahme zurück. Vermutlich stand die Autofahrerin unter der Beeinflussung

von Alkohol.

Karlsruhe – Radfahrerin kollidiert mit Pkw und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Samstagmittag stieß eine Fahrradfahrerin in der Karlsruher

Innenstadt mit einem Pkw zusammen. Im Anschluss floh die Zweiradfahrerin von der

Unfallstelle.

Gegen 14:20 Uhr bog ein 43-jähriger Autofahrer von der Sophienstraße auf die

Reinhold-Frank-Straße ab. Zeitgleich überquerte offenbar eine bislang unbekannte

Radfahrerin die Fahrbahn in Richtung Sophienstraße. In der Folge kollidierten

die beiden Fahrzeuge. Anschließend fuhr die offenbar unverletzte, etwa

30-jährige Radfahrerin unerkannt weiter. An dem Volvo des 43-Jährigen entstand

nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter

0721 666-3311 in Verbindung zu setzen.

Karlsbad – Einbruch in Schule und Schulgebäude mit Farbschmierereien besprüht

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Freitag,

13:00 Uhr, und Samstag, 09:00 Uhr, in eine Schule in der Hauptstraße in

Karlsbad-Langensteinbach ein. Die Eindringlinge durchsuchten eine Schublade und

hinterließen zahlreiche Spuren. Auch wurden Wände und eine Tafel mit

Farbschmierereien versehen. An einer benachbarten Schule konnten ebenfalls

besprühte Wände festgestellt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 07243/32000 mit

dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Gefährliche Körperverletzung nach Erstsemesterfeier – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einer gefährlichen Körperverletzung bei einer

Studentenfeier am Freitagabend in der Moltkestraße sucht die Polizei nach

Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten ein 24-jähriger Gast und seine 21-jährige

Lebensgefährtin beim Verlassen der Feier gegen 22:00 Uhr aus unklaren Gründen

mit zwei bislang unbekannten Männern in Streit. Aus den zunächst verbalen

Streitigkeiten entwickelte sich in der Folge eine handfeste Auseinandersetzung,

bei der einer der Unbekannten ein Messer zog und den 24-Jährigen an der Hand

verletzte. Als das Paar daraufhin vor den Angreifern flüchtete, kam der

24-Jährige auf der Straße zu Fall. Einer der Täter bemerkte den Sturz offenbar,

begab sich zu dem am Boden liegenden jungen Mann und würgte ihn. Nachdem weitere

Besucher der Feier auf die Situation aufmerksam wurden, ließ der Tatverdächtige

von seinem Opfer ab. Anschließend flüchteten beide Täter zu Fuß zwischen den

Universitätsgebäuden in der Moltkestraße und Knielinger Allee hindurch in

Richtung Schlossgarten.

Der Geschädigte und die Zeugin beschreiben beide Täter als circa 185 cm groß.

Einer der Männer trug einen Oberlippenbart. Der andere hatte schwarze Haare mit

einem „Sidecut“ und war mit einer bronzefarbenen Jogginghose und einer schwarzen

Bomberjacke bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der

Telefonnummer 0721 666-3311 entgegen.