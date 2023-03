Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Wetteraukreis: Tankstellen überfallen

Tankstellen-Überfälle

Am Sonntagabend (12.03.) wurden im Wetteraukreis zwei Tankstellen überfallen. Die Geschädigten blieben körperlich unverletzt. Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

Ober-Mörlen: Gegen 20.48 Uhr betrat ein maskierter Räuber die Tankstelle auf dem Rastplatz Wetterau Ost an der A5 und verlangte unter Vorhalt eines großen Messers von den beiden Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Diese kamen der Aufforderungen nicht nach, woraufhin der Täter aus dem Verkaufsraum und weiter in Richtung LKW-Parkplätze flüchtete. Bei dem Kriminellen handelt es sich nach bisherigem Kenntnisstand um einen 170 bis 180 cm großen und schlanken Mann handeln, der deutsch mit Akzent sprach und zur Tatzeit dunkle, sportliche Kleidung sowie eine Sturmhaube trug.

Rosbach v.d.H.: Gegen 22.02 Uhr betrat ein als 175cm großer und schlanker junger Mann beschriebener Täter die Tankstelle in der Ober-Rosbacher Raiffeisenstraße, bedrohte die beiden Kassierer mit einem großen Messer und forderte diese auf, ihm das in der Kasse befindliche Bargeld zu übergeben. Mit seiner Beute in Höhe mehrerer Hundert Euro flüchtete der mittels Sturmhaube maskierte Kriminelle dann zu Fuß in Richtung Dieselstraße. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war kurz nach der Tat aus Richtung Dieselstraße ein mit mehreren Personen besetztes Mercedes Coupé (vermutlich mit HG-Kennzeichen) auf das Tankstellengelände gefahren. Dessen Fahrer kaufte am Nachtschalter ein, woraufhin das Auto zurück in Richtung Dieselstraße fuhr.

Unter anderem die Frage, ob es sich in den genannten Fällen um ein und denselben Täter handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung bzw. deren Versuchs und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. In diesem Zusammenhang werden auch die Insassen des Mercedes Coupé gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Nidda: Kleinwagenheck mit Stacheln präpariert

Am Freitagnachmittag (10.03.) führten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Wetterau in zivil mobile Verkehrskontrollen durch. Im Fokus dabei insbesondere getunte PKW. In Nidda fiel den Beamten ein Smart mit nicht gerade alltäglichen Anbauteilen auf. So war dessen Heckstoßstange mit zwei etwa 5cm hervorragenden Stacheln versehen worden. Laut Herstellerangaben soll so Parkremplern vorgebeugt werden. Da diese „Spikes“, insbesondere für Fußgänger, ein erhöhtes Verletzungsrisiko darstellen, sind sie in Deutschland nicht zulässig. Der Einbau dieser Teile führt demnach zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro sowie ein Punkt im Verkehrszentralregister. Auf den Halter kommen 135 Euro Geldbuße sowie ebenfalls ein Punkt in Flensburg zu.

Reifen platt gestochen

Friedberg: In der Ketteler Straße vergriff sich ein bislag unbekannter Täter an den Reifen zweier Fahrzeuge. In der Nacht von Donnerstag (9.3.) auf Freitag (10.3.) parkten der blaue Ford und der schwarze VW längs der Straße, als an beiden Fahrzeugen die beiden linken Reifen beschädigt wurden. Offenbar stieß jemand mit einem spitzen Gegenstand hinein, so dass die Luft entwich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils ca. 160 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen, die Hinweise auf Tat und Täter geben können.

Beim Rangieren touchiert und geflüchtet I

Rosbach: Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Dieselstraße in Ober-Rosbach kam es am Freitagmittag (10.3.) zu einer Unfallflucht. Offenbar beim Rangieren stieß ein Fahrzeug zwischen 11.15 Uhr und 12 Uhr gegen einen schwarzen VW Golf. Der Unfallverursacher hinterließ am Kotflügel hinten rechts Kratzer und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von ca. 1000 Euro zu kümmern. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt wegen Unfallflucht und fragt, wer den Vorfall beobachtet hat.

Beim Rangieren touchiert und geflüchtet II

Bad Nauheim: Kratzer und Dellen an Kotflügel und Stoßstange eines weißen Opel hinterließ ein bislang Unbekannter am Dienstag (7.3.) in der Burgallee. Die Besitzerin des Opel Astras fand ihr, am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug gegen 20 Uhr mit dem Schaden im Wert von knapp 2000 Euro vor. Geparkt hatte sie das weiße Fahrzeug dort gegen 10 Uhr. In der Zwischenzeit stieß offenbar ein anderes Fahrzeug gegen den Opel und entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise von Zeugen auf den Unfallverusacher und dessen Fahrzeug.

Beim Rangieren touchiert und geflüchtet III

Rosbach: Ein rotes Wohnmobil streifte ein Unfallflüchtiger am Donnerstagmittag (9.3.) auf dem Parkplatz eines Discounters in der Raiffeisenstraße in Ober-Rosbach. Am Kotflügel blieb ein Schaden von etwa 3000 Euro zurück. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich seiner Verantwortung zu stellen. Die Kollision ereignete sich zwischen 15 Uhr und 15.10 Uhr. Zeugen, die den Unfall beobachteten werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.