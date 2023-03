Haiger: In Bäckerei eingestiegen –

Im Kalteichering hatten es Diebe auf Wertsachen aus einem Bäckereibetrieb abgesehen. Am frühen Montagmorgen, um kurz nach 00.00 Uhr, verschaffen sich die Täter gewaltsam Zutritt zu der Bäckerei und suchten die Büroräume auf. Die Einbrecher wurden von Zeugen gestört. Diese erkannten drei dunkel gekleidete Personen, die zunächst zu Fuß von der Bäckerei flüchteten und mit einem dunklen Mercedes Vito Bus davonfuhren. Zwei der Täter trugen Kapuzen über den Kopf, einer einen dunklen Rucksack auf dem Rücken. Weitere Beschreibungen sind den Zeugen nicht möglich. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wo ist das Trio vor dem Einbruch gegen Mitternacht oder im Anschluss auf der Flucht aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zu dem dunklen Mercedes Vito machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Oberscheld: Schmuck und Bargeld erbeutet –

Am späten Freitagabend drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße „Bienengarten“ ein. Die Täter durchwühlten Schränke und Kommoden und ließen nach ersten Erkenntnissen der Bewohner Bargeld in unbekannter Höhe sowie eine Schatulle mit Schmuck mitgehen. Angaben zum Wert der Beute können momentan noch nicht gemacht werden. Zeugen, die die Täter zwischen 22.00 Uhr und 23.45 Uhr im Bienengarten beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn-Hörbach: Promillefahrt –

Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr kommt auf einen 32-jährigen Autofahrer zu, der am Samstagabend berauscht hinter dem Steuer saß. Gegen 23.00 Uhr stoppte eine Streife der Herborner Polizei den im Wetteraukreis lebenden Passatfahrer im Industriegebiet Hörbach. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,29 Promille. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins.

Driedorf: Aus Holzhütte bedient –

In der Nacht von Sonntag auf Montag ließen Diebe aus der Wilhelmstraße zwei Quads, zwei Pedelecs sowie diverse Werkzeuge mitgehen. Gegen 01.30 Uhr brachen die Täter in eine als Werkstatt dienende Holzhütte im Hof eines Wohnhauses ein. Aus der Hütte ließen sie ein grau-schwarzes sowie ein beige-schwarzes Quad der Marke Bombardier mit den Kennzeichen DIL-RP 65 und LDK-G 493, ein schwarz-grünes Pedelec der Marke Raymond – ein rot-schwarzes von Haibike und verschiedenste Werkzeuge mitgehen. Der Wert der gestohlenen Gegenstände kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Wer hat die Diebe heute in den frühen Morgenstunden beobachtet? Wem sind in der Wilhelmstraße zur genannten Zeit in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Driedorf: Aufbruch scheitert –

Ungebetene Gäste suchten vergangene Woche den Bauhof der Gemeinde Driedorf auf. Zwischen dem 06.03.2023 (Montag), gegen 16.00 Uhr und dem 07.03.2023 (Dienstag), gegen 16.00 Uhr versuchten die Diebe gewaltsam das Rolltor des Bauhofgeländes in der Straße „Schneiderstriesch“ zu öffnen. Sie scheiterten und ließen einen Schaden von rund 500 Euro zurück. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem versuchten Aufbruch nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Einbrecher beim DLRG –

Am Vereinsheim des DLRG waren Unbekannte vergangene Woche auf Beufefang. Im Zeitraum vom 04.03.2023 (Samstag), gegen 23.00 Uhr bis zum 08.03.2023 (Samstag), gegen 16.00 Uhr suchten die Täter das in der Spinnereistraße gelegene Gelände auf. Über ein zuvor aufgebrochenes Fenster stiegen die Diebe ein und griffen sich aus einer Kasse einen niedrigen Eurobetrag. Zeugen, die die Diebe im genannten Zeitraum am Vereinsheim beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Brand Pestalozzistraße –

Am frühen Sonntagmorgen rückte die Feuerwehr zu Mülltonnenbränden in der Pestalozzistraße aus. Im Hof eines Wohnhauses löschten die Brandbekämpfer sechs brennende Mülltonnen sowie zwei Hecken, auf die das Feuer übergegriffen war. Angaben zu den Sachschäden können noch nicht gemacht werden. Die Polizei schließt vorsätzliche Inbrandsetzung derzeit nicht aus und sucht Zeugen. Wem sind gegen 04.45 Uhr im Zusammenhang mit dem Brand in der Pestalozzistraße Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: In Peugeot nach Beute gesucht –

Am Samstagabend brachen Unbekannte in einen in der Gutleutstraße geparkten Peugeot ein. Der weiße „508“ stand zwischen 17.00 Uhr und 20.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 2. Die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrerseite ein und suchten im Beifahrerraum nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung des Besitzers ließen sie keine Wertsachen mitgehen. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Betrunken unterwegs –

Mit einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins endete am Samstagabend die Promillefahrt eines Wetzlarers. Der 68-Jährige war mit seinem Audi auf der Ernst-Leitz-Straße unterwegs, als seine Fahrweise einer Streife der Wetzlarer Polizei ins Auge fiel. Sie stoppte den Audi und ließen den Fahrer pusten. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,61 Promille.

Wetzlar: Nach Parkplatzrempler Zeugen gesucht –

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Unfallschaden, den ein Unbekannter an einem im Woolworth-Parkhaus im Karl-Kellner-Ring an einem blauen Opel Crossland zurücklief. Der SUV parkte am Dienstag zwischen 05.55 Uhr und 15.00 Uhr auf dem Parkdeck 1. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken berührte der Unfallfahrer den Opel und beschädigte auf der Beifahrerseite beide Türen sowie den hinteren Radlauf. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Rechtenbach: Unfallflucht bei Rewe –

Am Samstagabend beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer auf dem Rewe-Parkplatz einen schwarzen Nissan Navara. Der Besitzer stellte seinen Pick-up gegen 17.50 Uhr dort ab und kehrte gegen 18.10 Uhr von seinem Einkauf wieder zurück. In dieser Zeit touchierte der Unfallfahrer das Heck des Nissan und beschädigte die Beleuchtungseinrichtung. Anhand der an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile des flüchtigen Unfallfahrers gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um einen schwarzen Mercedes ML älteren Baujahrs handelte. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen schwarzen Benz nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Solms-Burgsolms: Auf Parkplatz touchiert –

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Frisör-Salons im Solmser Gewerbepark bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Offensichtlich beim Rangieren prallte der Flüchtige gegen die Heckstoßstange des dort geparkten grauen Skoda Superb. Die Reparatur des Schadens wird rund 1.000 Euro kosten. Zeugen, die den Aufprall am Dienstag, zwischen 14.00 Uhr und 15.40 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.