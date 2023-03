Landkreis Marburg Biedenkopf: Fahrradcodierung startet in neue Saison

Zum Auftakt der diesjährigen Fahrradcodier-Saison stehen im Landkreis Marburg- Biedenkopf direkt zwei Höhepunkte an: Zum einen findet erstmals in Kirchhain eine Fahrradcodierung statt. Zwischen 11 Uhr und 15 Uhr codieren Polizeibeamte beim Aktionstag „Rund ums Fahrrad“ am Samstag, 18. März, in der Markthalle in Kirchhain kostenlos Fahrräder.

Zum anderen planen die dafür zuständigen Polizeibeamten anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Fahrradcodierung in Marburg gleich ein Doppeltermin ein. Am Freitag, 24. März, zwischen 10.30 Uhr und 16 Uhr, sowie am Samstag, 25. März, zwischen 9 Uhr und 15 Uhr, bieten sie eine kostenlose Fahrradcodierung auf dem Gelände der Polizeistation Marburg an.

Am Freitag informiert dabei der Kriminalpolizeiliche Berater Jan-Oliver Karo zudem rund um das Thema „SICHER! Dein Rad“. Dazu gehören Informationen zur Wahl des richtigen Schlosses, was nur etwas bringt, wenn es am Ende korrekt genutzt wird. Auch der wohlüberlegte Abstellort spielt eine Rolle, um das Leben von Fahrraddieben zu erschweren. Für die wachsende Anzahl der Pedelec- und E-Bike- Nutzerinnen und Nutzer gibt es ebenfalls wissenswerte Informationen rund um den Schutz der meist sehr hochwertigen Räder.

Warum codieren?

Polizeibeamte versehen Ihren Fahrradrahmen in einem speziellen Verfahren mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung. Diese kann potentielle Fahrraddiebe von vorneherein abschrecken. Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, ermöglicht der aufgebrachte Code der Polizei die schnelle Zuordnung. So können sichergestellte Räder zeitnah wieder an deren rechtmäßige Eigentümer ausgehändigt werden.

Aktuell gibt es für alle drei Veranstaltungen noch freie Termine, die werktags zwischen 9 Uhr und 15 Uhr unter der Telefonnummer 06421/4060 reserviert werden können.

Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig!

Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist derzeit nicht möglich.

Stadtallendorf – Verdächtige Personen am Geldautomaten

Nach bisher vorliegenden Informationen machten sich in der Nacht zum Montag, 13. März, zwischen 03.15 und 03.45 Uhr, zwei verdächtige Personen am Automaten eines Geldinstituts Am Markt zu schaffen. Letztendlich scheiterte der mutmaßliche Versuch, an das Geld aus dem Automaten zu gelangen. Den Männern gelang unerkannt die Flucht. Leider gibt es derzeit keine weiteren Anhaltspunkte hinsichtlich der Fluchtart und/oder Fluchtrichtung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer war zur Tatzeit in Stadtallendorf rund um den Tatort Am Markt unterwegs? Wem sind dort Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bad Laasphe/Eckelshausen – Autodiebstahl endet mit Festnahme

Dank einer aufmerksamen Zeugin endete der Diebstahl eines Autos in Bad Laasphe mit der Festnahme in Biedenkopf-Eckelshausen. Der polizeibekannte mutmaßliche Täter stand laut Drogentest unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ist derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

In Bad Laasphe nutzte der 28 Jahre alter Mann am Freitag, um kurz nach 08 Uhr, die Gunst der Stunde, stieg in den verlassenen, unverschlossenen und mit steckendem Schlüssel in der Ortsdurchfahrt vor einer Bäckerei stehenden roten Pkw und fuhr weg. Aufgrund der unsicheren Fahrweise mit Schlangenlinien fiel das Auto einer Zeugin auf der Bundesstraße 62 in Biedenkopf auf. Sie informierte die Polizei, hielt Kontakt und ermöglichte so die Festnahme des Fahrers. Die Polizei Biedenkopf nahm den im Kreis Siegen Wittgenstein wohnhaften 28Jährigen um 08.45 Uhr widerstandslos fest, übergab ihn der Polizei Bad Laasphe und das Auto an den Berechtigten.

Heskem – Einbruch in Raiffeisenlager

Beim Einbruch in ein Raiffeisenwarenlager in Heskem erbeuteten der oder die Täter Waren im Gesamtwert von mindestens 10.000 Euro und richteten zudem einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro an. Die Kripo Marburg hat die $Ermittlungen übernommen, sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Der Einbruch war von Donnerstag auf Freitag, 10. März, zwischen 17.15 und 07.30 Uhr. Der Einstieg erfolgte durch ein aufgebrochenes Tor auf das Gelände und dann durch eine zerstörte Scheibe in die Halle. Die Spuren deuten darauf hin, dass der oder die Täter ihre Beute mit einem Hubwagen bis auf das Außengelände transportierten und dort verluden. Wer hat zur Tatzeit auf dem Betriebsgelände oder in unmittelbarer Umgebung ein Fahrzeug gesehen oder Ladetätigkeiten beobachtet? Wer kann sachdienliche Angaben zum Fahrzeug oder zu den Personen machen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Einbruch in Werkstatt

Bereits in der Nacht zum Freitag, 10. März, drangen ein oder mehrere Einbrecher zwischen 21.30 und 08.45 Uhr in die Räume einer Kfz-Werkstatt in der Scharnhorststraße ein. Nach ersten Prüfungen fehlen aus der Werkstatt ein gering dreistelliger Bargeldbetrag, zwei Mobiltelefone und diverse Getränke. Da der oder die Täter durch eingeschlagene Glasbausteine einsteigen, dürfte der insgesamt entstandene Sachschaden den Wert der Beute deutlich überseigen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit bitte auch in diesem Fall an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Oberhörlen – Ertappte Metalldiebe luden wieder ab und flüchteten

Die Polizei bittet nach einem versuchten Diebstahl von Alt- und Buntmetall um sachdienliche Hinweise. Die Tat war am Freitag, 10. März, um kurz nach 18 Uhr in Oberhörlen in der Straße In der Tränke. Ein Zeuge beobachtete zwei Männer beim Verladen von Elektroschrott und Buntmetall und fragte beim Berechtigten nach. Gemeinsam verhinderten sie dann den Abtransport und veranlassten die Männer, alles wieder abzuladen. Sie fuhren anschließend mit dem Transporter, einem grauen Mercedes Sprinter mit einem ausländischen Kennzeichen, weg. Die Fahndung nach dem Auto blieb erfolglos. Bei den beiden Insassen handelte es sich um 30 bis 40 Jahre alte Männer mit untersetzter Statur, dunklen Haaren, blauer Arbeitskleidung und schwarzen Schuhen. Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zu den Personen und/oder zu dem Sprinter geben? Wo ist dieser Sprinter noch aufgetaucht? Wo steht ein solches Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Breidenbach/Marburg – Positive Drogentests

Ein 31 Jahre alter Mann in Breidenbach und vier Männer im Alter von 23, 32, 33 und 41 Jahren in Marburg saßen am zurückliegenden Wochenende am Steuer eines Autos, obwohl sie offenbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen. Die jeweiligen Drogentests reagierten alle auf die verschiedensten Stoffe positiv. Der 31-Jährige in Breidenbach kontrollierte Autofahrer hatte zudem keinen Führerschein. Die Polizei beendete in allen Fällen die Weiterfahrten, veranlasste Blutproben und stellte teils die Autoschlüssel und bei dem ein oder anderen auch noch geringe Mengen mitgeführter Betäubungsmittel sicher.

Unfallfluchten Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Schlierbach – Ortsschild beschädigt

In der Schlierbacher Straße Ecke Neuer Weg steht nahe einer Grundstücksmauer das Ortsschild „Schlierbach“. Nach den Spuren kollidierte ein noch unbekanntes Auto mit dem Pfosten des Ortsschildes und verursachte dadurch einen Schaden. Der Verursacher fuhr danach weg und kümmerte sich auch im Nachhinein nicht um eine Schadensregulierung. Der Unfall passierte nach Zeugenaussagen von Freitag auf Samstag, 11. März, zwischen 22 und 08 Uhr. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer geben? Wo steht seit spätestens Samstagmorgen ein frisch beschädigtes Fahrzeug mit einem typischen durch einen Mast verursachten Schaden? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittlerin bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Schweinsberg – Unfallflucht Im Tal

Nach den Spuren entstand mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver in der Straße Im Tal an einem geparkten blauen Dacia Dokker an der Beifahrertür ein Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro. Die Unfallflucht war am Samstag, 11. März, zwischen 09.25 und 11.03 Uhr. Wer hat in der fraglichen Zeit auf dem Parkplatz in der Straße ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem blauen Dokker gekommen sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinwiese zum verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin geben? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Lohra Reimershausen – Kollision mit Verkehrsschild

Auf der Kreisstraße 48 zwischen Reimershausen und Oberwalgern fuhr ein noch unbekanntes Fahrzeug gegen ein Verkehrsschild und verursachte einen Schaden. Der Fahrer fuhr nach dem Unfall weiter und regulierte bis heute den Schaden nicht. Bislang ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Auto und/oder zum Fahrer. Der Unfall auf der Kreisstraße passierte zwischen Donnerstag, 02 und Donnerstag, 09. März. Wer hat in dieser Zeit eine Situation beobachtet, bei der es zum Zusammenstoß mit dem Schild gekommen sein könnte? Getroffen und beschädigt wurde der Pfosten einer Baustellebeschilderung. Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Schaden am weißen BMW 320d

Nach dem Ausschluss anderer Möglichkeiten gehen die Fahrerin und die Polizei mittlerweile davon aus, dass der Schaden am Heck des weißen 320d nur in der Liebigstraße entstanden sein kann. Der BMW parkte zur Unfallzeit am Donnerstag, 09. März, zwischen 07.20 und 18.05 Uhr mit der Front zur Gutenbergstraße in einer der Parkbuchten vor dem Anwesen Liebigstraße 34. Der Schaden am Heck in Höhe von 500 Euro lässt keine eindeutigen Rückschlüsse auf den Unfallhergang zu. Sowohl eine Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver als auch ein Schaden durch ein zwischen den geparkten Fahrzeugen durchfahrendes oder durchgeschobenes Zweirad wären möglich. Wer hat in der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht, die mit dem später festgestellten Schaden im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte auch in diesem Fall an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.