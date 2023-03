Geldbörse entwendet – Kennzeichen gestohlen

Geldbörse entwendet

Niederaula. Eine 73-jährige Frau aus Hersfeld-Rotenburg wurde am Samstag (11.03), gegen 15 Uhr, während ihres Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt in der Hersfelder Straße von einer ihr unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt. Die Dame setzte ihren Einkauf im Anschluss fort und stellte dabei den Verlust ihrer Geldbörse fest. Die Tatverdächtige wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben: circa 25-30 Jahre alt, 160 cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare und südländisches Erscheinungsbild. Sie trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Daunenjacke, schwarze Hose und Schuhe sowie eine schwarze Mütze. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitagnacht (10.03.) und Samstagnacht (11.03.) das vordere amtliche Kennzeichen „HEF – EA 390“ eines grauen VW Polo, der am Fahrbahnrand der Wehneberger Straße geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Petersberg. Unbekannte brachen zwischen Mittwochmittag (08.03.) und Freitagmittag (10.03.) in eine Lagerhalle an der „alten B27“ im Bereich „Am Kirchberg“ ein. Sie stahlen ein Stromaggregat und einen Laubbläser im Gesamtwert von circa 600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Burghaun. In der Ringstraße brachen Unbekannte am Freitagnachmittag (10.03.), zwischen 14 Uhr und 17.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten die Haustür auf und durchsuchten den Flur. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell. Unbekannte versuchten in der Nacht auf Samstag (11.03.) in ein Einfamilienhaus in der Haunestraße im Ortsteil Keulos einzubrechen. Die Täter scheiterten an zwei Türen, verursachten jedoch etwa 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorroller gestohlen

Fulda. In der Straße „Am Ziergraben“ stahlen Unbekannte in der Nacht auf Samstag (11.03.) einen roten Motorroller des Herstellers Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 956HNX. Das Kleinkraftrad hat einen Wert von circa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Fulda. Am Samstagabend (11.03.), zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr, stahlen Unbekannte in der Wiesenmühlenstraße ein graues Pedelec des Herstellers Giant. Das Zweirad im Wert von circa 2.500 Euro stand dort vor einer Gaststätte. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag, den 11.03.2023 gegen 13:15 Uhr, parkte die Geschädigte ihren schwarzen PKW VW Golf Kombi ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Als die Geschädigte gegen 15:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Fahrertür ihres Pkw fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Pkw der Geschädigten touchiert und dabei einen Sachschaden von ca. 1500 Euro verursacht. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.