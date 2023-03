Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Wer sah den Einbruch in einer Spielhalle? – Offenbach

(dw) Diebe erbeuteten in der Nacht zum Sonntag bei einem Einbruch in eine Spielhalle in der Karlstraße Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Dabei verschafften sie sich Zugang über den Abluftschacht und hebelten anschließend vier Spielautomaten auf. Danach flüchteten die Eindringlinge mit ihrer Beute. Die Kripo Offenbach bittet Anwohner und Passanten, die am frühen Sonntagmorgen, gegen 5 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht – Offenbach

(jg) Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag zwischen 1.30 und 9.45 Uhr im Samlandweg vor der Hausnummer 20, nachdem vermutlich ein Parkversuch scheiterte und der dahinterstehende schwarze BMW an der Front beschädigt wurde. An dem 5er waren letztlich die Fahrzeugfront und der linke Kotflügel beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf zirka 3.000 Euro. Die Ermittler bitten nun um Hinweise zu dem Unfall unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbar Geldautomatensprengung vereitelt – Obertshausen

(jg) Dank der schnellen Mitteilung einer Passantin konnte in der Nacht zu Montag wohl die Sprengung eines Geldautomaten in einer Bankfiliale in der von Staufenberg-Straße vereitelt werden. Gegen 3.40 Uhr alarmierte die aufmerksame Zeugin die Polizei und teilte mit, dass sie ein lautes Knallgeräusch aus dem Vorraum der Bank gehört habe und direkt im Anschluss seien zwei dunkel gekleidete Männer aus der Bank gerannt. Einer der beiden habe ein Brecheisen in der Hand gehalten. Wohin die Männer flüchteten und ob ein Fahrzeug in der Nähe geparkt war, ist nicht bekannt. Mehrere umgehend nach dort entsandten Polizeistreifen nahmen daraufhin die Fahndung auf, bei der zeitweise auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war. Nach bisheriger Auswertung der Spurenlage gehen die Beamten davon aus, dass der Geldautomat für eine Sprengung vorbereitet werden sollte und hierzu aufgehebelt wurde. Weshalb die Täter von der Sprengung absahen, ist bisher unbekannt – möglicherweise hatte die Zeugin die Täter aufgeschreckt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, die etwas zu dem Vorfall mitbekommen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 – 1234 entgegen.

Erneuter Sattelschlepper samt Auflieger gestohlen – Langen

(dw) Diebe stahlen am Wochenende einen in der Pittlerstraße, auf Höhe der Hausnummer 9, abgestellten Sattelzug. Die schwarze Zugmaschine des Herstellers DAF sowie der Auflieger der Marke Schmitz (jeweils mit OF-Kennzeichen) wurden dort am Samstagmorgen gegen 6 Uhr dort abgestellt und war am Sonntagabend, gegen 21 Uhr dort nicht mehr auffindbar. Die Kripo bittet nun um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Gespanns unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Wer fuhr gegen den Skoda Superb? – Hainburg/Hainstadt

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Gartenstraße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 2.000 Euro geschätzten Schadens an einem Skoda Superb. Dieser war in Höhe der Hausnummer 42 geparkt. In der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 5.20 Uhr fuhr der bislang Unbekannte gegen die linke Seite des am Fahrbahnrand geparkten Wagens. Hinweise nimmt die Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 08182 8930-0 entgegen.

Bereich Main Kinzig

Schulkind an Zebrastreifen angefahren – Hanau / Nordwest

(jg) Auf der Bruchköbeler Landstraße kam es am Freitagmittag, gegen 12.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Siebenjähriger angefahren und leicht verletzt wurde. Den bisherigen Informationen der Polizei zufolge überquerte der Junge in Höhe der Hausnummer 24 unmittelbar hinter dem Bus den dortigen Zebrastreifen. Eine 18 Jahre alte Autofahrerin, die in Richtung Autobahn unterwegs war, fuhr an dem Bus vorbei und konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen mit der Fahrzeugfront. Ein herbeigerufener Rettungswagen untersuchte den Jungen, konnte aber abgesehen von einer schmerzenden Beule glücklicherweise keine schlimmeren Verletzungen feststellen. Der Siebenjährige konnte vor Ort an seine Eltern übergeben werden.. Die mutmaßliche Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Auf sie kommt jetzt ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.

Mutmaßlicher Auto-Aufbrecher festgenommen – Hanau / Steinheim

(jg) Ein mutmaßlicher Autoknacker konnte am Sonntagmittag in der Ludwigstraße dingfest gemacht werden, nachdem er zuvor in der Uferstraße in Steinheim einen Kleinwagen aufgebrochen haben soll. Die Besitzer wurden, vermutlich durch das Geräusch des Einschlagens der Fensterscheibe, auf den Aufbrecher aufmerksam und filmten geistesgegenwärtig den Täter bei der Tatausführung. Der Mann flüchtete jedoch und entwendete neben einem Laptop und einem Portemonnaie auch ein Tablet, welches ihm später noch zum Verhängnis werden sollte. Aufgrund des Ortungsdienstes des Tablets konnte der Dieb jedoch GPS gestützt bis in ein Gebäude in der Ludwigstraße verfolgt werden. Aufgrund des zuvor aufgenommenen Filmmaterials der Tat war es ein Leichtes für die hinzugezogenen Polizeibeamten den Dieb zu identifizieren, da er noch immer dieselbe Kleidung trug. Der amtsbekannte 47-Jährige musste anschließend mit zur Wache. Das Diebesgut konnte ebenfalls aufgefunden werden. Über den Verbleib des Festgenommenen wird derzeit noch entschieden. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Unfallflucht: Wer beschädigte die Leitplanke zwischen Marjoß und Steinau an der Straße?

(dw) Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Landstraße 3196, zwischen Marjoß und Steinau an der Straße, sucht die Polizei nach dem Verursacher. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Unfallverursacher aus bisher unbekannten Gründen, in einer scharfen Rechtskurve nach links über die Gegenfahrbahn in die Schutzleitplanke, wobei er diese erheblich beschädigte und Sachschaden von etwa 1.000 Euro verursachte. Anhand der vor Ort aufgefundenen Fahrzeugteile sowie Lackabriebe an der Anstoßstelle, ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug ebenfalls erhebliche Schäden vorne links davongetragen haben muss. Aufgrund der aufgefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem Fahrzeug um ein Modell der Marke Volkswagen handeln. Der Anstoß geschah im Zeitraum zwischen Montag, 27. Februar und Freitag, 10. März. Hinweise nimmt die Polizei in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0 entgegen.

Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung: 66-Jährige in Untersuchungshaft – Bad Soden Salmünster

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 13.03.2023

(dw) Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in der Stiftungssstraße im Ortsteil Eckardroth (wir berichteten), ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei nunmehr wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. In den Fokus der Ermittlungen geriet dabei die 66-jährige Bewohnerin des Hauses, die sich zuvor im Haus aufhielt und bei dem Feuer unverletzt blieb.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse werfen die Ermittler der Frau vor, dass Haus vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Die Hintergründe sowie das Tatmotiv sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Hanau.

Die Beschuldigte wurde am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Gelnhausen vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau erließ dieser Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr in einer Justizvollzugsanstalt an.