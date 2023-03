Main-Taunus: Die Polizei-News

Versuchter Raubüberfall,

Flörsheim-Weilbach, Bundesautobahn 66, Sonntag, 12.03.2023, 21:25 Uhr

(wie) Am späten Sonntagabend hat ein Unbekannter versucht eine Autobahntankstelle bei Weilbach zu überfallen. Der maskierte Täter betrat gegen 21:25 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Autobahn 66 in Richtung Wiesbaden. Er ging mit einem Messer in der Hand direkt auf den Mitarbeiter an der Kasse zu und verlangte Geld. Der Angestellte konnte hinter dem Tresen vor dem Räuber fliehen. Als sich der Täter hinter den Tresen begab, brachte sich der Tankstellenmitarbeiter in Sicherheit. Dem Räuber gelang es offenbar nicht die Kasse zu öffnen, weshalb er nach kurzer Zeit die Tankstelle wieder verließ und unerkannt flüchtete. Eine anschließende Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Von den vier anwesenden Zeugen während des Überfalls, befand sich beim Eintreffen der Polizei nur noch einer am Tatort. Der Täter wurde als 170 bis 180 cm groß und schlank beschrieben. Er habe eine Jeans und eine schwarze Sturmhaube mit zwei Löchern für die Augen getragen. Zudem fiel dem, aus dem Iran stammenden Geschädigten, ein „Marokkanischer Akzent“ in der Sprache des Täters auf.

Die Autobahnpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 um Hinweise. Insbesondere die Personen, die sich während der Tat in der Tankstelle aufgehalten haben, werden dringend gebeten, sich zu melden.

Reizstoff bei Auseinandersetzung im Straßenverkehr gesprüht, Sulzbach (Taunus), Landesstraße 3014, Limesspange, Samstag, 11.03.20203, 09:57 Uhr

(jn)Auf der Limesspange in Sulzbach sind am Samstagmorgen zwei Verkehrsteilnehmer aneinandergeraten, wobei ein bislang unbekannter Mann auch Reizstoff versprüht haben soll. Um kurz vor 10:00 Uhr war der Streit auf der Limesspange entstanden, nachdem ein 48-jähriger Verkehrsteilnehmer eine aufgerauchte Zigarette entsorgt hatte, indem er sie einfach aus dem Fenster schmiss. In der Folge kam es zu einem Wortgefecht zwischen ihm und einem bisher unbekannten Autofahrer. Beide seien aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen, so dass es letztlich zum Austausch von Körperlichkeiten kam. Der etwa 40-jährige Unbekannte soll daraufhin ein Pfefferspray aus seinem Pkw geholt und dieses auf den Geschädigten gesprüht haben. Anschließend sei er in seinem hellgrünen Pkw mit Offenbacher Kennzeichen davongefahren. Der 48-Jährige musste ärztlich behandelt werden.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall, die unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0 entgegengenommen werden.

Jugendliches Trio nach Einbruch festgenommen, Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Sonntag, 12.03.2023, 00:05 Uhr

(jn)In der Nacht zum Sonntag wurden in Hofheim mehrere Jugendliche festgenommen, die im Verdacht stehen, kurz zuvor gewaltsam in eine Schule eingebrochen zu sein. Um kurz nach Mitternacht wurde die Polizei von einem Zeugen darüber informiert, dass sich soeben etwa eine Handvoll junger Menschen im Bereich einer Zugangstür der in der Hattersheimer Straße gelegenen Schule aufhalte und sich wohl auch gewaltsam daran zu schaffen mache. Bei Eintreffen der Beamten konnten drei 14- und 15-jährige Personen auf frischer Tat angetroffen, festgenommen und zur Polizeistation in Hofheim verbracht werden. An der Schultür war bereits ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro entstanden, Zeit um sich auf die Suche nach Beute zu machen, hatten die Tatverdächtigen nicht. Zudem führte ein 15-Jähriger einen gestohlenen E-Scooter mit sich. Alle drei sind polizeibekannt und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an Erziehungsberechtigte bzw. gesetzliche Vertreter übergeben.

Ärger nach Fußballspiel,

Hattersheim, Karl-Eckel-Weg, Sonntag, 12.03.2023, gg. 17:30 Uhr

(sun)Am Sonntag ereignete sich in Hattersheim im Nachgang eines Fußballspiels eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Derzeitigen Ermittlungen zufolge kam es gegen 17:30 Uhr zunächst zu einer wechselseitigen Körperverletzung auf dem Fußballplatz in der Karl-Eckel-Straße. Anschließend sollen sich weitere Spieler der beiden Mannschaften eingemischt und an dem Konflikt beteiligt haben. Zwei Beteiligte mussten von einem Rettungswagen behandelt werden.

Bäume beschädigt,

Kelkheim (Taunus), Frankfurter Straße, Samstag, 11.03.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 12.03.2023, 10:00 Uhr

(jn)Am Sonntagmorgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Frankfurter Straße in Kelkheim, bei dem dortigen Weg zum Sindlinger Wiesen Park sieben der 14 Bäume teilweise erheblich beschädigt worden waren. Manche der etwa drei Meter hohen Bäume waren abgerissen bzw. umgeknickt worden und lagen auf der Wiese. Bei anderen waren die Holzrahmen beschädigt. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus und hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kelkheimer Polizei unter der Rufnummer 06195 / 6749 – 0 erbeten.

Frontalzusammenstoß innerorts,

Kelkheim (Taunus), Frankfurter Straße, Samstag, 11.03.2023, 08:50 Uhr

(jn)In der Frankfurter Straße in Kelkheim kam es am Samstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt und anschließend behandelt werden mussten. Wie die Unfallaufnahme zeigte, befuhr ein 70-jähriger VW-Fahrer aus Kelkheim um 08:50 Uhr die Frankfurter Straße von der Gustav-Adolf-Straße kommend in Fahrtrichtung Frankenallee und beabsichtigte, nach links in Richtung Marktplatz abzubiegen. Dabei missachtete der 70-Jährige einen entgegenkommenden 57-Jährigen, der am Steuer eines Kia saß. Die beiden Fahrzeuge kollidierten in der Folge frontal miteinander. Der 70-Jährige musste zur weiteren Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden, der zweite Unfallbeteiligte wurde ambulant behandelt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich derzeitigen Schätzungen folgend auf mehr als 20.000 Euro.

Drei Verletzte bei Sturmunfall,

Hochheim, Bundesautobahn 66, Freitag, 10.03.2023, 21:20 Uhr

(wie) Bei einem durch eine Sturmböe ausgelösten Verkehrsunfall auf der A 66 bei Hochheim wurden am Freitagabend drei Menschen verletzt. Ein 44-Jähriger befuhr mit einem Audi den linken von drei Fahrstreifen auf der A 66 in Fahrtrichtung Wiesbaden. Unmittelbar vor der Fahrbahnteilung am Wiesbadener Kreuz wurde der Audi von einer starken Windböe erfasst und nach rechts auf den nächsten Fahrstreifen gedrückt. Dort stieß das Fahrzeug gegen einen Opel, der von einem 28-Jährigen gesteuert wurde. Durch den starken Aufprall wurde der Opel gegen den Aufpralldämpfer der Fahrbahnteilung geschoben. Beide Fahrzeuge wurden im weiteren Verlauf abgewiesen, schleuderten nach rechts und kamen auf dem rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurden alle drei Insassen der Fahrzeuge verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die hauptfahrbahn der A 66 gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf circa 82.000 EUR.